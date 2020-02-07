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Все про:заявление (313) Кучеренко (42) Нацполиция (10867) Ткаченко Максим (7)

 Нардеп от "Батькивщины" Кучеренко подал заявление в полицию на "слугу народа" Максима Ткаченко за оскорбления в Раде. ДОКУМЕНТ

Нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на нардепа от "Слуги народа" Максима Ткаченко из-за оскорблений в сессионном зале парламента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кучеренко сообщил на странице в сети Facebook.

"Я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от "Слуги народа" и его хулиганским поведением. Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике", - говорится в сообщении.

По словам Кучеренко, он "всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль".

"Если завтра с трибуны ВР депутат Ткаченко принесёт извинения мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления. И вообще - забуду про этот инцидент, ибо я, в конце концов - не папа, не мама и не воспитатель трускавецкой школы молодого депутата и мне с головой хватает чем заниматься В противном случае - гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца!" - подчеркнул нардеп.

Напомним, вчера нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента из "Батькивщины" Алексея Кучеренко в сессионном зале парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады одобрил законопроект о запрете импорта электроэнергии по двухсторонним договорам из Беларуси, - Кучеренко

Нардеп от Батькивщины Кучеренко подал заявление в полицию на слугу народа Максима Ткаченко за оскорбления в Раде 01
Нардеп от Батькивщины Кучеренко подал заявление в полицию на слугу народа Максима Ткаченко за оскорбления в Раде 02
Нардеп от Батькивщины Кучеренко подал заявление в полицию на слугу народа Максима Ткаченко за оскорбления в Раде 03
Нардеп от Батькивщины Кучеренко подал заявление в полицию на слугу народа Максима Ткаченко за оскорбления в Раде 04
Нардеп от Батькивщины Кучеренко подал заявление в полицию на слугу народа Максима Ткаченко за оскорбления в Раде 05
Нардеп от Батькивщины Кучеренко подал заявление в полицию на слугу народа Максима Ткаченко за оскорбления в Раде 06

Источник: https://censor.net.ua/n3174349
 
   
 Топ комментарии
 
Зелень потрібно ставити на місце.
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А РАЗВЕ НА ЗЕЛЁНОГО КЛОПА ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ? НА ЭТО ДУСТ ЕСТЬ !
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Це не той Кучеренко, що позавчора голосував за надання сєпарам Даунбасу 115 млрд гривень, а вчора раптово став ПАТРІОТОМ української землі? Птєнєц бабці Юльки проти птєнца Зєйла. Нехай і зуби один одному повибивають. А какая то нам разніца?
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Щиро вибачаюся перед Кучеренко. Подивився голосування за надання пєнсам -сєпарам 115 млрд гривень, то Кучеренко був відсутній, а от бабуїн Ткаченко голосував за.От паскуда Ткаченко.
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ну так он же сказал, что он более опытный товарыш, поэтому и предпочитает в нужный момент отсутствовать, впрочем как и юлия владимировна...и за это требует повышенного к себе уважения)))
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лень гуглить картинку со сталиным "растрелять на%уй" )))
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А РАЗВЕ НА ЗЕЛЁНОГО КЛОПА ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ? НА ЭТО ДУСТ ЕСТЬ !
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...Леха, ну и че ты ему не в***ал* Нардеп от "Батькивщины" Кучеренко подал заявление в полицию на нардепа от "СН" Максима Ткаченко за оскорбления в Раде - Цензор.НЕТ 6645 , шоб моск на место встал, если такой имеется? Нардеп от "Батькивщины" Кучеренко подал заявление в полицию на нардепа от "СН" Максима Ткаченко за оскорбления в Раде - Цензор.НЕТ 6261..
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Раньше не вникал , послушал ихнюю перепалку с обзываниями . Та он сам старый маразматик . Ему можно , другим нельзя .
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Досвідчений дерибайло вимагає поваги до своіх трьох скликаннь.
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Ну ты и мендель Ты что с ним был в делах ?Да вменяемых депутатов в раде можно по пальцах перечесть а он один из них
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А разве это не угроза держслужбовцю?
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навіть на базарі таке рідко почуєш , а це ж ізбранніки народа вшиві погано їх в трускавці вчили .правильно кучеренко зробив . хай слузі дадуть громадські роботи , попрацює двірником ,може чогось навчиться збоченець зелений охаміли в пень .на місце таких треба ставити
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Послать пора словцом ядреным
Слугонародное кино
Говно бывает и зеленым,
Но это все-таки говно
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Щоб старшому поколінню не бути облаяним молодшим поколінням треба самому подавати приклад молодшому в вихованості і витриманості.
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Троляка ти знатний. До чого це ти написав? Кому Кучеренко обіцяв п-ди дати? За то що цей бик намолов в будь якому суспільстві наказують.
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На 15 діб ********. І щоб приміщення ради підмітав безкоштовно.
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Максим Ткаченко не дорос до статуса депутата, и его надо вернуть в прежнее состяние.
Пусть идёт в своей подопечной Тине Кароль и утыкается сопливым носом
в то место, которого он хотел вчера дать Алексею Кучеренку "за клоуна".
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Так у него от этого места Тины уже оскома Потому волей неволей пришлось идти в слуги маланского народа и слезно просит зелю чтобы он вошел в его положение
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надеюсь аваков также будет прессовать этого дятла как прессует патриотов
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правильно сделал, драть 3,14дараса зешмаркоявого нужно!
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