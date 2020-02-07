 Работаю с Зеленским напрямую. Он сам определяет участки работы, за которые мне браться, - Ермак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии НВ сообщил сам Ермак, подчеркнув, что говорить о распределении обязанностей между ним и главой Офиса президента "некорректно".
"Было бы некорректно говорить о разделении обязанностей между помощником и главой ОП. Руководитель Офиса осуществляет свои полномочия согласно Положению об ОП. Я работаю исключительно с президентом напрямую. И он сам определяет участки работы, за которые мне браться", — рассказал помощник Зеленского.
Напомним, что ранее в СМИ начала появляться информация о конфликте между главой Офиса президента Андреем Богданом и советником Зеленского Андреем Ермаком.
Хосподи, є факт - кажи адвокатам, вони своє відіб.ють, ше й нам лащать намастити на..... якщо буде хліб, ніж, та ми
КГБил высрал шо кукла им управляет
он то точно не лох. лохи - другие, и не скажу сколько.... бо навіває жах
коронапарашавірус
А шо ожидать от неукраинца?
Один Ермак сибирские коренные народы уже угробил
Бо без капусты можно остаться 😀