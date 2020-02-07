 Управление "Укрзализныцей" будут осуществлять украинцы, но оно может быть усилено немецкими менеджерами, - Deutsche Bahn

Об этом член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла сказал в интервью Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на первом этапе речь идет о консультировании, а затем, в зависимости от успешности этого этапа, могут быть реализованы дальнейшие шаги.

"Но дойдет ли до этого, зависит как раз от того, удастся ли нам найти точки соприкосновения в процессе консультирования. Ведь, в конце концов, нет смысла вести разговоры об управлении Украинской железной дорогой, если уже на первом этапе консультирования не будут достигнуты общие результаты", - сказал Пофалла.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn

"Сейчас, во время первого шага, речь идет, по сути, о консультировании, а уже потом, если оно будет иметь успех, возможно, речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзализныци" в процессе управления. То есть управление "Укрзализныцей" по-прежнему будет осуществляться самими украинцами, но будет усилено нашими менеджерами", - подчеркнул он.

Также Пофалла сказал, что после подписания меморандума о взаимопонимании стороны должны договориться о разработке "дорожной карты".

"И, возможно, зафиксировать письменно, о какой форме консалтинговых услуг идет речь, поскольку это необходимо с юридической точки зрения. Но мы считаем, что начинать надо быстро, если этого хотят украинцы", - заявил член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Deutsche Bahn не в состоянии наладить работу железной дороги", - DW