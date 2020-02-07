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 Политика Украины
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Все про:дезинформация (133) законопроект (1191) СМИ (384) Дезир Арлем (29)

 Законопроект о дезинформации в нынешнем виде должен быть отложен, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир

Законопроект о дезинформации в существующем виде должен быть отложен

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Я считаю, что есть необходимость, во-первых, дать больше времени на консультации и дискуссии с медиа-сообществом и Ассоциацией журналистов. Журналисты являются первой линией в борьбе с дезинфирмацией, и должна быть разработана другая стратегия, которая больше полагается на свободную и независимую прессу. И я думаю, по этой причине этот законопроект, в таком виде, как он есть, должен быть отложен", - сказал Дезир на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он подчеркнул, что у ОСБЕ есть беспокойство в связи с некоторыми статьями законопроекта о дезинформации, которые он озвучил на встрече с министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Бородянским. В частности, особое беспокойство ОБСЕ вызывает то, что законопроект предусматривает отслеживание медиаконтента специальным государственным комиссаром, уполномоченным решать, что считать дезинформацией, большие санкции – от штрафов, эквивалентных EUR3 тыс, до долгосрочных тюремных приговоров, а также то, что журналистам пресс-карту будет выдавать новая государственная организация.

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"В целом, государство будет чрезмерно вмешиваться в контент, регуляцию медиа, а также организацию журналистской деятельности. Вот почему мы считаем, что в этой форме законопроект проблематичен для свободы выражения и медиасвободы. Мы не считаем, что он будет эффективным в противодействии дезинформации", - отметил Дезир.

Он также добавил, что в дальнейшем очень важным будет развивать в Украине больше инициатив по проверке фактов, изучению медиаграмотности в школе.

"Конечно, мы понимаем, что это долгосрочная стратегия, однако я не думаю, что это возможно, чтобы при помощи одного закона страна избавилась от неправдивой информации", - пояснил представитель ОБСЕ.

Он также отметил, что при встрече Бородянский заверил его в том, что на дискуссию об этом законопроекте будет выделено еще два месяца перед тем, как любое решение будет приниматься парламентом.

"Надеемся, что это время будет полезным для правительства, чтобы еще раз выслушать медиа-сообщества и Ассоциацию журналистов, а также международное сообщество. Мы предоставим юридический анализ этого законопроекта, чтобы четко показать, где есть проблематичные формулировки и какими могут проблемы с этим законом относительно международных обязательств Украины. И мы предложим рекомендации, чтобы разработать другой подход в борьбе з дезинформацией", - пояснил Дезир.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что за заказные материалы нужно ввести уголовную ответственность для журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3174335
 
   
 Топ комментарии
 
Когда телепомойки "Г+Г", "Inter" и проч. свистели 25 часов в сутки про "барыгу", про "всё украдено", про "торговлю на крови", то это была хорошая дезинформация, правильная. А теперь, когда пресса сообщает о почти ежедневных нарушениях нынешним режимом Конституции и законов Украины, то это нехорошая дезинформация, неправильная.

Ну, как-то так, с точки зрения составителей этого "закона".
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Бубочка обижаеться что его клоуном называют в прессе! Будем писать на заборах!
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Невже Зєйло хоче, щоб було заборонено зєбіла називати зєбілом?
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если бы он почитал Цензор, что про него пишут, он бы явно был немного удивлен Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 3909
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Бубочка обижаеться что его клоуном называют в прессе! Будем писать на заборах!
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На жопе у себя напиши.
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Вас ЗЕбобиков будем отлавливать и на жопе выжигать!
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Германия 1933? Гебельс и Гимлер горят в аду. а дело их живёт! Внучата ткаченко, бородянский. кравчук...и шобла разбушевались! Сколько их неосвидетельствованных потенциальных пациентов дуракдома.
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Когда телепомойки "Г+Г", "Inter" и проч. свистели 25 часов в сутки про "барыгу", про "всё украдено", про "торговлю на крови", то это была хорошая дезинформация, правильная. А теперь, когда пресса сообщает о почти ежедневных нарушениях нынешним режимом Конституции и законов Украины, то это нехорошая дезинформация, неправильная.

Ну, как-то так, с точки зрения составителей этого "закона".
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Ну ты не смешивай коррупционера мародёра со слугами от Внешнего управления и страну на продажу по дешёвке....Хотя статьи уголовные с конфискацией.
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Новое рвотное средство с утречка "Леночка".. тьфу ты даже позавтракать краюшкой плесневевшего хлебушка не удалось Эпоха ля бидности наступила аль прошла уже заплутався... Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 646
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Типова містечкова ХУЦПА зебілообразних ЛЮДЕЙ не смішить...
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САМЕ ДЛЯ ЦЬОГО І ТРЕБА ЗАКОН ПРО ДЕЗІНФОРМАЦІЮ Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 8563
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Кстати семейка Зеленских . ну которые за открытую инфу и страну в смартфоне. общение с людьми напрямую....заблокировали комментарии в ютубе и фейсбуке...Странно?! Законопроект о дезинформации в нынешнем виде должен быть отложен, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир - Цензор.НЕТ 7838
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Отложить... да. А еще Скабееву с муженьком сюда пригласить. Дать ей свободу слова.
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Вот еще один переобулся. А извиниться перед Порохом за тонны грязи что ты на него вылил нехочеш?
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Ваш барига мальдівський мені в.... не влазить !..Разом з вами .
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представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Законопроект о дезинформации в нынешнем виде должен быть отложен, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир - Цензор.НЕТ 1946
А что мог еще сказать человек, защищающий СМИ ?
А что говорят защитники населения от дезинформации и гибридных войн?
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Говорять, що треба, приміром писати УКРАЇНСЬКОЮ, бо значна частина кацапських тролів її не до кінця розуміє)
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«Слуги народа» возжелали построить в Украине медийный концлагерь.
Вы простой человек, вы просто постите котиков и иногда ругаете коррупционеров. Ржете над депутатом, который рекомендует продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Вы думаете, что это не ваша война, она вас не коснется. Так вот, ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ.
Закон «О медиа» выписан таким образом, что любой человек в Украине является медиа. Как только вы сказали что-то нескольким людям, даже не в особо публичном месте, даже написав это слово на заборе - вы подпадаете под действие закона «О медиа». Рекламисты, политики, ученые, скабрезники, подписчики Facebook, Instagram, Tik Tok, сайтов знакомств, Телеграм-каналов - все это медиа. Вы, рекламирующие свои услуги по депиляции или пошиву шарфиков - вы медиа. Сегодня вы пользуетесь неограниченной свободой писать почти все, что хотите. Как только примут закон «О медиа» - вы под колпаком. При желании, вас оштрафуют и трахнут на основании совершенно бесстыдно выписанных норм закона «О медиа». Потом вы будете злиться, скрипеть зубами, критиковать, возмущаться - но поезд уйдет. Как он ушел в России, где сажают в тюрьму за лайк в Фейсбуке. Вы думаете, в свободной Украине, стремящейся в Европу, такого не может быть? Если вы так думаете, знайте: вы бредите. Прямо сейчас грантоеды и депутаты без совести делают это. В вашей стране. Якобы от вашего имени. Якобы обсудив с вами.
Создатели закона продвигают публичную легенду: закон «О медиа» требуют от нас европейцы. Это - неправда. Европейцы требуют от нас урегулировать сферу аудиовизуальных услуг, потому что так ЕС хочет бороться с пиратством. Все остальное - работа медиа, блогеры и все прочее - европейцев вообще не волнует.
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Нас по закону чи без нього як дезинформували, так і будуть дезинформувати! Тому що правда дуже небезпечнв для любої влади!
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цікава методичка з лахти... брехуни прігожина в судомах сіпаються як їм в Україні позакривають те з чого вони серуть брехню то вони ж з голоду здохнуть Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 3792
от тому і скавчать і лахтинці і ольгінці і юдьколюби і жопоблоковці ХОРОМ що заборона БРЕХАТИ це "афтарітарізьм" Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 3792
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Подібні закони мають всі авторитарні держави.
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сосіаліст Арлем Дезір дуже цікава постать...
Складається таке враження що його більше турбує те,що ґебельси пукіна будуть обмежені в брехні Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 4466 а побудова"свєтлава будусчіва=сосіалізьма"затягнеться ще на сторіччя
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Вуаля, зебилоиды... продолжу клеветать...
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Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм.
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такі Ж да... Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 1836 І саме тому ґебельсів пукіна в фєдєрастії та їх посіпак в Україні закон що ЗАБОРОНИТЬ БРЕХАТИ в Україні доводить до судом передсмертних Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 4191 Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 288
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Ні одна країна не була так атакована дезінформацією ,кібератаками, вкидами та фейками ззовні та на внутрішньому медіапросторі сепаратистами і колаборантами.Що може нам підказати ця людина? Чи він був на місці простого українця,на якого давлять закордонні сусіди всіма засобами,внутрішні зрадники та колаборанти,що володіють медіапростором в країні,олігархи дезінформацією в політиці та економіці, та кожна гнида,що заробляє на брехні проти діючої влади. В цих порадників нема досвіду українця.
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ваша правда... тупим сосіалістам ВАЖКО ЗРОЗУМІТИ що таке ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА яку ведуть фашисти пукіна проти людства Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 2312
Свого часу міністерство пропаганди ґебельса повним складом з Німеччини вивезли за Урал і там вже в "шарашці" АКТИВНО почали адаптувати методи нацистської пропаганди до потреб камуняцтва=людожерства..
пукін з прігожиним ВІДНОВИЛИ та поширили практику ґебельса для пропаганди ватного фашизма та для ІДЕОЛОГІЧНИХ ДІВЕРСІЙ проти України та фальсіфікацій виборів по всьому світу Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 5924
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Менше свободи журналістам - більше влади.
Більше свободи журналістам - менше влади.

Як написав колись Орвелл:

«Мета репресій - репресії. Мета катування катування. Мета влади - влада»

А якщо це моновлада, монобільшість, монокабмін, то від можливості диктату і диктатури відділяє один пункт - моножурналісти з моноінформацією про всіх моно.
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СЧИТАЮ что за такой закон БОРОДЯНСКОГО НАДО УВОЛИТЬ С МИНИСТРА
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