 Количество зараженных коронавирусом на заблокированном у берегов Японии лайнере возросло до 61

Об этом сообщило в пятницу Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
Граждан Украины среди больных нет, сообщили в Министерстве здравоохранения. Среди зараженных, по его данным, — 21 гражданин Японии, восемь — США, по пять Австралии и Канады, а также один аргентинец. Украинцев не было также в первой партии из 10 заболевших на лайнере Diamond Princess, которые сейчас уже сняты с судна, стоящего в порту Йокогама рядом с Токио. Сейчас они распределены по японским госпиталям.
Как сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, все зараженные — пассажиры судна, среди них нет членов команды. Это люди в возрасте от 20 до 80 лет. Наибольшее количество, 21 человек — в возрасте от 70 до 80 лет. Таким образом общее количество зараженных коронавируса на Diamond Princess достигло 61 человека. В ближайшее время новых зараженных должны эвакуировать с судна и доставить в медицинские учреждения, расположенные в пяти префектурах центральной части Японии, включая Токио.
Всего, по данным Минздрава страны, на судне находятся около 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 25 украинцев. Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра всех находящихся на борту. На судне объявлено двухнедельный карантин.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения — количество погибших от коронавируса 2019 nCoV на территории материкового Китая увеличилось до 636 человек, а количество случаев заболевания этой пневмонией пересекло уровень в 31 тыс. человек.
Для чистоты эксперимента нужно было всех их оставить на лайнере, а не разводить заболевших по госпиталям..
зараз найкраще було би всіх розділити і зробити карантини індивідуальні.
готелі і ресторани китайці закривають.
Ну, гроші ******* тишу, згоден...
А наші у прибулих з Китаю температурку поміряли і відпустили з Богом, а треба було на карантині тримати.
А у нас дауни.
Да и маловероятно. Если выздоровел - значит имунная система организма справилась, смогла выработать антигены к вирусу и с повторными инвазиями будет быстро справляться.
Якщо люди одужали - у них мають бути антитіла до вірусу, тобто має бути реакція їх організму на речовину, з якої складається вірус.
А немає поки що лабораторно виведених зразків - це інше.
Последние данные:
число заболевших 31 тыс. 161 человек,
смертельный исход зафиксирован в 636 случаях.
1 тыс. 540 человек выздоровели и выписаны.
Итого - весь цикл болезни прошли 2176 человек, 636 из них умерли. Это 29%
Соответственно - выздоравливают 71%.
Каким макаром у вас получилось 2%?
при теперішніх темпах розвитку 2 відсотки-це трохи навіть задо..уя .(
втім.. ми вступили в еру гугл всезнайок--експердів
Ще раз - захворіло 31 161, з них померло 636 і одужало 1540.
Задля маніпуляції беруть співвідношення тих, хто помер до загальної кількості тих, хто захворів - і це дійсно 2%, але ж 28985, або 93% з тих, хто захворів ще хворіють і можуть як померти, так і одужати - результат невідомий, тому корректно рахувати лише тих, по кому є результат хвороби - а це лишень 2176 людей - 636 з яких померли.
Так само можна ж і навпаки порахувати - що лише 5% (1540 з 31161) одужало - інші або померли, або у зоні ризику.
помре (від короновірусу) 2.1 відсотка 'симптоматтчних'хворих.Одне погано-у найгіршому випадку-від всього населення землі
Я бы наоборот оставался максимально долго там - жрешь, пьешь от пуза и жалуешься шо типо температурка ну и типо кашель))
правда мона подохнуть....
Правда под Хишамом совки сложились, то есть разложились от огневого контакта с "жирными". Счет чет был 0 к 600-стам
мне в принципе жаль ублюдков, но чисто потому шо у них не было как ответить. но меньше тварей сюда приедет. Они просто тяжелее земли)))
а серьёзные споры о том, кто умней, можно вести только согласования определения ума. ибо общепринятого нет.
кстати - почитай Антиколорадоса, а потом статью, тут была, от Зигфрида, слева на главной. И вот что - я просто не люблю лжи - то есть тут либо Зигфрид лжет, либо Антиколорадос, ака, "порохоботы".
Кто прав? Или правда где-то..... не там и не тут то?
и да, "зраду" люблю, потомушо она как правило ближе к правде.
є пімпочка "спам'..)
за зебобів ні,а от за 'шмарклю і зебілів ' порохоботи у мене тупо вилітають на..уй у спам
я то не ходив і вже не піду на вибори, але просто жесть - ну реально як на Лурці писало - Украина ето страна знаменитая на весь мир своей политикой\\\\\\\\ - було смішно, але тепер навіть смішно шо було смішно
Еврейский флаг на теле
Стреляет из обрезов
толпа, тоже обрезанных(тут мне стало впадлу писАть)
а судно, скорее всего в Токийском заливе припарковали.
Якщо серед 3 700 осіб там 3 660 здорові, невже їх не можна відпустити ? Це ж абсолютно ясно що в замкнутому просторі через місяць всі 3 700 будуть короновані цим вірусом. Це зайві 3 700 осіб для суспільства ?
"в первой партии" - редактор, может, все-таки, группе? Не о курятине говорим, а о людях.
"Нам никто не помогает"
Интервью с коренной жительницей Уханя.
Сократить нечего. Это катастрофа.
Вэньцзюнь Ван 33 года. Она домохозяйка, и вся ее семья живет в Ухане, эпицентре эпидемии нового коронавируса.
Информации из города поступает крайне мало. Би-би-си удалось связаться с Вэньцзюнь Ван и узнать, с какими тяготами ей и ее семье приходится сталкиваться, чтобы выжить в городе в условиях эпидемии. Мы приводим ее рассказ.
С начала эпидемии коронавируса скончался мой дядя, мой отец в критическом состоянии, а у мамы и тети появились симптомы этой болезни.
После томографии стало ясно, что у них заражены легкие. Мой брат тоже стал кашлять, ему трудно дышать.
У отца высокая температура, его лихорадит. Вчера температура поднялась до 39,3 градусов. Он постоянно кашляет, и ему тоже трудно дышать. Мы достали ему кислородный аппарат, и сейчас он пользуется этим аппаратом круглые сутки.
Папа принимает как западные лекарства, так и традиционные китайские препараты. Он не может лечь в больницу, так как ему не могут официально поставить диагноз из-за нехватки оборудования для тестов.
Моя мама и тетя каждый день ходят в больницу в надежде, что отцу там найдется место, и это несмотря на их собственные проблемы со здоровьем. Все больницы отказываются его принимать.
В Ухане много мест, куда направляют в карантин тех, у кого лишь слабо выраженные симптомы или же заболевание находится в инкубационной стадии. Карантинные пункты предоставляют лишь базовые удобства, и туда не берут тяжелобольных, как, например, моего отца, так как для них просто нет места.
Мой дядя скончался в одном из таких карантинных пунктов, так как там нет возможности оказывать квалифицированную медицинскую помощь тяжелобольным. Я очень надеюсь, что мой отец попадет на лечение, но сейчас нам никто не помогает, и никто с нами не выходил на связь.
Я несколько раз связывалась с социальной службой, но всякий раз мне отвечали, что поместить отца в больницу нет ни малейшей возможности.
Отец и дядя отправились в карантинный пункт. Сначала мы все думали, что это как бы больница, но оказалось, что это просто гостиница. Там не было ни медсестер, ни врачей, а также не было отопления. Они пришли туда после обеда, но покормили их только вечером, холодными закусками. Мой дядя был уже тяжело болен, и начинал терять сознание.
Его ни разу не осмотрел врач. Его с отцом разместили в разных номерах. В 6:30 утра папа пошел его навестить, но к тому времени дядя уже скончался.
Сейчас строятся новые госпитали, но они предназначены для тех, кто уже находится в переполненных больницах, а не для людей вроде нас.
Если мы будем следовать указаниям властей, то нам следует отправиться в один из карантинных пунктов. Но если мы это сделаем, то с отцом произойдет то же, что и с дядей.
Мы считаем, что лучше умереть дома, чем в карантине.
"Зараженных очень много"
Таких семей, как наша, великое множество, и все они сталкиваются с такими же трудностями.
Отца моей подруги не пустили в карантинный пункт, так как у него была слишком высокая температура.
Ресурсов в городе не хватает, а зараженных очень много. Нам страшно, мы не знаем, что будет дальше.
Я хочу сказать, что если бы знала, что 23 января город окажется в оцеплении, я бы несомненно вывезла всю семью, так как здесь для нас нет никакой помощи. Если бы мы оказались в другом месте, у нас хотя бы была надежда. Я не могу сказать, правильно ли мы поступили, прислушавшись к указаниям властей, которые говорили оставаться в городе. Но, по-моему, кончина моего дяди - ответ на этот вопрос.
https://www.bbc.com/russian/features-51388234
Ніхто не знає нічого по Україні, а під боком расєя з купою китайців, виші в яких навчаються іноземці, може в Україні вже той вірус гуляє, але кому до нього є діло, бо що було зроблено для безпеки, міряли температуру. Нажаль ситуація недооцінена, на мою думку.
-відміна всіх громадських заходів і закриття кінотеатрів концертних залів
- припинення роботи громадського транспорту і церков.
ВЖЕ
але для цього повна бути сильна влада,а не 'влада пі..арасів-соросят Гочарука-Скалецької'
Бо невідомо, чим все це скінчиться.
on #coronavirus interview: 1) China 🦠cases are likely underestimated by maybe 10x (1:12 video). 2) Global cases outside China underestimated by maybe 4x.
Professor Neil Ferguson on the current 2019-nCoV coronavirus outbreak.@MRC_Outbreak
в інтерв'ю #coronavirus: 1) Китайські випадки, ймовірно, недооцінені, можливо, в 10 разів (відео 1:12). 2) Глобальні випадки за межами Китаю недооцінені, можливо, в 4 рази.
Професор Ніл Фергюсон щодо нинішньої спалаху коронавірусу 2019-нCoV.