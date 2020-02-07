 Сказать, что артистам тяжело работать на украинском - позор и глубокое неуважение к обществу, - Новосад о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила глава Минобразования Анна Новосад, комментируя заявление продюсера сериалов и фильмов канала "1+1" Алены Еремеевой.
"Не знаю, как там с владением государственным языком у какой-то среднестатистической Антонины, на которую ориентируется 1 + 1, но вот это вот "артистам пока еще тяжело работать на украинском языке" - это стыд и глубокое неуважение к обществу на 28-м году независимости", - сообщила министр.
"Сказать, что государственный язык не подходит для кинопроизводства, потому что "увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет", - это расписаться в собственной неполноценности. Казалось, последнее мы уже как-то победили. Но нет...", - добавила Новосад.
Напомним, ранее продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева заявила, что для весеннего сезона они сняли все сериалы на русском языке, так как, по их мнению, "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам, а лишь для комедий.
журналістка задала питання під час з'йомок (дія фільму відбувається в Україні та знимали в Україні): Чому не укр. мовою фільм? Ответ: "Нуу, нуу, патамушта в Черниговской губернии (80 км от Киева) не разгаваривали на укр. языке."
и патамушта режиссеры фильма - евреи.
А не снимают сериалов на украинском языке, потому что считают основным рынком запоребрик и им неохота тратить деньги на дублирование на русском языке. Экономят. "Пенки с г*вна снимают".
Да эту мразь нужно гнать сраной метлой с работы, а лучше лишить гражданства.
Вона руская.
Вона рускай нацистка.
Вона так рускім нацизмом просмерділася, що смороду того не помічає.
Рускій нацизм рускіє називають "інтернаціоналізьмом".
Нам потрібна ненацифікація рускіх.
Маленькая Эстония выстояла, а Когана уже нет - в мире ином.
12 год ·
Мій скромний пост на цю тему, вже жовта преса передрукувала. Матів там не було, вони в підтексті.
Тому я погоджуюсь з кожним табл*тєм Сергія Нерєтіна.
Додам лише що там де навчають акторів в театральному університеті ім. Карпенко-Карого, щороку набирають ТРИ україномовних курси з навчанням українською, з викладанням предмету "сценічна мова" - українською.
І лише раз на чотири роки набиражться один російськомовний курс, Майстром якого був Рушковський Микола Миколайович.
І лише бабло за продажі серілів, а не актори - причина політики 1+1.
І всі це знають. І росіяни знімаються в Києві щодня, і всі теж про це знають.
І податки Ви за них реальні не платите - і про це теж всі знають.