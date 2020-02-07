 Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта, - Бородянский

"На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся на этапе согласования меморандума с телевизионными группами", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам министра, уже объявлен конкурс на руководителя данного канала. "Планируем выйти в эфир с 1 марта", - добавил он.
Бородянский отметил, что в ближайшее время будет утверждено название телеканала.
Лишь иногда их интересы частично пересекаются с национальными интересами.
Скоты зеленые...слов нет...
Нині немає проблем з переглядом будь-якого каналу і будь-де. Був би інтернет, а саме головне - було б бажання дивитись.
Если вы не хотите делать наши каналы доступными для заграницы из-за каких то авторских прав, то какого хрена их кодировать вертимаксом.
Законопослушные европейцы не будут ломать кодировку бисс, а в наших сёлах и в эксссср - пусть ломают и смотрят.
Никто платить деньги за просмотр вашей рекламы никогда не будет.
Просто от вас отвыкнут, найдут альтернативу и смотреть эти каналы уже никогда не будут.
Потому, что за просмотр этого унылого гавна, наоборот, надо доплачивать.
А излучать чем будете?