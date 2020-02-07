EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  1400  4
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6011) Нацполиция (10867)

 Водитель легковушки сбил двух пенсионерок на Закарпатье: одна женщина погибла, вторая в реанимации, - полиция. ФОТО

В селе Дулово Тячевского района водитель автомобиля "Skoda Octavia" совершил наезд на двух женщин-пешеходов. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Другая пострадавшая находится в реанимации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Вчера, 6 февраля, в 19:30, на линию "102" поступило сообщение о том, что в селе Дулово Тячевского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Следственно-оперативная группа выяснила, что 53-летний водитель автомобиля марки "Skoda Octavia", двигаясь в направлении села Теребля, в селе Дулово на улице Вайды совершил наезд на двух женщин-пешеходов. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Другая потерпевшая - 62-летняя пенсионерка, доставлена ​​в реанимационное отделение Тячевской районной больницы", - сказано в сообщении.

Водитель легковушки сбил двух пенсионерок на Закарпатье: одна женщина погибла, вторая в реанимации, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Водителя транспортного средства также госпитализирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рейсовая маршрутка слетела в кювет и перевернулась под Мелитополем: пятеро пассажиров госпитализированы. ФОТОрепортаж

Автомобиль помещен на спецплощадку Тячевского отделения полиции. Предварительная правовая квалификация события - часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Источник: https://censor.net.ua/n3174358
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
совершенно понятно что либо шли на пол-дороги(пусть объезжают), либо водила ехал как можновладец, либо то и то вместе.
и кстати..... мы же идем в Евросоюз Водитель легковушки сбил двух пенсионерок на Закарпатье: одна женщина погибла, вторая в реанимации, - полиция - Цензор.НЕТ 8163
ну да сожалею и т.д. что-то там же случилось, а убили одну и ранили вторую бабку
 показать весь комментарий
 
Нужно пешеходам и велосипедистам массово выходить на улицы украинских городов и сёл и бороться за своё право на жизнь.Чтобы правительство и местные власти приняли меры, чтобы люди не гибли на дорогах(как в Норвегии).
 показать весь комментарий
 
 
В понедельник ехали по с.Гатное-две пенсионерки тупо на покуй дорогу переходят, хорошо что заметили, успели тормознуть, через минуту по встречке летел грузовик, попались бы они ему-2 трупа.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх