 За первые сутки в приложении "Дія" авторизировались более 300 тыс. человек, - Федоров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
По его словам, по состоянию на 20:30 6 февраля в приложении "Дія" авторизовались 310 031 пользователей.
Также в приложении были успешно отображены 165,9 тысяч водительских удостоверений и 133,6 тысяч технических паспортов.
"Сервис удаленной верификации работает. Со временем с вашей помощью доведем конверсию до 100%", - отметил Федоров.
Напомним, вчера состоялась презентация мобильного приложения "Дія", которое позволяет хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Скачать приложение можно по следующим ссылкам для Google Play и Apple Store.
"Весной 2013 года, когда я увидел, что сын подрастает и в однокомнатной квартире очень скоро станет тесно, я пошел в банк договариваться об ипотеке для расширения. В 10 (+/-) банках получил отказ без объяснения причин и только в одном мне сказали в чем дело - на мне висело несколько непогашенных кредитов за мобильные телефоны, о которых я впервые услышал. Оформили эти кредиты почему-то в Севастополе (я там был один раз в жизни в конце 80-х с бабушкой).
Использовались данные моего паспорта, кода и якобы мое заявление. Компания, которая кредиты выдала, никак себя не проявляла (то есть, ко мне не ломились коллекторы, мне никто не наяривал с требованиями отдать долг), меня просто внесли в базу должников - есть такой черный список. Для того, чтобы взять ипотеку, пришлось эти долги погасить - можно было судиться, но это несколько лет.
В общем свой вопрос я решил и уже года два как погасил ипотеку. Но тот жизненный урок объяснил мне ценность персональных данных.
Поэтому. Еще раз призываю украинцев - не ставьте себе на смартфон никакую хрень, связанную с вашими документами. #майорвсмартфоне
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Аргумент о том, что у дэржавы и так есть эти данные - не аргумент. У дэржавы есть, а у "волонтеров ЕПАМ и филантропов Монобанка" не было, до сих пор. Теперь появятся. Или на систему КСЗИ есть? Ой, точно - это же вражеская технология, ее предали анафеме. Как говорил великий айтишник Федоров, "Роль кибербезопасности немного преувеличена"..."Владислав Бовсуновський
І все?
Причому тут Пєтя чи Зєля, якщо людина не самоорганізована?))
Хатуль Мадан
@UA_CIbercat_
·18 ч
кароч, народ, тепер, якщо у вас вкрадуть телефон - всьому...так тільки до кредитних лімітів на картці добиралися, а тепер, якщо і паспорт в смартфоні - то вапше...а враховуючи, як поліція "реагує" на заяви про викрадення телефону...вітаннячко!!!
Не копипасть тупорылых экспердов.
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Я понимаю ее воодушевление, потому что ни Кабмину ни Зеленскому ничем другим похвастаться нечем.
И по моим наблюдениям все" суспильное мовлення" пиарит зе команду постоянно.
Почему то вспомнилось радио СССР ))))
Я себе подумал , какая классная маркетинговая программа для привлечения новых клиентов в эти банки с использованием для пиара первых лиц Украины ))))
Чтобы воспользоваться приложением, необходимо идентифицировать свою личность через технологию BankID - этой первый шаг, который приложение предложит вам выполнить после установки. Для этого необходимо подтвердить согласие на передачу информации через ваш интернет-банкинг - с помощью личных кабинетов в ПриватБанк, monobank или же через банки, присоседившиеся к BankID. На данный момент это Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор банк, Ідея банк, ПУМБ, А-банк, Альянс банк, а также банки Південний, Форвард и Восток.
Іншим ні.
Може треба робити і те і інше?
Проти тільки порохоботи.
В них така місія.