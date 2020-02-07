 Управление "Укрзализныцей" будут осуществлять украинцы, но оно может быть усилено немецкими менеджерами, - Deutsche Bahn

Об этом член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла сказал в интервью Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на первом этапе речь идет о консультировании, а затем, в зависимости от успешности этого этапа, могут быть реализованы дальнейшие шаги.
"Но дойдет ли до этого, зависит как раз от того, удастся ли нам найти точки соприкосновения в процессе консультирования. Ведь, в конце концов, нет смысла вести разговоры об управлении Украинской железной дорогой, если уже на первом этапе консультирования не будут достигнуты общие результаты", - сказал Пофалла.
"Сейчас, во время первого шага, речь идет, по сути, о консультировании, а уже потом, если оно будет иметь успех, возможно, речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзализныци" в процессе управления. То есть управление "Укрзализныцей" по-прежнему будет осуществляться самими украинцами, но будет усилено нашими менеджерами", - подчеркнул он.
Также Пофалла сказал, что после подписания меморандума о взаимопонимании стороны должны договориться о разработке "дорожной карты".
"И, возможно, зафиксировать письменно, о какой форме консалтинговых услуг идет речь, поскольку это необходимо с юридической точки зрения. Но мы считаем, что начинать надо быстро, если этого хотят украинцы", - заявил член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn.
ффф - СТУДИЮ(тынь-тыннь - тынь - бум-бум)
На второй день бухой жлобок таки выбросил мусор на улицу. И что немцы сделали?
Правильно! даже после войны в селе все заборы были ровные а мусор еще долго не выбрасывали на улицу(хотя это на кацапщине было наверное, ибо у нас все и так нормально...)
ваш вариант?
про "тупые" вы еще комплимент сказал. не немцам то
Не надо спекулировать - вся коррумпированная сволочь была очень довольна в 2014м победой Порошенко на выборах - "свой человек, бояться не стоит, ничего не изменится".
Не надо делать из 25% высокоморальных и четных, а из 73% - непорядочных и бесчестных, это совершенно не так не так. И среди 25% отнюдь не меньший процент непорядочных людей, чем среди 73%.
А если по выборам в ВР, то ваще с 5-6%
Ненавижу манипуляций, но даже Антиколорадос "грешит" с "25%"-ми.
Так что таки да, судя по бравадам про "в любой стране есть 10-15% умных", и тут у нас тупо не клеится.
полусовок, сэр
пофаллай отсюда нафиг.
у нас уже есть опыт как немецкие товарищи корефанились с Рашкой. ничего нормального Украина не здобула.
фаллай отсюда на фаллос.
лучше бы японцев нанять - опытные, честные, любят работу, ненавидят Путина и его свору.
правда он не ответит, либо "съедет" с темы, соросятко он(гнида он)
И никакия психологи им патом непамогут!
😂