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 Политика Украины
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 Российские актеры получили 10 лет запрета на въезд за попытку дважды пересечь границу Украины, - МВД

На границе с Молдовой была задержана группа граждан России, которая пыталась въехать в Украину под предлогом гастролей. Все иностранцы являются участниками спектакля "Идеальный свидетель".

Актеры сказали пограничникам, что у них нет оснований для запрета на въезд, но выяснилось, что двое из низ незаконно посещали Крым, где принимали участие в съемках. Пограничники отказали им во въезде сроком на три года, сообщается на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки, из-за чего их также не пропустили. Остальные отказались от въезда добровольно, их всех вернули в Молдову.

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"Но уже через несколько часов эта группа иностранцев вновь появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, наверно, надеясь, что им все таки удастся попасть в другую страну. Отдельные иностранцы четко понимали наличие запрета на въезд", – добавили в МВД.

Однако их вновь остановили, запретив въезд. Два актера, у которых уже был запрет на въезд, таким образом нарушили ст. 203-1 Кодекса административных правонарушений, за что на них наложили штраф. Кроме этого, вместо трех лет им запретили въезда на десять. Еще четверым россиянам запретили въезд сроком на три года.

Российские актеры получили 10 лет запрета на въезд за попытку дважды пересечь границу Украины, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174351
 
   
 Топ комментарии
 
лезут сцуки, как тараканы..., со всех щелей......
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Ти ба лiзуть i лiзуть кацапскi падлюки
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А как же главный крестный сватец федир добронравыч?
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лезут сцуки, как тараканы..., со всех щелей......
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Надо те щели загерметизировать монтажной пеной. Російські актори отримали 10 років заборони на в'їзд, намагаючись двічі перетнути кордон України, - МВС - Цензор.НЕТ 9435
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Гроші не смердять, а війна до гузна, вони скрєпні.
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Нужно было тщательнее их досмотреть. У них полюбому была взрывчатка и наркотики чтобы провести теракт. Тем более нам нужно пополнять обменный фонд.
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Московит, настолько паскуден и туп до такой степени, что не понимает, почему его не пускают из его Параши в нормальную, европейскую страну.
О тупости московитов говорит даже их же поговорка: Ты его за дверь, а он в окно лезет, ты его в окно, а он через трубу прется.
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насчёт "в нормальную, европейскую страну" я бы воспринял в 14м году, но сегодня это звучит как сарказм.
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клас, наші прикордонники просто справжня хунта, пишаюсь)) копняками ще треба було закарбувати заборону на в'їзд
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Щас малороссы раскричатся, что в Украине запрещают "великое искусство высочайшего качества".
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Оце правильно! Нехай щастить! (тобто не..й шастать)
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Как медом им тут помазано, прут и прут. В своих СМИ хаят Украину: все плохо, нищета, бандитизм.и т.д , а самих палкой не выгнать. Ты их в дверь - они в окно.
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Кацапи нам не друзі! За парєбрік кондоми штопані!
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"Глядя на русских,ясно понимаешь,что это племя пока не развилось до конца.Русские- еще не вполне люди.Им недостает главного свойства человека- нравственного чутья,умения отличать добро от зла". (с)
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..... Соревнования в Москве - первые в этом списке. Мы взвешивали все за и против и решили все-таки ехать на этот старт. Во-первых, это влияет на наш рейтинг -сообщила Дерюгина. Давайте держать кулаки за наших спортсменок и пусть они там в Москве покажут, на что способна украинская школа художественной гимнастики!Источник: https://censor.net.ua/n3174350

(Это у кого "нога"? Это у кого надо "нога"!-из фильма"Берегись авто")
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А цей же час дерюгінські повії пакують чамайдани до мацкви! Якось нетолерантно, мацкалів не пускаємо, українки туди летять на заробітки!
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так це же Дерюгіна. вони з Блохіним - росіяни, хоча і народилися в Києві. остаточно вони так і не стали українцями, а дочка Дерюгіної живе у США,
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я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
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Кацапам у нас як медом намазано. Лізуть та лізуть в Україну своїми обісраними лаптями. Як на Цензор їх наче магнітом тягне.
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