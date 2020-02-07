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 Глава МИД Дании Кофод сегодня посетит зону ООС на Донбассе

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод планирует в пятницу посетить зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"В мае 2014 г. я был в Донецке и видел, что там происходило, тот сплошной хаос, людей на улицах. Тогда уже начинались настоящие боевые действия. Для меня честь быть здесь снова, я действительно намерен снова поехать в Донецк завтра ", - сказал Кофод на пресс конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио свобода.

Он отметил, что Дания осуждает незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе и на всех переговорах подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Мы абсолютно уверены, что Россия должна выполнять свои обязательства, и Дания придерживается такой позиции. Конечно, это позиция ЕС, и именно поэтому мы в прошлом году обновили фактически наши санкции, наше давление на Россию, именно с этой целью", - добавил Кофод.

Источник: https://censor.net.ua/n3174334
 
   
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ты статью читал то?
или ты из тех шо сказали бы "как было бы круто если бы дэнэристы "вальнули" Маккейна"?
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Думаєте в такому випадку Данія оголосить війну кацапстану і ордло ?
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бажати, щоб сепари вальнули датського посла..? Глава МЗС Данії Кофод сьогодні відвідає зону ООС на Донбасі - Цензор.НЕТ 3299

я давно тут запитував..по яких дурках стець збирав групу підтримки пеппо..?
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