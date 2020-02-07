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 Политика Украины, Общество
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Все про:кино (1296) украинский язык (765) язык (3166) 1+1 (14) русский язык (53)

 Сказать, что артистам тяжело работать на украинском - позор и глубокое неуважение к обществу, - Новосад о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой

Сказать, что государственный язык не подходит для кинопроизводства - расписаться в собственной неполноценности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила глава Минобразования Анна Новосад, комментируя заявление продюсера сериалов и фильмов канала "1+1" Алены Еремеевой.

"Не знаю, как там с владением государственным языком у какой-то среднестатистической Антонины, на которую ориентируется 1 + 1, но вот это вот "артистам пока еще тяжело работать на украинском языке" - это стыд и глубокое неуважение к обществу на 28-м году независимости", - сообщила министр.

"Сказать, что государственный язык не подходит для кинопроизводства, потому что "увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет", - это расписаться в собственной неполноценности. Казалось, последнее мы уже как-то победили. Но нет...", - добавила Новосад.

Напомним, ранее продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева заявила, что для весеннего сезона они сняли все сериалы на русском языке, так как, по их мнению, "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам, а лишь для комедий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, - Кулеба о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой

Сказать, что артистам тяжело работать на украинском - позор и глубокое неуважение к обществу, - Новосад о заявлении продюсера 1+1 Еремеевой 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174357
 
   
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Сказать, что артистам тяжело работать на украинском - позор и глубокое неуважение к обществу, - Новосад о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой - Цензор.НЕТ 477Ірина Фаріон
12 год ·

Якась лахудра на прізвище Єремеєва з каналу юдин +юдин виригнула чергове мовне збоченство: мовляв українська мова не підходить для мелодрам, а хіба для комедій. А артисти, виявляється, такі дебілуваті, що їм "поки що важко працювати українською мовою". Отже! Суко Єрємєєва. Я, як доктор філології і професор, не проваджу інтелектуальних розмов із ідіотами та ворогами. І понад то нічого їм не доводжу вишуканим стилем. Говорю з ними їхньою брутальною мовою, бо володію ВСІМА стилями нашої мови. Всі, хто принижує українську мову, заслуговують на таке ж приниження. НІ! На набагато більше приниження! Бо вони в моєму мовному домі, а не я в їхньому.
Тому, суко Єрємєєва, по-перше, - ти хвороблива відрижка совка, бо саме в часи сирисири (СРСР) від страху перед силою і красою нашої мови поширювали брехні про її стильове обмеження та в дикий спосіб забороняли СОТНІ разів. Бо саме вона є нашою найбільшою ПЕРЕМОГОЮ.
По-друге,суко Єремеєва, - ти маргіналка, бо лише вороги та виродки сьогодні в Україні спілкуються дуже недосконалою мовою окупанта, яку колись українці, на жаль, створили своїми зусиллями в половині 17 століття. Центром України є лише УКРАЇНСЬКА мова. Мова ворога і окупації - це мова маргіналів і недоучок типу Єремеєвої.
По-третє, суко Єремеєва, це прекрасно, що ти виставила на всеукраїнське позорище свою ущербність. Це назавжди. Таких чекають на раші. Тобі, суко, не під силу ні історія нашої мови, ні історія літератури. Бо ти просто дегенератка.
Прекрасна дуальність на каналі юдин+юдин: маргіналка+дегенератка. І українська мова стала рентгеном, де цю хворобу маргіналодегенератства цієї московки виявлено. Аплодую.
Таких навіть не б'ють в лице. Об них просто ретельно витирають дуже брудні воєнні берци. А потім ці берци дизінфікують...
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Рускоговорящая челюсть мешает артистам с канала Г+Г
а также русковидящий глаз и рускослышащее ухо Сказать, что артистам тяжело работать на украинском - позор и глубокое неуважение к обществу, - Новосад о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой - Цензор.НЕТ 1516
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Про тутнафоруменепазор будете рассказывать патриотам после того как соберете с пола зубы. Вам челюсть хорошенько вправить надо, она неправильно работает.
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я не вижу проблемы дублировать фильм на украинский язык или наоборот с украинского на русский. конечно русскоязычный рынок намного больше для проката. главное что бы снимали нормальные фильмы а не бред хуже раша мыла
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Это украинский сериал. Продажные украинские актеры.

Сказати, що артистам важко працювати українською - сором і глибока неповага до суспільства, - Новосад про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої - Цензор.НЕТ 2264
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я смотрел пару серий, вполне нормальный сериал. украинцы посмотрели, продали кацапам, заработали на кацах денег, что здесь плохого?
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було інтерв'ю з сценаристами та актерами цього фільму.
журналістка задала питання під час з'йомок (дія фільму відбувається в Україні та знимали в Україні): Чому не укр. мовою фільм? Ответ: "Нуу, нуу, патамушта в Черниговской губернии (80 км от Киева) не разгаваривали на укр. языке."
и патамушта режиссеры фильма - евреи.
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хохли-малороси завжди кажуть: - какая разніца на каком язикє разгаварівать?
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Я УЖЕ ДАВНО ГОВОРЮ ЧТО ЗА 28 ЛЕТ УЖЕ ДОСТАТОЧНО МЯГКОЙ СИЛЫ! НЕ БУДУТ ОНИ ДОБРОВОЛЬНО УЧИТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ! А Г+Г ВООБЩЕ ЗАШКВАР! ДАВАЙТЕ ОРИГИНАЛ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СЕРИАЛОВ ПОКАЗЫВАЙТЕ ТОГДА! ОНИ ТО ЯВНО ЛУЧШЕ БУДУТ ЧЕМ НЕДО-АРТИСТЫ КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ЖИВЯ В УКРАИНЕ ЗА 28 ЛЕТ ЯЗЫК ВЫУЧИТЬ
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Так за прокат сериалов BBC платить придется, деньгами.

А не снимают сериалов на украинском языке, потому что считают основным рынком запоребрик и им неохота тратить деньги на дублирование на русском языке. Экономят. "Пенки с г*вна снимают".
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А поговорить за сериалы уАхметовском трк " Украина"? Слабо? Набросились на Еремееву. Что так? Ахметов удачно продает не только страну Украину... Тыц.
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А что Ахметов. Он украинцам ничего не должен. Он вообще татарин.
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на його каналы багато укр. мови - тут все нормально.
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В новостях -да. После семнадцати вечера, багато мовы...Так багато, что аж. Ютьюб, пока, не закрыт. Если Вам интересно, или как, посмотрите, что трк"Украина" выкладывает там. Там, точно, не на украинской мове. На просторах Инета все есть. Посмотри те. А сериал "Пес", все сезоны? Вроде же наш сериал? И что? И где? Без дубляжа? МамоДарагая. Так выкатывайте претензии и тем, "другим". Или боязно?
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В какой уважающей себя стране так унижают государственный язык???
Да эту мразь нужно гнать сраной метлой с работы, а лучше лишить гражданства.
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я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
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Коротко. Назвемо речі власними іменами.
Вона руская.
Вона рускай нацистка.
Вона так рускім нацизмом просмерділася, що смороду того не помічає.
Рускій нацизм рускіє називають "інтернаціоналізьмом".
Нам потрібна ненацифікація рускіх.
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в 90-е годы в Эстонии развернулось движение против независимости и назвали его "Интердвижение"! и возглавил его еврей Евгений Коган, были митинги и демонстрации против Эстонии.
Маленькая Эстония выстояла, а Когана уже нет - в мире ином.
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Не вижу проблемы в съёмке и показе сериалов на русском языке. Просто обложить продюсеров и транслирующие телеканалы дополнительным налогом в 60%, который направить на компенсацию пониженного налога для производителей и трансляторов украинского продукта. Для русского шансона сделать исключение и ввести налог в 99%, часть из которого направить на ремонт в тюрьмах, что несомненно оценят поклонники шансона, а часть на поддержку классической и украинской народной музыки.
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выбросьте эту прошмандень к бярёскамъ науй..
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"Гівна багато не буває" - девіз аналу Г+Г !!!!
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ГЫГЫ1+ГЫГЫ1- Мосейчук лідер серед псевдопатріотів на псевдоукраїнському каналі - приклад для підражання патріотичної манипуляції!
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Римма Зюбіна з Сергеєм Неретином.
12 год ·

Мій скромний пост на цю тему, вже жовта преса передрукувала. Матів там не було, вони в підтексті.
Тому я погоджуюсь з кожним табл*тєм Сергія Нерєтіна.

Додам лише що там де навчають акторів в театральному університеті ім. Карпенко-Карого, щороку набирають ТРИ україномовних курси з навчанням українською, з викладанням предмету "сценічна мова" - українською.
І лише раз на чотири роки набиражться один російськомовний курс, Майстром якого був Рушковський Микола Миколайович.
І лише бабло за продажі серілів, а не актори - причина політики 1+1.
І всі це знають. І росіяни знімаються в Києві щодня, і всі теж про це знають.
І податки Ви за них реальні не платите - і про це теж всі знають.
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Ну да ж ,пра крєпастную можна только па русски - она же крєстьянка із дярьовні, а в Укарінє билі і есть только сєляне із сьол - а песні пайот **** украінскіе
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