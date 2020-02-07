 Количество инфицированных коронавирусом в Европе превысило 30 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
В Германии все случаи, кроме двух, связанные с поставщиком автозапчастей Webasto, штаб-квартиру которого неподалеку от Мюнхена посетил китайский коллега. Среди инфицированных двое детей.
Британские власти подтвердили третий случай заражения в стране, заявив, что пациент заразился вирусом не в Великобритании.
В Италии 34-летний мужчина заразился вирусом в Ухане, где он жил. Он был одним из 56 итальянцев, прибывших в страну в понедельник на итальянском самолете ВВС из Китая.
От заражения коронавирусом с начала эпидемии в Китае умерли 636 человек. Вылечились от вируса 1543 человека.
Это уже прямой
намекпредупреждение нашим профанам.
- Дайте мне вон ту свинину.
- Вам луком посыпать?
- А это бесплатно?
- А вы уверены, что вам можно свинину?
Опираючись на те що як передається вірус і інкубаційний період, то все може бути набагато гірше.
бо по началу болели токо китайцы
даже те, которые были гражданами других стран
Я бы не спешил так думать. Последнее время в ЕС большой поток мигрантов.
2. Первые заболели НА РАБОТЕ.
Зеля даже и не думает как защитится, у него мысли об одном, как продать по быстрее землю, ввести побольше штрафов предпринимателям, населению повыше тарифы в платёжках, Бени вернуть приват банк..
какой там вирус? вы что..