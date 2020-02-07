 Количество зараженных коронавирусом на заблокированном у берегов Японии лайнере возросло до 61

Об этом сообщило в пятницу Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Граждан Украины среди больных нет, сообщили в Министерстве здравоохранения. Среди зараженных, по его данным, — 21 гражданин Японии, восемь — США, по пять Австралии и Канады, а также один аргентинец. Украинцев не было также в первой партии из 10 заболевших на лайнере Diamond Princess, которые сейчас уже сняты с судна, стоящего в порту Йокогама рядом с Токио. Сейчас они распределены по японским госпиталям.

Как сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, все зараженные — пассажиры судна, среди них нет членов команды. Это люди в возрасте от 20 до 80 лет. Наибольшее количество, 21 человек — в возрасте от 70 до 80 лет. Таким образом общее количество зараженных коронавируса на Diamond Princess достигло 61 человека. В ближайшее время новых зараженных должны эвакуировать с судна и доставить в медицинские учреждения, расположенные в пяти префектурах центральной части Японии, включая Токио.

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Всего, по данным Минздрава страны, на судне находятся около 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 25 украинцев. Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра всех находящихся на борту. На судне объявлено двухнедельный карантин.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения — количество погибших от коронавируса 2019 nCoV на территории материкового Китая увеличилось до 636 человек, а количество случаев заболевания этой пневмонией пересекло уровень в 31 тыс. человек.

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