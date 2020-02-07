 Рада сегодня заслушает доклад Оржеля и отчет Гончарука о работе Кабмина

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, в начале заседания в пятницу традиционно пройдет Час вопросов к правительству. Планируется, что с докладом выступит министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Предполагается, что с промежуточным отчетом работы Кабинета министров выступит Премьер-министр Алексей Гончарук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля. ФОТОрепортаж

Повестка дня предусматривает продолжение рассмотрения поправок в законопроект 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Во время заседания в четверг, 6 февраля, Верховная Рада успела рассмотреть 184 поправки из более чем 4000.

В сессионном зале в пятницу депутаты традиционно будут работать до 14:00.