 На Херсонщине мужчина пытался продать на рынке гранату и тротиловые шашки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Информация о мужчине, который на рынке пытается продать гранату, поступила на линию "102" из межрайонного отдела СБУ. При внешнем осмотре под курткой мужчины в пакете полицейские обнаружили ручную гранату, запал УЗРГМ и две тротиловые шашки по 200 граммов каждая.
Продавцом боеприпасов оказался 25-летний житель Скадовска, ранее судимый за кражи и угон. Он пояснил, что предметы якобы нашел осенью во время сбора грибов в лесу и привез к себе домой.
Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Работники полиции устанавливают происхождение боеприпаса и взрывчатых веществ и при каких обстоятельствах они попали к ранее судимому. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
и вдруг, неожиданно, етот самый житель Скадовска, стал большим грибным фаном, а тут бздынь, вместо белых - гранаты, а продать пытался - так чисто бес попутал...все сходится - обвинители не правы....