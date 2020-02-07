 Законопроект о дезинформации в нынешнем виде должен быть отложен, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
"Я считаю, что есть необходимость, во-первых, дать больше времени на консультации и дискуссии с медиа-сообществом и Ассоциацией журналистов. Журналисты являются первой линией в борьбе с дезинфирмацией, и должна быть разработана другая стратегия, которая больше полагается на свободную и независимую прессу. И я думаю, по этой причине этот законопроект, в таком виде, как он есть, должен быть отложен", - сказал Дезир на пресс-конференции в Киеве в четверг.
Он подчеркнул, что у ОСБЕ есть беспокойство в связи с некоторыми статьями законопроекта о дезинформации, которые он озвучил на встрече с министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Бородянским. В частности, особое беспокойство ОБСЕ вызывает то, что законопроект предусматривает отслеживание медиаконтента специальным государственным комиссаром, уполномоченным решать, что считать дезинформацией, большие санкции – от штрафов, эквивалентных EUR3 тыс, до долгосрочных тюремных приговоров, а также то, что журналистам пресс-карту будет выдавать новая государственная организация.
"В целом, государство будет чрезмерно вмешиваться в контент, регуляцию медиа, а также организацию журналистской деятельности. Вот почему мы считаем, что в этой форме законопроект проблематичен для свободы выражения и медиасвободы. Мы не считаем, что он будет эффективным в противодействии дезинформации", - отметил Дезир.
Он также добавил, что в дальнейшем очень важным будет развивать в Украине больше инициатив по проверке фактов, изучению медиаграмотности в школе.
"Конечно, мы понимаем, что это долгосрочная стратегия, однако я не думаю, что это возможно, чтобы при помощи одного закона страна избавилась от неправдивой информации", - пояснил представитель ОБСЕ.
Он также отметил, что при встрече Бородянский заверил его в том, что на дискуссию об этом законопроекте будет выделено еще два месяца перед тем, как любое решение будет приниматься парламентом.
"Надеемся, что это время будет полезным для правительства, чтобы еще раз выслушать медиа-сообщества и Ассоциацию журналистов, а также международное сообщество. Мы предоставим юридический анализ этого законопроекта, чтобы четко показать, где есть проблематичные формулировки и какими могут проблемы с этим законом относительно международных обязательств Украины. И мы предложим рекомендации, чтобы разработать другой подход в борьбе з дезинформацией", - пояснил Дезир.
Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что за заказные материалы нужно ввести уголовную ответственность для журналистов.
Ну, как-то так, с точки зрения составителей этого "закона".
А что мог еще сказать человек, защищающий СМИ ?
А что говорят защитники населения от дезинформации и гибридных войн?
Вы простой человек, вы просто постите котиков и иногда ругаете коррупционеров. Ржете над депутатом, который рекомендует продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Вы думаете, что это не ваша война, она вас не коснется. Так вот, ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ.
Закон «О медиа» выписан таким образом, что любой человек в Украине является медиа. Как только вы сказали что-то нескольким людям, даже не в особо публичном месте, даже написав это слово на заборе - вы подпадаете под действие закона «О медиа». Рекламисты, политики, ученые, скабрезники, подписчики Facebook, Instagram, Tik Tok, сайтов знакомств, Телеграм-каналов - все это медиа. Вы, рекламирующие свои услуги по депиляции или пошиву шарфиков - вы медиа. Сегодня вы пользуетесь неограниченной свободой писать почти все, что хотите. Как только примут закон «О медиа» - вы под колпаком. При желании, вас оштрафуют и трахнут на основании совершенно бесстыдно выписанных норм закона «О медиа». Потом вы будете злиться, скрипеть зубами, критиковать, возмущаться - но поезд уйдет. Как он ушел в России, где сажают в тюрьму за лайк в Фейсбуке. Вы думаете, в свободной Украине, стремящейся в Европу, такого не может быть? Если вы так думаете, знайте: вы бредите. Прямо сейчас грантоеды и депутаты без совести делают это. В вашей стране. Якобы от вашего имени. Якобы обсудив с вами.
Создатели закона продвигают публичную легенду: закон «О медиа» требуют от нас европейцы. Это - неправда. Европейцы требуют от нас урегулировать сферу аудиовизуальных услуг, потому что так ЕС хочет бороться с пиратством. Все остальное - работа медиа, блогеры и все прочее - европейцев вообще не волнует.
от тому і скавчать і лахтинці і ольгінці і юдьколюби і жопоблоковці ХОРОМ що заборона БРЕХАТИ це "афтарітарізьм"
Складається таке враження що його більше турбує те,що ґебельси пукіна будуть обмежені в брехні а побудова"свєтлава будусчіва=сосіалізьма"затягнеться ще на сторіччя
Свого часу міністерство пропаганди ґебельса повним складом з Німеччини вивезли за Урал і там вже в "шарашці" АКТИВНО почали адаптувати методи нацистської пропаганди до потреб камуняцтва=людожерства..
пукін з прігожиним ВІДНОВИЛИ та поширили практику ґебельса для пропаганди ватного фашизма та для ІДЕОЛОГІЧНИХ ДІВЕРСІЙ проти України та фальсіфікацій виборів по всьому світу
Більше свободи журналістам - менше влади.
Як написав колись Орвелл:
«Мета репресій - репресії. Мета катування катування. Мета влади - влада»
А якщо це моновлада, монобільшість, монокабмін, то від можливості диктату і диктатури відділяє один пункт - моножурналісти з моноінформацією про всіх моно.