 Глава МИД Дании Кофод сегодня посетит зону ООС на Донбассе

"В мае 2014 г. я был в Донецке и видел, что там происходило, тот сплошной хаос, людей на улицах. Тогда уже начинались настоящие боевые действия. Для меня честь быть здесь снова, я действительно намерен снова поехать в Донецк завтра ", - сказал Кофод на пресс конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио свобода.

Он отметил, что Дания осуждает незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе и на всех переговорах подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Мы абсолютно уверены, что Россия должна выполнять свои обязательства, и Дания придерживается такой позиции. Конечно, это позиция ЕС, и именно поэтому мы в прошлом году обновили фактически наши санкции, наше давление на Россию, именно с этой целью", - добавил Кофод.