 Делегации США, ЕС и Украины потребовали у РФ предоставить ОБСЕ полный доступ к оккупированному Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое требование выдвинули делегации США, Евросоюза и Украины при ОБСЕ во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 6 февраля в Вене.

"СММ должна получить безопасный, свободный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины в соответствии с ее мандатом. Это касается и незаконно аннексированной Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также российско-украинской государственной границе, доступ к которой СММ систематически запрещают поддерживаемые Россией вооруженные формирования", - говорится в заявлении, произнесенной делегацией ЕС.

Глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в своем выступлении также отметил, что "Россия препятствует работе Специальной мониторинговой миссии, запрещая ей доступ к Крыму и ограничивая движение наблюдателей на местах".

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"Господин посол Чевик, Соединенные Штаты приветствовали бы дополнительное отчетности о ситуации в Крыму, а также на Черном и Азовском морях", - заявил американский посол, обращаясь к присутствующему на заседании председателю СММ Ясару Халиту Чевику.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в своем выступлении напомнил, что мандат СММ охватывает всю территорию Украины и поэтому недостаточно только патрулей возле админграницы с АРК.

"Наземные патрули должны пытаться получить доступ к Автономной Республике Крым и городу Севастополю. Если Российская Федерация как государство-оккупант отказывает в таком доступе, то об этом должен быть отчет, опять же в полном соответствии с мандатом СММ", - подчеркнул он.