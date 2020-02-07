 Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 636, инфицированы 31,1 тыс. человек, - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3 тыс. 143 человек, смертельных случаев - на 73. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 69 человек, по одному - в провинциях Цзилинь, Хэнань, Гуандун, Хайнань.
В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 28 тыс. 985 человек, состояние 4 тыс. 821 больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 186 тыс. 045 человек, 1 тыс. 540 человек выздоровели и выписаны.
На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 50 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 24 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 в Макао, 16 - на Тайване.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
График упорото прёт вверх, показывая увеличение числа мелких ублюдков, заражающих человеков.
Карантин в школах заканчивается, а пандемия начинается
Покайся!
Так що від коронавірусу українці не помиратимуть.
Всім ставитимемо ГРВІ.
Переводчик:
РУССКИЙ
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