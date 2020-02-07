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 На Херсонщине мужчина пытался продать на рынке гранату и тротиловые шашки, - Нацполиция. ФОТО

В Скадовске Херсонской области местный житель на базаре пытался продать гранату и тротиловые шашки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Херсонщине мужчина пытался продать на рынке гранату и тротиловые шашки, - Нацполиция 01

Информация о мужчине, который на рынке пытается продать гранату, поступила на линию "102" из межрайонного отдела СБУ. При внешнем осмотре под курткой мужчины в пакете полицейские обнаружили ручную гранату, запал УЗРГМ и две тротиловые шашки по 200 граммов каждая. 

На Херсонщине мужчина пытался продать на рынке гранату и тротиловые шашки, - Нацполиция 02

Продавцом боеприпасов оказался 25-летний житель Скадовска, ранее судимый за кражи и угон. Он пояснил, что предметы якобы нашел осенью во время сбора грибов в лесу и привез к себе домой.

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На Херсонщине мужчина пытался продать на рынке гранату и тротиловые шашки, - Нацполиция 03

Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Работники полиции устанавливают происхождение боеприпаса и взрывчатых веществ и при каких обстоятельствах они попали к ранее судимому. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174324
 
 
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Объясните этому идиоту, что грибы с тротиловыми шашками не собирают. Пусть про глушение рыбы плетет На Херсонщине мужчина пытался продать на рынке гранату и тротиловые шашки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4799
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ку нас не так все просто с этим. В 14 году русня много закладок оружия и боеприпасов по Херсонщине делала в степях или посадках. Особенно в приморских районах. Вполне вероятно что нашел он одну из них.
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велик, ты еще не понял? - зековня в Украине? - читай кацапня...
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Ну и что вы против свободного рынка? Вон у путлера еще и не такое в военторгах продается
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Продавцом боеприпасов оказался 25-летний житель Скадовска, ранее судимый за кражи и угон...

и вдруг, неожиданно, етот самый житель Скадовска, стал большим грибным фаном, а тут бздынь, вместо белых - гранаты, а продать пытался - так чисто бес попутал...все сходится - обвинители не правы....
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Угадаю даже цену, гривна за грамм. В случае гранаты правда если без кольца, очень дорого, коллега подсказал.
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