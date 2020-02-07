 Один украинский воин получил ранения на Донбассе. Враг применил 120-мм минометы вблизи Орехово, за сутки - 4 обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции украински сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберного пулемета обстрелял защитников Красногоровки.

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Три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды вблизи Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 25 мин;

- в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.