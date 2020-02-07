EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  344  11
Все про:грипп (461) Минздрав (2166) Скипальский (38) ОРВИ (157)

 В Украине наблюдается дефицит хирургических масок, - Скипальский

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине наблюдается дефицит хирургических масок на рынке на фоне обострения эпидемии гриппа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал новостей "24", об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

Отметим, что в Украине сейчас нет ни одного подтвержденного случая заражения вирусом из Китая.

Однако в Украине распространяется грипп А (H1N1). С начала эпидемического сезона медики официально зафиксировали смерть 15 человек от осложнений болезни.

В Минздраве сообщили о дефиците хирургических масок на рынке.

"В Минздраве Украины состоялась встреча с председательством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок и их поставщиками, поскольку можно наблюдать некоторый дефицит на рынке, поэтому обсуждадись определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях",
– сообщил Андрей Скипальский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине уже на 60 тысяч больше вакцинированных от гриппа, чем в прошлом году, - Минздрав

Как сообщалось ранее, в Днепре в больнице 21 января от гриппа умер ребенок в возрасте 2,5 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3174328
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У вас есть только один дефицит - полное отсутствие мозгов!
 показать весь комментарий
 
 
Тут такі справи. Прогресивні і регресивні мутації одинаково вирогідні у процесі еволюції. Природа регресивні мутації просто вбиває шляхом недопущення їх розмноження. Питання в тому, чи виживе наша популяція при такому відсотку дебілів.
 показать весь комментарий
 
З 1 квітня закривають ЦРЛ Кропивницького району. Весь персонал повністю розганяють. І такі закриття йдуть по всій Україні. А зєльоні бандюки про маски пишуть.
 показать весь комментарий
 
 
А при чём тут это?
Эта такая форма перехода заложена еще в 2016 году
 показать весь комментарий
 
Не мелите пургу... црп закрывается и преобразуется в другое название..
При переходе с одного статуса в другой все без исключения пишут заявления на увольнение и потом взятие на новую работу без изменения адреса работы...
Это вторая очередь реформы касающаяся стационаров..
Поликлиники такой этап уже прошли и было тоже самое...
Идет замена юридического статуса.
 показать весь комментарий
 
_Эти крошечные ублюдки могут проникать сквозь ткань потому что слишком мелкие. Но чьи-то сопли с вирусом от кашля и чихания, летящие в лицо задержат.
 показать весь комментарий
 
Нажрись часнику і ніхто в твою сторону навіть дихати не буде.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх