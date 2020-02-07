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 Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 636, инфицированы 31,1 тыс. человек, - госкомитет КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (18:00 киевск. четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31 тыс. 161 человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3 тыс. 143 человек, смертельных случаев - на 73. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 69 человек, по одному - в провинциях Цзилинь, Хэнань, Гуандун, Хайнань.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 28 тыс. 985 человек, состояние 4 тыс. 821 больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 186 тыс. 045 человек, 1 тыс. 540 человек выздоровели и выписаны.

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На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 50 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 24 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 в Макао, 16 - на Тайване.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3174326
 
 
 Топ комментарии
 
Что-то подозрительно, что у нас нет заразившихся. Наверное, нет информации достоверной.
Карантин в школах заканчивается, а пандемия начинается
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А у нас зелений як той огірочок міністр охорони здоров'я навіть не знає що таке інкубаційний період...
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Сегодня сон видел: сожгут их всех на костре скоро. Зеленского с женой повесят на Банковой. Сивоху расстреляют. Слуг Народа тоже. Приснится же кошмар такой.
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Зебілам була невгодна Супруниха? Нате вам кращу і не кажіть шо мало. Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 636, инфицированы 31,1 тыс. человек, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 4804
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На чумном параходе, закорантиненном у Японии уже 61 заражённый.
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График упорото прёт вверх, показывая увеличение числа мелких ублюдков, заражающих человеков.
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Рукодупі китайці випустили на волю бойовий вірус. Але нашій владі до лампочки- вини вже гроші від продажу землі ділять.
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Что-то подозрительно, что у нас нет заразившихся. Наверное, нет информации достоверной.
Карантин в школах заканчивается, а пандемия начинается
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Как бы трудно определить заразился человек или нет, просто измеривши температуру. У вируса ведь есть инкубационный период, в течении которого нету никаких симптомов.
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У нас сейчас тоже эпидемия - половина школ на карантине. А чем реально болеют - никто не знает. Вот у меня семья родственников переболела - неделю по-очереди с температурой под 40 были - единственное, что им определили, что это не грипп - и все.
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Тут два варианта: у нас врачи не знают, что такое короновирус и выдают его за ОРВИ. Или скрывают.
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Я вчора піднімав питання про коронавірус, так мені сказали що знов я лізу куди мене не просять.

Так що від коронавірусу українці не помиратимуть.
Всім ставитимемо ГРВІ.
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Выздоровших больше, чем умерших, это хорошая тенденция, значит коронавирус все таки вылечивается. Если верить официальным данным.
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.Заболевших 154,023, из них умерло 24,589 , 269 выздоровело. А у нас все типа врут поголовно?

Переводчик:
РУССКИЙ
Tencent кратко перечисляет 154 023 инфекции и 24 589 смертей от коронавируса Ухань

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У нас позавчора жіночка померла. 40 років. Атипова пневмонія.
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