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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (1774) Deutsche Bahn (8)

 Управление "Укрзализныцей" будут осуществлять украинцы, но оно может быть усилено немецкими менеджерами, - Deutsche Bahn

Управление акционерной компанией "Укрзализныцей" будут осуществлять украинцы, но оно может быть усилено немецкими менеджерами железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn.

Об этом член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла сказал в интервью Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на первом этапе речь идет о консультировании, а затем, в зависимости от успешности этого этапа, могут быть реализованы дальнейшие шаги.

"Но дойдет ли до этого, зависит как раз от того, удастся ли нам найти точки соприкосновения в процессе консультирования. Ведь, в конце концов, нет смысла вести разговоры об управлении Украинской железной дорогой, если уже на первом этапе консультирования не будут достигнуты общие результаты", - сказал Пофалла.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn

"Сейчас, во время первого шага, речь идет, по сути, о консультировании, а уже потом, если оно будет иметь успех, возможно, речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзализныци" в процессе управления. То есть управление "Укрзализныцей" по-прежнему будет осуществляться самими украинцами, но будет усилено нашими менеджерами", - подчеркнул он.

Также Пофалла сказал, что после подписания меморандума о взаимопонимании стороны должны договориться о разработке "дорожной карты".

"И, возможно, зафиксировать письменно, о какой форме консалтинговых услуг идет речь, поскольку это необходимо с юридической точки зрения. Но мы считаем, что начинать надо быстро, если этого хотят украинцы", - заявил член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174341
 
 
 Топ комментарии
 
Со старым аккумулятором это не езда... Живой пример - реформа МВД
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Об этом член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла Источник: https://censor.net.ua/n3174341\\\\\\\\\\\

пофаллай отсюда нафиг.
у нас уже есть опыт как немецкие товарищи корефанились с Рашкой. ничего нормального Украина не здобула.
фаллай отсюда на фаллос.

лучше бы японцев нанять - опытные, честные, любят работу, ненавидят Путина и его свору.
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ффф - СТУДИЮ(тынь-тыннь - тынь - бум-бум)
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Знаете, писало шо зашли нем. войска в село, распорядился офицер: мусор не выбрасывать на улицу, заборы поравнять, исполняйте.
На второй день бухой жлобок таки выбросил мусор на улицу. И что немцы сделали?
Правильно! даже после войны в селе все заборы были ровные а мусор еще долго не выбрасывали на улицу(хотя это на кацапщине было наверное, ибо у нас все и так нормально...)
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Со старым аккумулятором это не езда... Живой пример - реформа МВД
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У немцев волосы выпадут, пока они разберутся в схемам и устройстве Укрзализныци.
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пенсия тут мин. 72 евро = немец сходит в ресторан и сигарет купит на выходе.
про "тупые" вы еще комплимент сказал. не немцам то Управление "Укрзализныцей" будут осуществлять украинцы, но оно может быть усилено немецкими менеджерами, - Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 4142
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Не тупые, просто очень много непорядочных, не желающих жить честно.
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Вот тут мимо.
Не надо спекулировать - вся коррумпированная сволочь была очень довольна в 2014м победой Порошенко на выборах - "свой человек, бояться не стоит, ничего не изменится".
Не надо делать из 25% высокоморальных и четных, а из 73% - непорядочных и бесчестных, это совершенно не так не так. И среди 25% отнюдь не меньший процент непорядочных людей, чем среди 73%.
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Кстати, не 25%, а чет около 16-ти
А если по выборам в ВР, то ваще с 5-6%
Ненавижу манипуляций, но даже Антиколорадос "грешит" с "25%"-ми.
Так что таки да, судя по бравадам про "в любой стране есть 10-15% умных", и тут у нас тупо не клеится.
полусовок, сэр Управление "Укрзализныцей" будут осуществлять украинцы, но оно может быть усилено немецкими менеджерами, - Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 15
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Об этом член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла Источник: https://censor.net.ua/n3174341\\\\\\\\\\\

пофаллай отсюда нафиг.
у нас уже есть опыт как немецкие товарищи корефанились с Рашкой. ничего нормального Украина не здобула.
фаллай отсюда на фаллос.

лучше бы японцев нанять - опытные, честные, любят работу, ненавидят Путина и его свору.
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А вы хотите, чтоб они нас в ЕС приняли. Они даже боятся вникать в управление нашими бездонными госпредприятиями. Настолько все плохо.
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Я очень сорри, но хотел-бы уточнить:- немцы или немецкие????
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а зачем усилять УЗнемецкими манагерами, если у нас только один сирожа лещенко чего стоит?! ведь зарплата 500 тыс грн кажется сказочной даже для немецких нищесбродов.
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вчера стрим Серлеща был - подпишись на канал и задай ему вопрос, в чем проблема, я не понимаю?
правда он не ответит, либо "съедет" с темы, соросятко он(гнида он)
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Испортятца немчуры-точняк!
И никакия психологи им патом непамогут!
😂
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Німці заходять в " Укрзалізницю" СУПЕРОБОРЕЖНО !З численними осторогами і умовами. Видно у них уже проклюнулось усвідомлення з ким вони мають справу. По всьому видно, що вони дуже не хочуть цим займатись. І по всьому видно, що тільки за згоду хоч на консультації було заплачено великі суми.
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+100!! Сейчас наймут немцев, отвалят им пару сотен миллионов гонорара, немцы принесут прибыль аж триста тысяч, а наши выпишут себе премий по три миллиона КАЖДЫЙ включая замов, ну и выступления в прессе о победе и медали конечно. Так поступают настоящие патриоты!!
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