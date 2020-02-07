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 Политика Украины
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Все про:Богдан (65) Зеленский (4511) Ермак Андрей (81)

 Работаю с Зеленским напрямую. Он сам определяет участки работы, за которые мне браться, - Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский лично определяет рабочие задачи своего помощника Андрея Ермака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии НВ сообщил сам Ермак, подчеркнув, что говорить о распределении обязанностей между ним и главой Офиса президента "некорректно".

"Было бы некорректно говорить о разделении обязанностей между помощником и главой ОП. Руководитель Офиса осуществляет свои полномочия согласно Положению об ОП. Я работаю исключительно с президентом напрямую. И он сам определяет участки работы, за которые мне браться", — рассказал помощник Зеленского.

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Напомним, что ранее в СМИ начала появляться информация о конфликте между главой Офиса президента Андреем Богданом и советником Зеленского Андреем Ермаком.

Источник: https://censor.net.ua/n3174338
 
 
 Топ комментарии
 
Єрмак працює напряму із Хублом. Якщо макшанськая Родіна каже НАДА!!!! Єрмак відповідає -Єсть!!!
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Лише одне питання. Де владімір Ляксандрович зумів набрати стільки гнид, щоб закрити всі посади в державі?
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Єрмак працює напряму із Хублом. Якщо макшанськая Родіна каже НАДА!!!! Єрмак відповідає -Єсть!!!
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Моника даёт всем подряд , и на право и налево
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то тягни їх до суду.
Хосподи, є факт - кажи адвокатам, вони своє відіб.ють, ше й нам лащать намастити на..... якщо буде хліб, ніж, та ми
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И все такие: А, ОК, верим.
КГБил высрал шо кукла им управляет Работаю с Зеленским напрямую. Он сам определяет участки работы, за которые мне браться, - Ермак - Цензор.НЕТ 9143
он то точно не лох. лохи - другие, и не скажу сколько.... бо навіває жах
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Участки то участки. Вопрос что там выращивать, " пшеницу, горох или маковую соломку..."
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Лише одне питання. Де владімір Ляксандрович зумів набрати стільки гнид, щоб закрити всі посади в державі?
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главное озвучить цели и намерения . ну еще деньжат пообещать и ******** и малоросы сами набегут под зеленое знамя
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Зеленой соплей не поперхнись, агитатор нелоховской!!
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Цей Єрмак, близький друзь і ліва рука президента, зашкварився на антиукраїнських заявах.
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Працюю із Зеленським напряму. Він сам визначає ділянки роботи, за які мені братися, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2721

А шо ожидать от неукраинца?

Один Ермак сибирские коренные народы уже угробил
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В Україні Єрмак, а в моржовії Козак - ці два персонажі працюють в парі по узгодженню двох Вовок з вавками, які скріпили свої відносини оманським оффшором.
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Да,собрать такой гадюшник в одном месте это -талант
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запроданець...... i не соромно рота розтуляти......
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Уберите козла из огорода
Бо без капусты можно остаться 😀
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Когда СБУ займется ********** агентом влияния Ермаком? Когда видишь, как восторженно Баканов жмет ручонку Медведчука, понимаешь: никогда.
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..ждите на днях воду днепровскую в крыму...тоже его козака-ермака направление ...
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Зеленскому импичмент. А Ермака просто грязной метлой гнать надо.
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