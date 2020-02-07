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 Общество, Технологии
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Все про:водительские права (103) Федоров Михаил (36) диджитализация (46) Дія (1)

 За первые сутки в приложении "Дія" авторизировались более 300 тыс. человек, - Федоров

В приложении "Дія", в котором в настоящее время доступны водительские права и техпаспорт в электронном формате, авторизировались более 310 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, по состоянию на 20:30 6 февраля в приложении "Дія" авторизовались 310 031 пользователей.

Также в приложении были успешно отображены 165,9 тысяч водительских удостоверений и 133,6 тысяч технических паспортов.

"Сервис удаленной верификации работает. Со временем с вашей помощью доведем конверсию до 100%", - отметил Федоров.

Напомним, вчера состоялась презентация мобильного приложения "Дія", которое позволяет хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Скачать приложение можно по следующим ссылкам для Google Play и Apple Store.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В поезд теперь пускают по электронным правам из приложения "Дія", - Укрзализныця. ИНФОГРАФИКА

За первые сутки в приложении Дія авторизировались более 300 тыс. человек, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174340
 
   
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Точно, при Пете не было таких гениев, вроде Дубилета, которые запросто могли засунуть правительственную связь в смартфон. :D
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Це ознацає, що мєнтяра хрін забере права? Чи менти мають можливість просто заблокувати права на смартфоні?
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Менты будут скачивать права не выходя из авто и всем лупашить постановы.﻿
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Це означає,що ви погодились на доступ до всіх даних у своєму смартфоні.
"Весной 2013 года, когда я увидел, что сын подрастает и в однокомнатной квартире очень скоро станет тесно, я пошел в банк договариваться об ипотеке для расширения. В 10 (+/-) банках получил отказ без объяснения причин и только в одном мне сказали в чем дело - на мне висело несколько непогашенных кредитов за мобильные телефоны, о которых я впервые услышал. Оформили эти кредиты почему-то в Севастополе (я там был один раз в жизни в конце 80-х с бабушкой).
Использовались данные моего паспорта, кода и якобы мое заявление. Компания, которая кредиты выдала, никак себя не проявляла (то есть, ко мне не ломились коллекторы, мне никто не наяривал с требованиями отдать долг), меня просто внесли в базу должников - есть такой черный список. Для того, чтобы взять ипотеку, пришлось эти долги погасить - можно было судиться, но это несколько лет.
В общем свой вопрос я решил и уже года два как погасил ипотеку. Но тот жизненный урок объяснил мне ценность персональных данных.
Поэтому. Еще раз призываю украинцев - не ставьте себе на смартфон никакую хрень, связанную с вашими документами. #майорвсмартфоне
-----------
Аргумент о том, что у дэржавы и так есть эти данные - не аргумент. У дэржавы есть, а у "волонтеров ЕПАМ и филантропов Монобанка" не было, до сих пор. Теперь появятся. Или на систему КСЗИ есть? Ой, точно - это же вражеская технология, ее предали анафеме. Как говорил великий айтишник Федоров, "Роль кибербезопасности немного преувеличена"..."Владислав Бовсуновський
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насцуть тобі зеленим в очі і залишать тобі машинку в смартфоні, будеш в ній їздити
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В приложении "Дія", в котором в настоящее время доступны водительские права и техпаспорт в электронном формате Источник: https://censor.net.ua/n3174340
І все? За первые сутки в приложении "Дія" авторизировались более 300 тыс. человек, - Федоров - Цензор.НЕТ 3108 За первые сутки в приложении "Дія" авторизировались более 300 тыс. человек, - Федоров - Цензор.НЕТ 3108 За первые сутки в приложении "Дія" авторизировались более 300 тыс. человек, - Федоров - Цензор.НЕТ 3108
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Зрада! Капец зрада! При пете такого не было и быть не могло! Теперь взял телефон и идешь в машину не проверяя себе карманы! Не боищься потерять эти бумажки! Теперь точно путин нападет.....
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Точно, при Пете не было таких гениев, вроде Дубилета, которые запросто могли засунуть правительственную связь в смартфон. :D
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Нарешті зебіли знайшли що на хліб намастити! За первые сутки в приложении "Дія" авторизировались более 300 тыс. человек, - Федоров - Цензор.НЕТ 2443
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Теперь ты будешь бояться потерять телефон..... За першу добу в застосунку "Дія" авторизувалися понад 300 тис. осіб, - Федоров - Цензор.НЕТ 4042
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При потере телефона не нужно будет идти в МРЭО, сдавать экзамены, делать медсправку. Или что еще веселее - искать хозяина автомобиля, у которого купил автомобиль по генералке, а тот где-то в Польше на заработках.
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Сколько раз в своей жизни ты терял права и техпаспорт? Я за 35 лет вождения автомобиля ни разу.....а ты?
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Тоже ни разу, но у друзей такие ситуации бывали - приятного мало.
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Тут за страховку в электронном виде....весь мозг вынесли....мобильного инета нет...а на руках одна бумажка формата А4 распечатанная на принтере.....а это зеленое стадо о правах в смартфоне шепчет....
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Так і телефон можна забути так само, як і права)))

Причому тут Пєтя чи Зєля, якщо людина не самоорганізована?))
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ось який ти, Андрій Сергійович))))))))))
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Хатуль Мадан

@UA_CIbercat_

·18 ч

кароч, народ, тепер, якщо у вас вкрадуть телефон - всьому...так тільки до кредитних лімітів на картці добиралися, а тепер, якщо і паспорт в смартфоні - то вапше...а враховуючи, як поліція "реагує" на заяви про викрадення телефону...вітаннячко!!!
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Бред тупого рагуля.
Не копипасть тупорылых экспердов.
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сегодня с утра пришлось на кухне слушать радио ут1 ))) Там целый час ведущая взахлеб пиарила это приложение и Зеленского, как будто это самоле главное событие в стране и мире
.
Я понимаю ее воодушевление, потому что ни Кабмину ни Зеленскому ничем другим похвастаться нечем.
И по моим наблюдениям все" суспильное мовлення" пиарит зе команду постоянно.
Почему то вспомнилось радио СССР ))))
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Ну там ж директор Аласанія - права рука Авакова... Хоча ут1 завжди піарив будь-яку діючу владу, нічого дивного...
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А Приват банка в списке банков для авторизации нет...есть монобанк...и куча всяких мелких баночек...а привата нет...
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странно. А по радило сказали что есть 2 банка , (связанных с Дубилетом), Приват и моно.

Я себе подумал , какая классная маркетинговая программа для привлечения новых клиентов в эти банки с использованием для пиара первых лиц Украины ))))
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Вот предо мной смартфон...вчера ради интереса скачал это приложение ...Привата в списке нет....может у них какое то другое приложение....
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да скорее всего что для разных пользователей (например разных городов) идет разные варианты банков ... Ведь это же прямой пиар этих учреждений...
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Теперь государство будет знать о вас все!!! Поздравляю. Особенно учитывая, что 80% населения это государство стараются обдурить.
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А что оно будет знать, кроме того, что оно уже знает?
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Тепер знатиме всьо. Навіть якого кольору був у тебе горщик в дитинстві.
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Те що нає "государство" вже знає і ФСБ сусіднього государства - наступний етап - це електронне голосування, це коли під вашими данними буде вказано ваші політичні уподобання. Це вже не конспірологія.
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Теперь вместо прав инспектору нужно будет передать телефон для ознакомления?!
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И чё? Этот вся движуха с диджитализацией похожа на то если бы в какое-то забытое Богом село назначали главой какого-то любителя смузи. Ему люди говорят у нас всё плохо, дороги разбиты, электричество не везде есть, газ не подведён, работы нет, фермы стоят, поля обрабатывать нечем. А он им говорит: "Вот сделаем мобильное прилодение будет у вас всё в электроном виде!".
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Тобто ти вважаєш, що поки в нас не зроблять усі шляхи, нічого іншого робити не потрібно?
Може треба робити і те і інше?
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Кстати очень может помочь в случае, если потерял права или техпаспорт и нет времени ждать, пока выдадут дубликат.
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Це прогрес.
Проти тільки порохоботи.
В них така місія.
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почти что ракету в космос запустили, да ? ))))
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Молодці ! Велику роботу робите . Витягуйте Україну з середньовіччя .
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там нет привата в bankID...диджитализаторы меровы))))
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З часом і Приват долучиться . Інакше буде втрачати клієнтів👍😁
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С какого перепугу? Большей части людей...это приложение до одного места.....им более важно количество отделений...банкоматов и терминалов.....а у Привата в этом плане конкурентов нет....
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Дуже вправне рейдерство ,як кажуть, в один клік.Свята розкіш,при тому що основна маса простого люду злидарі і країною заправляє чечено-кремлівська мафія або її ставленики...ще- вині в усьому піндоси.
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Через неделю на петровке появятся новые диски с базами)
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