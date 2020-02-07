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Все про:Москва (2689) соревнования (197) гимнастика (57) Дерюгина (1)

 "Используем каждую возможность", - Дерюгина о поездке украинских гимнасток на соревнования в Москву

Первый вице-президент Федерации гимнастики Украины, главный тренер Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина прокомментировала участие украинских спортсменок в Гран При Москвы, которое состоится 7-9 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Федерации гимнастики Украины.

"Накануне Олимпиады, которая состоится летом в Токио, Национальная сборная Украины по художественной гимнастике посвящает тренировкам 24 часа в сутки. Спортсменки занимаются в зале с утра до ночи. Я чувствую, что в этом году у нас очень хорошие шансы получить медали на Олимпийских играх и достойно представить Украину. Надеюсь, так и будет.

Наша цель сейчас – использовать каждую возможность для подготовки спортсменок. Объясню одну вещь: лицензию на участие в Олимпиаде Украина получила как страна. Теперь перед нами стоит другая важная задача – определиться, кто именно из спортсменок будет представлять нашу страну. В индивидуальных упражнениях это будут две гимнастки. А претенденток у нас шесть. Шанс должна получить каждая. Поэтому все старты, которые проводятся в преддверии Олимпиады, имеют столь большое значение. На Олимпийские игры должны ехать лучшие, а их видно именно по результатам участия в соревнованиях", - сообщила Дерюгина.

Также она отметила, что существует еще один момент, который сводится к математическим расчетам: "В этом году в целом запланировано 5 Гран При. Мы планируем участие в каждом. Соревнования в Москве – первые в этом списке. Мы взвешивали все за и против и решили все-таки ехать на этот старт. Во-первых, это влияет на наш рейтинг. А во-вторых, от результата московского Гран При дальше будет зависеть, кто будет участвовать в Гран При во время "Кубка Дерюгиной", который традиционно состоится в Киеве в марте. Таким образом участие наших спортсменок в каждом Гран При увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов. Давайте держать кулаки за наших спортсменок и пусть они там в Москве покажут, на что способна украинская школа художественной гимнастики! Моральная поддержка придаст им сил и уверенности".

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"2020 год для нас очень важен. В мае Украина принимает 36-ой Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Летом – едем на Олимпийские игры. В марте проводим юбилейный 25-ый Кубок Дерюгиной. Это все происходит в условиях ограниченного финансирования. Поэтому, к сожалению, иногда приходится принимать непопулярные решения. Я уже не говорю о том, что каждый выезд за границу – это шанс для наших спортсменок выступать в хороших залах. Украинская сборная по художественной гимнастике тренируется в нищенских условиях: у нас высота зала до потолка 7,4 метра, а должно быть 14 метров. Тренируясь в таких условиях, мы все равно одна из лучших сборных в мире. Представьте себе, каких результатов сможем достичь, имея достойный зал", - добавила Дерюгина.

Источник: https://censor.net.ua/n3174350
 
 
 Топ комментарии
 
Проституция всегда найдет оправдание...
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такие же сепаршы как и усик с ломаченко
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Проституция всегда найдет оправдание...
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А Вы не задумывались о том, что если убрать таких сепарш, усиков и ломаченко, то от украинского спорта ничего не останется?
В курсе, с каким разгромным счетом продула Украина Казахстану на старте олимпийской квалификации?
8:1.
Так-то. Мы не настолько спортивно богаты, чтобы разбрасываться спортсменами.
Россия вот уже угробила свой международный спорт. Правда, по другой причине.
И для Украины такой участи хотите?
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Ви мабуть не усвідомлюєте,навіщо нам той великий спорт без України.Ми нація чи якісь підлабузники,в решті-решт,де честь,де совість.Вам як плюнуть в обличчя теж робите вигляд що нічого не сталось.
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Если так важны медальки, то меняйте гражданство на мокшанское и будут вам шансы. Так будет хотя бы честнее... а нет мокшан жеш забанили..от незедача. Ну тада ладно. Помахаетет там триколором когда медальки получать будете. Выжебратья. Спорт вне политики и вся хурма. Вы это любите.
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Ага, там ведь придется выступать под флагом страны 404... А тут и рыбку съесть и ...
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Это зависит от того, насколько тот или иной ответ увеличит шансы команды в рейтинге "Используем каждую возможность", - Дерюгина о поездке украинских гимнасток на соревнования в Москву - Цензор.НЕТ 684
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никто не помнит какое место заняла советская сборная на Гран При Берлина в 1943-м году ?)))
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А донецкие( луганские) шахтеры на "блокпостах стояли"....
Они-же ничего плохого не делали((( Делал кто-то????
Просто другой работы нет. А семью кормить нужно.........
Понять и простить...........
Можно еще у Сивохо денюшков поклянчить(((
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желаю что бы они ноги себе переломали на тех соревнованиях....
***** какаяразница...
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Жаль, что девочек вот такие дерюгины с детства учат - "какая разница"... Держим кулаки... еле сдерживаем...
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Не преувеличивайте. Такие не устают от войны, потому что она их вообще не касалась.
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Ilija k 25%=1/4

А може хтось мені скинути посилання на некрологи Яроша, Білєцкого, Тягнибока та інших "націоналістів"???
Так тихо хлопці повмирали, ніде нать в новинах не показали, а за ними пішла і вся двіжуха, уже ніхто не бореться....
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Все трое тобой перечисленные - дешевые проекты кремлинов. Кацапские подстилки, продажные твари.
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А ви за них голосували на виборах, щоб зараз з них питати де вони? Мені це подобається, приведуть до влади різніх довбнів своїми голосами, а потім питають з інших!
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Ну хто ж відмовиться від дармового мельдонію,котрим братьЁ завжди раде поділитися і як зашкварчить.є на кого відвести увагу!. Чи вперше наших дебілів підставляють?.Господи!. За шо ти над оцими дебілами так познущався?.
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Да ладно, был бы визовый режим, военное положение, остановка товарооборота - никто бы не ездил. а так - смотря, как преподносить.
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Алень, и логика мордовского аленя "Используем каждую возможность", - Дерюгина о поездке украинских гимнасток на соревнования в Москву - Цензор.НЕТ 4391
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Хорошо, убедил - не надо никакого визового режима, военного положения, остановки товарооборота и запрета на участие в соревнованиях.
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Рейтінги їм,пля, потрібні.Це як,приміром,в 1942 році з окупованого Харкова їхати на змагання до Берліну. Зовсім вже совість втратили...
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каждую возможность ? так и в ДыНыРы можно смотаться . там среди хероев Наваросии тоже много ценителей художественной гимнастики
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Держава має визначитись що можно у стосунках із агресором, а що ні.
Я вважаю що ніякі "культурні" зносини не мають права на існування. Відвідування простими громадянами теж має бути максимально ускладнено, а ось щодо спорту... має бути виключення в частині турнірів, змагань, що проводяться на території РФ під егідою міжнародних федерацій і заборона на участь у всіх, що проводяться під егідою РФ. В усіх випадках де є альтернатива, має надавати перевага участі не на території РФ. і т.п. Звісно має бути заборонено спілкування мовою ворога (інтерв'ю, тощо) ніяких "лобзаній", спільних фото та обнімашек із представниками ворога і т.п.
Чому я так вважаю? Ну тому, що культурні зносини це продовження парадигми "один народ" в них не має перемоги чи поразки, а спортивні змагання це продовження "війни".
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Возим девочек на маскву. Используем каждую возможность.
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"Используем каждую возможность", - Дерюгина о поездке украинских гимнасток на соревнования в Москву
дерюгина это ещё тот совок)))
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ну хоть посмотрят как выглядит современный европейский город
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с бюджетом в 40 лярдов зелени любой город будет выглядеть хорошо
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почему при Порошенке какие либо контакты с РФ были запрещенны? теперь же ездят туда кто хочет,комаровский в турах ,дерюгины и им подобные,что не так зебилы?
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Блідь, і всі хто поїдуть на кацапщину, тоже бліді.
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Дерюгина и вся их семейка совершенно ватная. Помню, когда шли бои на Майдане, Блохин, экс- муж Ирины Дерюгиной возмущался,что ему мол нужна на Майдане елка, куда бы он мог повести своего ребенка.а тут какие-то протесты..Они абсолютный совок, не смотря, на все их спортивные заслуги.
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Шо Блоха шо Дерюгина це звикла кацапня яка просто живе в Украіні
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А з іншого боку непогано коли у Мацкві лунає гімн Украіни та сяє укр прапор , а у лаптеногих рвуться пердаки
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Это уже все в действиии . Я тут с одни @удаком полаялся . 2019, Кубок КРЕМЛЯ!!!!! Высступили ( очень плохо, карма) две наши теннисные звезды(или )@изды?Даяна Ястремская и моя землячка Элина Свитолина.
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Чому великий спорт майже завжди означає ватну свідомість, відсутніть мізків і патріотизму ?
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Хорошо, езжайте. ТОЛЬКО НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ!

Дерюгина - сепарка! Гнать в шею из спорта!
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их видно именно по результатам участия в соревнованиях", - сообщила Дерюгина....

То есть сам тренер обычное чмо, неспособное отличить хороших спортсменов от плохих. Что бы увидеть кто лучше обязательно поехать в москву...
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