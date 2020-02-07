 "Используем каждую возможность", - Дерюгина о поездке украинских гимнасток на соревнования в Москву

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Федерации гимнастики Украины.

"Накануне Олимпиады, которая состоится летом в Токио, Национальная сборная Украины по художественной гимнастике посвящает тренировкам 24 часа в сутки. Спортсменки занимаются в зале с утра до ночи. Я чувствую, что в этом году у нас очень хорошие шансы получить медали на Олимпийских играх и достойно представить Украину. Надеюсь, так и будет.

Наша цель сейчас – использовать каждую возможность для подготовки спортсменок. Объясню одну вещь: лицензию на участие в Олимпиаде Украина получила как страна. Теперь перед нами стоит другая важная задача – определиться, кто именно из спортсменок будет представлять нашу страну. В индивидуальных упражнениях это будут две гимнастки. А претенденток у нас шесть. Шанс должна получить каждая. Поэтому все старты, которые проводятся в преддверии Олимпиады, имеют столь большое значение. На Олимпийские игры должны ехать лучшие, а их видно именно по результатам участия в соревнованиях", - сообщила Дерюгина.

Также она отметила, что существует еще один момент, который сводится к математическим расчетам: "В этом году в целом запланировано 5 Гран При. Мы планируем участие в каждом. Соревнования в Москве – первые в этом списке. Мы взвешивали все за и против и решили все-таки ехать на этот старт. Во-первых, это влияет на наш рейтинг. А во-вторых, от результата московского Гран При дальше будет зависеть, кто будет участвовать в Гран При во время "Кубка Дерюгиной", который традиционно состоится в Киеве в марте. Таким образом участие наших спортсменок в каждом Гран При увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов. Давайте держать кулаки за наших спортсменок и пусть они там в Москве покажут, на что способна украинская школа художественной гимнастики! Моральная поддержка придаст им сил и уверенности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская гимнастка Никольченко завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Минске. ВИДЕО

"2020 год для нас очень важен. В мае Украина принимает 36-ой Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Летом – едем на Олимпийские игры. В марте проводим юбилейный 25-ый Кубок Дерюгиной. Это все происходит в условиях ограниченного финансирования. Поэтому, к сожалению, иногда приходится принимать непопулярные решения. Я уже не говорю о том, что каждый выезд за границу – это шанс для наших спортсменок выступать в хороших залах. Украинская сборная по художественной гимнастике тренируется в нищенских условиях: у нас высота зала до потолка 7,4 метра, а должно быть 14 метров. Тренируясь в таких условиях, мы все равно одна из лучших сборных в мире. Представьте себе, каких результатов сможем достичь, имея достойный зал", - добавила Дерюгина.