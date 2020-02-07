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 Политика Украины
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Все про:посол (1356) США (16118) Пристайко (385)

 США определились с кандидатурой посла в Украине, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во время визита в Киев государственного секретаря США Майка Помпео обсуждался и вопрос о руководителе американской дипломатической миссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом США в Украине", - сказал Пристайко.

Имя он журналистам не назвал. По словам министра, в американской системе назначения посла президентом должен пройти через утверждение Сената, верхней палаты Конгресса.

Напомним, должность посла США в Украине остается вакантной с мая 2019 года, когда Вашингтон отозвал Мари Йованович. В июне был назначен временным поверенным в делах США в Украине Уильям Тейлор, но ушел с поста 31 декабря.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174343
 
 
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Посол даватиме підсрачника зелені від імені Трампа.
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ты удивишься.... кубинцы, ямайцы, греки и прочие.)
и россияне(по кр. мере по погонам то))
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"Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом США в Украине", - высрал Дристайко. Источник: https://censor.net.ua/n3174343\\\\\\\\\\\

Идиот который обосрался после сбития Бениного самолета, чет там намерен сотрудничать с кем-то.....
Аваков, подари ему наградный пистолет, а также 2 патрона, ибо этот кадр с первого раза не попадет в башку себе.
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пристайко о взорвавшемся двигателе боинга забыл побрехать
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