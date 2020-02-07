 США определились с кандидатурой посла в Украине, - Пристайко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом США в Украине", - сказал Пристайко.
Имя он журналистам не назвал. По словам министра, в американской системе назначения посла президентом должен пройти через утверждение Сената, верхней палаты Конгресса.
Напомним, должность посла США в Украине остается вакантной с мая 2019 года, когда Вашингтон отозвал Мари Йованович. В июне был назначен временным поверенным в делах США в Украине Уильям Тейлор, но ушел с поста 31 декабря.
он?
и россияне(по кр. мере по погонам то))
Идиот который обосрался после сбития Бениного самолета, чет там намерен сотрудничать с кем-то.....
Аваков, подари ему наградный пистолет, а также 2 патрона, ибо этот кадр с первого раза не попадет в башку себе.