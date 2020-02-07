 Водитель легковушки сбил двух пенсионерок на Закарпатье: одна женщина погибла, вторая в реанимации, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Вчера, 6 февраля, в 19:30, на линию "102" поступило сообщение о том, что в селе Дулово Тячевского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Следственно-оперативная группа выяснила, что 53-летний водитель автомобиля марки "Skoda Octavia", двигаясь в направлении села Теребля, в селе Дулово на улице Вайды совершил наезд на двух женщин-пешеходов. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Другая потерпевшая - 62-летняя пенсионерка, доставлена ​​в реанимационное отделение Тячевской районной больницы", - сказано в сообщении.



Фото: сайт полиции

Водителя транспортного средства также госпитализирован.

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Автомобиль помещен на спецплощадку Тячевского отделения полиции. Предварительная правовая квалификация события - часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).