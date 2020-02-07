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 Количество зараженных коронавирусом на заблокированном у берегов Японии лайнере возросло до 61

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019 nCoV, обнаружена еще у 41 пассажира круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама.

Об этом сообщило в пятницу Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Граждан Украины среди больных нет, сообщили в Министерстве здравоохранения. Среди зараженных, по его данным, — 21 гражданин Японии, восемь — США, по пять Австралии и Канады, а также один аргентинец. Украинцев не было также в первой партии из 10 заболевших на лайнере Diamond Princess, которые сейчас уже сняты с судна, стоящего в порту Йокогама рядом с Токио. Сейчас они распределены по японским госпиталям.

Как сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, все зараженные — пассажиры судна, среди них нет членов команды. Это люди в возрасте от 20 до 80 лет. Наибольшее количество, 21 человек — в возрасте от 70 до 80 лет. Таким образом общее количество зараженных коронавируса на Diamond Princess достигло 61 человека. В ближайшее время новых зараженных должны эвакуировать с судна и доставить в медицинские учреждения, расположенные в пяти префектурах центральной части Японии, включая Токио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за угрозы распространения коронавируса в Одесском порту начали проводить медконтроль экипажей прибывших судов. ФОТО

Всего, по данным Минздрава страны, на судне находятся около 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 25 украинцев. Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра всех находящихся на борту. На судне объявлено двухнедельный карантин.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения — количество погибших от коронавируса 2019 nCoV на территории материкового Китая увеличилось до 636 человек, а количество случаев заболевания этой пневмонией пересекло уровень в 31 тыс. человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество зараженных коронавирусом на заблокированном у берегов Японии лайнере возросло до 20 человек

Источник: https://censor.net.ua/n3174332
 
 
 Топ комментарии
 
Отак зараза розійдеться по світові.
А наші у прибулих з Китаю температурку поміряли і відпустили з Богом, а треба було на карантині тримати.
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Підлога Маккартні - согласен с вами профессор ....

Для чистоты эксперимента нужно было всех их оставить на лайнере, а не разводить заболевших по госпиталям..
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Зато это репрезентативно и аналитически покажет всю мощь коронавируса. Система как бы замкнута и мы сможем увидеть, действительно ли новый штам вируса такой чьорт как его малюют!!!
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Підлога Маккартні - согласен с вами профессор ....

Для чистоты эксперимента нужно было всех их оставить на лайнере, а не разводить заболевших по госпиталям..
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В средние века во время эпидемии чумы в некоторых европейских портах так и делали - пускали корабли в порт только после нескольких недель. Если на корабле не было чумы, корабль пропускали в порт, товар выгружали. Если же на корабле была чума - экипаж успевал за это время вымереть, а корабль сжигали.
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не той варіант..

зараз найкраще було би всіх розділити і зробити карантини індивідуальні.
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Оце туристи потрапили в халепу. Десь за тиждень до появи повідомлень про коронавірус був в цирульні. Там один чувак між іншим нахвалявся що їде з дружиною до Таіланду на відпочинок. Це десь недалеко від Китаю.
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До речі, якщо поїхати десь зараз в китайський санаторій, то там взагалі не буде відпочиваючих. Нема черг на процедури, які хочеш процедури такі і отримуєш, шведський стіл і ні душі, ляпота Маю таку практику під час бабиного Юліного свинячого грипу H1N1
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не той варіант.
готелі і ресторани китайці закривають.
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А ольгінці та зеленоботи доказують що вірус не страшний і не заразний. Методичка така?
Ну, гроші ******* тишу, згоден...
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Вони збираються в турборежимі українською землею торгувати, а люди на ній їм тільки заважають.
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Вони державу разом із собакою намагаються в смартфон запхати.
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Отак зараза розійдеться по світові.
А наші у прибулих з Китаю температурку поміряли і відпустили з Богом, а треба було на карантині тримати.
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Австралійці карантин на острові за 2000 миль від материка зробили.
А у нас дауни.
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а всего то надо лишь было вызвать попа шоб взбрызгнул и покамлал: босподиииии выыылечи этогоооо, кх-кхи(одевает маску) больнооогооо, кхе-кхе(бежит в больницу) Количество зараженных коронавирусом на заблокированном у берегов Японии лайнере возросло вдвое - до 41 человека - Цензор.НЕТ 5855
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У нас лікарі навіть не мають права самостійно ставити грипп доки не прийде "височайшєє разрєшєніє" зверху. Теж саме буде і з коронавірусом. Поки жарений півень в дупу не клюне...
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Помрут все. Я представляю, что они чувствуют сейчас...
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Почему все? Если судить по нынешней статистике - 75% выздоравливают. Хотя поначалу выздоравливали только 40%.
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25 відсотків смертності це дуже багато.
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Звісно, що багато. Але ж не "Помрут все."
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Вирусом можно переболеть повторно, писали. Так что не факт, что не все
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Никто повторно не мог еще успеть заразиться, так что это на уровне слухов.
Да и маловероятно. Если выздоровел - значит имунная система организма справилась, смогла выработать антигены к вирусу и с повторными инвазиями будет быстро справляться.
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Антиген - це речовина, протия якої організм виробляє антитіла.
Якщо люди одужали - у них мають бути антитіла до вірусу, тобто має бути реакція їх організму на речовину, з якої складається вірус.

А немає поки що лабораторно виведених зразків - це інше.
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откуда 75%? Выздоравливают на сегодня 98%. Смертность 2% и это почти все - пожилые люди.
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Вы как считаете вообще?
Последние данные:
число заболевших 31 тыс. 161 человек,
смертельный исход зафиксирован в 636 случаях.

1 тыс. 540 человек выздоровели и выписаны.

Итого - весь цикл болезни прошли 2176 человек, 636 из них умерли. Это 29%
Соответственно - выздоравливают 71%.
Каким макаром у вас получилось 2%?
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є певні методики..обрахунку смертності..
при теперішніх темпах розвитку 2 відсотки-це трохи навіть задо..уя .(
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Які 2%? Як ви вираховуєте ці 2%, якщо померло 636, а одужало 1,540? У вас що - математичний кретинизм?
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весь світ у цьому звинуватите?

втім.. ми вступили в еру гугл всезнайок--експердів Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 432
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Який весь світ? Є реальний процент та маніпулятивний для заспокоєння тих, хто не вміє думати.
Ще раз - захворіло 31 161, з них померло 636 і одужало 1540.
Задля маніпуляції беруть співвідношення тих, хто помер до загальної кількості тих, хто захворів - і це дійсно 2%, але ж 28985, або 93% з тих, хто захворів ще хворіють і можуть як померти, так і одужати - результат невідомий, тому корректно рахувати лише тих, по кому є результат хвороби - а це лишень 2176 людей - 636 з яких померли.
Так само можна ж і навпаки порахувати - що лише 5% (1540 з 31161) одужало - інші або померли, або у зоні ризику.
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пі..ьож.

помре (від короновірусу) 2.1 відсотка 'симптоматтчних'хворих.Одне погано-у найгіршому випадку-від всього населення землі
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У кого-то очень плохо с арифметикой. Цифры не стыкуются.
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Ще пару днів - і пасажири вплав будуть тікати з корабля
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61! Вот ссылка на министерство обороны здоровья Японии.
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І ніхто не пише, чи є випадки захворювання серед осіб неазітської раси.
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Пишут. Кто ищет - найдёт. В Германии, например.
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та й міністерство також якесь гібридне.... не то оборони, не то здоровя Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 6036
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здоровя не обороняють, а охороняють Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 2497 можливо, японці про це не знають
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А сбежать с лайнера не вариант? сколько там метров до берега и какая температура воды в японском море? вплавь кароче
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А ггастгелять - не вариант? Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 41 особи - Цензор.НЕТ 5826
Я бы наоборот оставался максимально долго там - жрешь, пьешь от пуза и жалуешься шо типо температурка ну и типо кашель))
правда мона подохнуть.... Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 41 особи - Цензор.НЕТ 4119
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как в армейке косишь, шоб попасть на лазарет и не нести службу
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в амеров так бы пол-армии напостой бы лежало в лазике, но чет не лежат. ролик видел - на базе собирались солдики в Ираке - все белые, бугаи короче, как вот Дольф Лунгрен был, по росту и т. д.. хотя может это была эта, Эйрборн 101, а туда попасть нужно еще постараться то. И "косителей" оттуда сразу вышвыривают.
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не путайте теплое с мягким: армию США и наш совок Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 9368
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А, ок. Я просто в пику как раз совкам написал - они же думают шо все амеры жирные бургероеды, шо без кока-колы и переносного сортира воевать не будут....
Правда под Хишамом совки сложились, то есть разложились от огневого контакта с "жирными". Счет чет был 0 к 600-стам Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 4076
мне в принципе жаль ублюдков, но чисто потому шо у них не было как ответить. но меньше тварей сюда приедет. Они просто тяжелее земли)))
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Шойгу поможет в борьбе с коронавирусом поставками передвижных крематориев.
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Ты правда думаешь японцы сильно глупей за тебя?
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Некоторым народам коран, к примкеру, запрещает плавать, сообственно, по-этому плавать они и не умеет Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 41 особи - Цензор.НЕТ 2780
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Йкогама на тихоокеанском побережье. 5 градусов водичка.
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холодно, вплавь не вариант... это же как на титанике примерно
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Если есть связь, можно найти рисковых ребят, которые встретят за нескромное вознаграждение.
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Японские войска также глупей и тебя. Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 2940
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среди них же можно и поискать.
а серьёзные споры о том, кто умней, можно вести только согласования определения ума. ибо общепринятого нет.
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Кир, но вот если под каждой практ. новостью вопить шо "это все "зебобы"", то понятно шо с вами спорит об уме - себе дороже.
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та я уже знаю, чуть о = "зебиб" или "жаба", или как, забыл, ибо уже давненько не срался с вами)))

кстати - почитай Антиколорадоса, а потом статью, тут была, от Зигфрида, слева на главной. И вот что - я просто не люблю лжи - то есть тут либо Зигфрид лжет, либо Антиколорадос, ака, "порохоботы".
Кто прав? Или правда где-то..... не там и не тут то?
и да, "зраду" люблю, потомушо она как правило ближе к правде.
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а нафіга.

є пімпочка "спам'..)
за зебобів ні,а от за 'шмарклю і зебілів ' порохоботи у мене тупо вилітають на..уй у спам Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 78
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та воно то так, але я вже х.з. як далі буде - навіть амери в стенд-апах проржались з нас Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 469

я то не ходив і вже не піду на вибори, але просто жесть - ну реально як на Лурці писало - Украина ето страна знаменитая на весь мир своей политикой\\\\\\\\ - було смішно, але тепер навіть смішно шо було смішно Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 2886
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примерно такие. опять же исторический пример витальеров вдохновляет.
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а, это те шо в Северном море были. Я книгу где-то имею, прочитал, там имена пиратов даже полуславянские. вот это были дела - совершил рейд и вот так:
Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 709
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Веселый Роджер в небе
Еврейский флаг на теле
Стреляет из обрезов
толпа, тоже обрезанных(тут мне стало впадлу писАть)
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как вариант. Токио температура воды сейчас
а судно, скорее всего в Токийском заливе припарковали.
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Я не зовсім розумію навіщо їх всіх тримають на судні. Коли прилітають літаки, пасажирів перевіряють і відсіюють. Хто з ознаками хвороби - в лікарню, хто без ознак - вільний. Ніхто тижнями і місяцями не тримає цих пасажирів в літаку.

Якщо серед 3 700 осіб там 3 660 здорові, невже їх не можна відпустити ? Це ж абсолютно ясно що в замкнутому просторі через місяць всі 3 700 будуть короновані цим вірусом. Це зайві 3 700 осіб для суспільства ?
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А як знати що ті 3660 здорові, а не інфіковані?
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есть такое понятие как инкубационный период..., вот ради него и держат...
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так у нас писало шо розпустили по домах. прокляті бориги би тримали на карантині, а ці - нє(йдіть, заражайте всіх)
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ПС. Я тут подумав (як варіант) що можна було б не тримати всіх людей на літаках, лайнерах, островах (як в Австралії) на карантині. Просто добудувати швиденько Велику Китайську стіну по периметру Китаю. З Півночі вже готово, залишилось з Заходу, Сходу та з Півдня. От і готовий карантин буде в середині стіни ? Нєєєєє ????
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Нет. Есть латентный и инкубационные периоды. Человек может быть опасен не зная об этом еще до того, как появятся признаки болезни. Потому карантин обязателен для всех, как бы это не было неприятным.
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Афигеть, по этому случаю Голливуд снимет нормальное кино , или сериал, точно говорю.
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Как бы не докуметалка "Хроники апокалипсиса".
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Статья - фейк, их не оставили на корабле заражаться, а просто обследуют и обнаружили ещё...
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Та после Чернобыля,Украинцев сложно взять каким то короновирусом,крепкий имунитет😁
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И это все из-за одного китайца. Представляете, сколько реально, а не официально, в Китае там сейчас зараженных?

"в первой партии" - редактор, может, все-таки, группе? Не о курятине говорим, а о людях.
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Круиз, похоже, затягивается. И у некоторых может поменяться плавсредство и перевозчик.

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Без паники. Лайнер затопить. Родственникам выплатить компенсацию.
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Статья:
"Нам никто не помогает"

Интервью с коренной жительницей Уханя.
Сократить нечего. Это катастрофа.

Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 8777

Вэньцзюнь Ван 33 года. Она домохозяйка, и вся ее семья живет в Ухане, эпицентре эпидемии нового коронавируса.

Информации из города поступает крайне мало. Би-би-си удалось связаться с Вэньцзюнь Ван и узнать, с какими тяготами ей и ее семье приходится сталкиваться, чтобы выжить в городе в условиях эпидемии. Мы приводим ее рассказ.
С начала эпидемии коронавируса скончался мой дядя, мой отец в критическом состоянии, а у мамы и тети появились симптомы этой болезни.

После томографии стало ясно, что у них заражены легкие. Мой брат тоже стал кашлять, ему трудно дышать.
У отца высокая температура, его лихорадит. Вчера температура поднялась до 39,3 градусов. Он постоянно кашляет, и ему тоже трудно дышать. Мы достали ему кислородный аппарат, и сейчас он пользуется этим аппаратом круглые сутки.
Папа принимает как западные лекарства, так и традиционные китайские препараты. Он не может лечь в больницу, так как ему не могут официально поставить диагноз из-за нехватки оборудования для тестов.
Моя мама и тетя каждый день ходят в больницу в надежде, что отцу там найдется место, и это несмотря на их собственные проблемы со здоровьем. Все больницы отказываются его принимать.

В Ухане много мест, куда направляют в карантин тех, у кого лишь слабо выраженные симптомы или же заболевание находится в инкубационной стадии. Карантинные пункты предоставляют лишь базовые удобства, и туда не берут тяжелобольных, как, например, моего отца, так как для них просто нет места.
Мой дядя скончался в одном из таких карантинных пунктов, так как там нет возможности оказывать квалифицированную медицинскую помощь тяжелобольным. Я очень надеюсь, что мой отец попадет на лечение, но сейчас нам никто не помогает, и никто с нами не выходил на связь.

Я несколько раз связывалась с социальной службой, но всякий раз мне отвечали, что поместить отца в больницу нет ни малейшей возможности.

Отец и дядя отправились в карантинный пункт. Сначала мы все думали, что это как бы больница, но оказалось, что это просто гостиница. Там не было ни медсестер, ни врачей, а также не было отопления. Они пришли туда после обеда, но покормили их только вечером, холодными закусками. Мой дядя был уже тяжело болен, и начинал терять сознание.
Его ни разу не осмотрел врач. Его с отцом разместили в разных номерах. В 6:30 утра папа пошел его навестить, но к тому времени дядя уже скончался.

Сейчас строятся новые госпитали, но они предназначены для тех, кто уже находится в переполненных больницах, а не для людей вроде нас.
Если мы будем следовать указаниям властей, то нам следует отправиться в один из карантинных пунктов. Но если мы это сделаем, то с отцом произойдет то же, что и с дядей.
Мы считаем, что лучше умереть дома, чем в карантине.

"Зараженных очень много"
Таких семей, как наша, великое множество, и все они сталкиваются с такими же трудностями.
Отца моей подруги не пустили в карантинный пункт, так как у него была слишком высокая температура.
Ресурсов в городе не хватает, а зараженных очень много. Нам страшно, мы не знаем, что будет дальше.

Я хочу сказать, что если бы знала, что 23 января город окажется в оцеплении, я бы несомненно вывезла всю семью, так как здесь для нас нет никакой помощи. Если бы мы оказались в другом месте, у нас хотя бы была надежда. Я не могу сказать, правильно ли мы поступили, прислушавшись к указаниям властей, которые говорили оставаться в городе. Но, по-моему, кончина моего дяди - ответ на этот вопрос.
https://www.bbc.com/russian/features-51388234
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Те про що я писав, ситуація серйозна, дуже серйозна.
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Я вже писав, що справи серйозні. коли на 1000 вилікуваних 500 померлих, писав про лайнер, що заражених набагато більше майже кожен третій, що коли Китайці запросили вахівців з Америки це не спроста, бо країни так сказати врожуючі. Але знайшовся дурень який почав доводити, що то все фігня, навіть відповідати не став йому.
Ніхто не знає нічого по Україні, а під боком расєя з купою китайців, виші в яких навчаються іноземці, може в Україні вже той вірус гуляє, але кому до нього є діло, бо що було зроблено для безпеки, міряли температуру. Нажаль ситуація недооцінена, на мою думку.
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для України хорошим виходом було би
-відміна всіх громадських заходів і закриття кінотеатрів концертних залів
- припинення роботи громадського транспорту і церков.
ВЖЕ
але для цього повна бути сильна влада,а не 'влада пі..арасів-соросят Гочарука-Скалецької'
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Згоден краще перебздіти, чим не добздіти.
Бо невідомо, чим все це скінчиться.
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@MRC_Outbreak
on #coronavirus interview: 1) China 🦠cases are likely underestimated by maybe 10x (1:12 video). 2) Global cases outside China underestimated by maybe 4x.
Professor Neil Ferguson on the current 2019-nCoV coronavirus outbreak.@MRC_Outbreak
в інтерв'ю #coronavirus: 1) Китайські випадки, ймовірно, недооцінені, можливо, в 10 разів (відео 1:12). 2) Глобальні випадки за межами Китаю недооцінені, можливо, в 4 рази.
Професор Ніл Фергюсон щодо нинішньої спалаху коронавірусу 2019-нCoV.
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