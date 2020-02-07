EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  163  8
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8668) ранение (2315) Донбасс (20606) операция Объединенных сил (2056)

 Один украинский воин получил ранения на Донбассе. Враг применил 120-мм минометы вблизи Орехово, за сутки - 4 обстрела, - штаб

6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции украински сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберного пулемета обстрелял защитников Красногоровки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон ОБСЕ обнаружил на Донбассе "Гвоздики" и "Жабы" оккупантов

Три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды вблизи Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 25 мин;
- в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.

Один украинский воин получил ранения на Донбассе. Враг применил 120-мм минометы вблизи Орехово, за сутки - 4 обстрела, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174327
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тиатег- стратег, та куди нам до тебе, ти ж з окопів пишеш, доиесі, автомати вже не під ципками обв'язаними стоять ? Вже дозволили стріляти у відповідь?
 показать весь комментарий
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
 показать весь комментарий
 
 
...то место откуда стрельнули в груду развалин превратить ...и так всегда...и мир наступит сам собою..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх