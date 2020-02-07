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 Количество инфицированных коронавирусом в Европе превысило 30 человек

Британия, Германия и Италия объявили о новых случаях заражения новым вирусом из Китая в четверг, в результате чего общее количество подтвержденных случаев в Европе достигло 31.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В Германии все случаи, кроме двух, связанные с поставщиком автозапчастей Webasto, штаб-квартиру которого неподалеку от Мюнхена посетил китайский коллега. Среди инфицированных двое детей.

Британские власти подтвердили третий случай заражения в стране, заявив, что пациент заразился вирусом не в Великобритании.

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В Италии 34-летний мужчина заразился вирусом в Ухане, где он жил. Он был одним из 56 итальянцев, прибывших в страну в понедельник на итальянском самолете ВВС из Китая.

От заражения коронавирусом с начала эпидемии в Китае умерли 636 человек. Вылечились от вируса 1543 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3174352
 
 
 Топ комментарии
 
В Италии 34-летний мужчина заразился вирусом в Ухане, где он жил. Он был одним из 56 итальянцев, прибывших в страну в понедельник на итальянском самолете ВВС из Китая.

Это уже прямой намек предупреждение нашим профанам.
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Вспомнил анекдот

- Дайте мне вон ту свинину.
- Вам луком посыпать?
- А это бесплатно?
- А вы уверены, что вам можно свинину?
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наші профани впевнені, що в євреїв є імунітет на цей вірус Количество инфицированных коронавирусом в Европе превысило 30 человек - Цензор.НЕТ 851
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В Италии 34-летний мужчина заразился вирусом в Ухане, где он жил. Он был одним из 56 итальянцев, прибывших в страну в понедельник на итальянском самолете ВВС из Китая.

Это уже прямой намек предупреждение нашим профанам.
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наші профани впевнені, що в євреїв є імунітет на цей вірус
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Вспомнил анекдот

- Дайте мне вон ту свинину.
- Вам луком посыпать?
- А это бесплатно?
- А вы уверены, что вам можно свинину?
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У евреев дествительно есть иммунитет, если они не курят и не страдают алкоголизмом. А если как все - то и иммунитет как у всех.
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тільки в тих, які проживають в Ізраєлі....
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Наши профилактические меры сопоставимы как если артериальное кровотечение останавливать подорожником Кількість інфікованих коронавірусом у Європі перевищила 30 осіб - Цензор.НЕТ 3027
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І це тільки офіційно хворих, а скільки їх не виявлено ніхто не знає....
Опираючись на те що як передається вірус і інкубаційний період, то все може бути набагато гірше.
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Мне интересно какой расы заразившийся мужчина. То что он гражданин Италии ничего не говорит о его расовой принадлежности.
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В Германии 12 заболевших. Скорей всего, большинство, если не все - немцы.
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понятно
бо по началу болели токо китайцы
даже те, которые были гражданами других стран
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Скорей всего, большинство, если не все - немцы.
Я бы не спешил так думать. Последнее время в ЕС большой поток мигрантов.
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1. Скорей всего, большинство, если не все - немцы.
2. Первые заболели НА РАБОТЕ.
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А почему Вы так акцентировали, что именно на работе? Мигранты что, не работают?
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Ну, обычно мигранты работают на таких работах, куда коллеги из Китая с краткосрочными визитами не ездят. Вне зоны высокого риска.
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а на параше он уже церкоффъ продаёт крепостным освящённый чеснок против короны с вирусом. скоро главрашская попа на самалёте пожарной авиации будет территорию облетать и освящённую воду на головы крепостным сливать )
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При чому часник рашка завозить з Китаю.
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Как дойдёт до Украины, нам Ж...

Зеля даже и не думает как защитится, у него мысли об одном, как продать по быстрее землю, ввести побольше штрафов предпринимателям, населению повыше тарифы в платёжках, Бени вернуть приват банк..
какой там вирус? вы что..
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Не исключено, что уже и завезли! Так халатно относится наверное не станет даже дебил!
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