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 Политика Украины
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Все про:ВР (24387) Гончарук_Алексей (657) рынок земли (99) Алексей Оржель (50)

 Рада сегодня заслушает доклад Оржеля и отчет Гончарука о работе Кабмина

В пятницу в Верховной Раде пройдет Час вопросов к правительству, затем депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, в начале заседания в пятницу традиционно пройдет Час вопросов к правительству. Планируется, что с докладом выступит министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Предполагается, что с промежуточным отчетом работы Кабинета министров выступит Премьер-министр Алексей Гончарук.

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Повестка дня предусматривает продолжение рассмотрения поправок в законопроект 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Во время заседания в четверг, 6 февраля, Верховная Рада успела рассмотреть 184 поправки из более чем 4000.

В сессионном зале в пятницу депутаты традиционно будут работать до 14:00.

Источник: https://censor.net.ua/n3174337
 
 
 Топ комментарии
 
Значит так. Президент - червь с примитивным уровнем мышления, которому нужно оливье. Премьер - профан, не принимающий никаких решений, но несущий за все ответственность. Оржель - тип еще тот. И да, куда девали Федорова? Напомню, это тот, кто занимался "серыми" деньгами Зеленского во время избирательно компании. Жив курилка? Он же так старался сделать "дію", что не явился на ее презентацию. Прислал только привет из фейсбука. Но, конечно, это не совсем то...Надеюсь, его еще не оцифровали окончательно и мы его когда-то увидим. Вот и весь отчет.
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а шо их слушать??? уверяю вас - у них все ништяк!
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Отберите у него самокат. Он без прав ездит.
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А похвалитися є чим!!!! Йде успішна праця по перетворення України на печеру у смартфоні.
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Акщо ця зграя зєбуїнів доправить до кінця каденції, втрати України будуть не менші ніж під час 2 світової.
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Значит так. Президент - червь с примитивным уровнем мышления, которому нужно оливье. Премьер - профан, не принимающий никаких решений, но несущий за все ответственность. Оржель - тип еще тот. И да, куда девали Федорова? Напомню, это тот, кто занимался "серыми" деньгами Зеленского во время избирательно компании. Жив курилка? Он же так старался сделать "дію", что не явился на ее презентацию. Прислал только привет из фейсбука. Но, конечно, это не совсем то...Надеюсь, его еще не оцифровали окончательно и мы его когда-то увидим. Вот и весь отчет.
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Вчора на ПРЯМОМУ був Орджель по скайпу. Щось бекав-мекав не зрозуміле про землю.
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а шо их слушать??? уверяю вас - у них все ништяк!
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Гончарук дав газовий майстер-клас із поповнення державної скарбниці, Гончарук зазначив: "Оплата платіжок за транспортування газу тими українцями, які газ не використовують, буде мінімальна".
Читайте також: Абонплата за газ: як зміниться вартість "блакитного" палива і чому дві платіжки
Слухайте, але ж це Клондайк!
"Якщо ви не отримуєте жодних доходів, сума сплаченого вами податку на доходи фізосіб буде мінімальна."
Читайте також: У Зеленського не знайшли заяви Гончарука про відставку. ДОКУМЕНТ
"Якщо у вас немає каналізації, ваша оплата платіжок за користування каналізацією буде мінімальна."
От як треба поповнювати державну скарбничку!, https://uainfo.org/blognews/1580884030-goncharuk-dav-gazoviy-mayster-klas-iz-popovnennya-derzhavnoyi.html
😂
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Короткий зміст звіту уряду: "Ми шаленими темпами засовуємо документи в телефон, але документів багато, а телефон невеличкий, тому треба багато грошей. Як наслідок - дірка в бюджеті зростає, але ми сподіваємось на продаж землі, кошти від якої зменшать дірку і дозволять ще більше підняти нам зарплати. То ж працюйте, панове депутати, бабця Бєня і ми чекаємо добрих новин"
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Ціль цього "підрахунка", це вкид про те, що "нас мало". Для виправдання "спрощення отримання українського громадянства". Кому вони планують його спрощенно надавати?
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Появилось фото, как Кива показывает Королевской свого самовисуванця.

Рада сьогодні заслухає доповідь Оржеля і звіт Гончарука про роботу Кабміну - Цензор.НЕТ 1191
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Во-вторых, мощнейшая реформа запланирована министром энергетики Оржелем. Значит, смотрите, что заявил этот титан духа. Мы, грит, поняли, что наше свеженькое нововведение - две платежки за газ - нариду чота не нравятся, чота нарид начинает бузить и вообще, поэтому мы - ВНИМАНИЕ! - разработаем механизм ОБЪЕДИНЕНИЯ их в одну. А? А? что, съели парахаботики? Вы б до такого в жизни не додумались - сначала сделать из одной две, а потом снова одну, но через разработку отдельного механизма! То-то же! вот где реформы! Не то, что эта ваша Армія, Мова, Віра. Вот как работать надо!
... Посему министра жыжыжытализации Дубилета с полпинка поймали на лаже. Как оказалось, этот великий менеджер эпохи великого пиз*динга денег из Привата, не мудрствуя лукаво, взял и сфальсифицировал тот самый мощно распиаренный им проект по электронной переписи населения. Ну потому что **** тут думать? Умножил на коэффициент, округлил и вперед, на гироскутерах в светлое вейпобудущее.
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Системный оператор "Укрэнерго" обязан сократить импорт российского и белорусского тока до технологического минимума, поскольку в Украине снизилось энергопотребление и необходимо загружать собственные энергопредприятия
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель."новость от 06.02. на "Обозревателе" ьак что как получали элнктричество с рашки так и получаем
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