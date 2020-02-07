 Рада сегодня заслушает доклад Оржеля и отчет Гончарука о работе Кабмина

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, в начале заседания в пятницу традиционно пройдет Час вопросов к правительству. Планируется, что с докладом выступит министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Предполагается, что с промежуточным отчетом работы Кабинета министров выступит Премьер-министр Алексей Гончарук.
Повестка дня предусматривает продолжение рассмотрения поправок в законопроект 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Во время заседания в четверг, 6 февраля, Верховная Рада успела рассмотреть 184 поправки из более чем 4000.
В сессионном зале в пятницу депутаты традиционно будут работать до 14:00.
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Слухайте, але ж це Клондайк!
"Якщо ви не отримуєте жодних доходів, сума сплаченого вами податку на доходи фізосіб буде мінімальна."
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"Якщо у вас немає каналізації, ваша оплата платіжок за користування каналізацією буде мінімальна."
От як треба поповнювати державну скарбничку!, https://uainfo.org/blognews/1580884030-goncharuk-dav-gazoviy-mayster-klas-iz-popovnennya-derzhavnoyi.html
😂
... Посему министра жыжыжытализации Дубилета с полпинка поймали на лаже. Как оказалось, этот великий менеджер эпохи великого пиз*динга денег из Привата, не мудрствуя лукаво, взял и сфальсифицировал тот самый мощно распиаренный им проект по электронной переписи населения. Ну потому что **** тут думать? Умножил на коэффициент, округлил и вперед, на гироскутерах в светлое вейпобудущее.
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель."новость от 06.02. на "Обозревателе" ьак что как получали элнктричество с рашки так и получаем