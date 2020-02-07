 Россия и ее марионетки захватили Донецкий аэропорт и Дебальцево после подписания Минских соглашений, - глава миссии США при ОБСЕ Гилмор

Об этом напомнил глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 6 февраля, в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Не следует забывать, что Россия и ее марионетки захватили Донецкий аэропорт, Дебальцево и другие стратегические места уже после подписания Минского протокола 5 сентября 2014 и Меморандума о взаимопонимании по созданию зон безопасности от 19 сентября 2014 года", - заявил дипломат.
Обращаясь к новому спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау, американский посол подчеркнул важность того, чтобы Россия и ее марионетки прекратили тактику затягивания на переговорах в Трехсторонний контактной группе.
"США не недооценивают сложность этих дискуссий. Для Украины, суверенного государства, которое стало объектом многолетнего и продолжающейся российской агрессии, ставки очень высоки", - заявил Гилмор.
Американский посол призвал нового спецпредставителя ОБСЕ в Украине и ТКГ "помнить о той сложной позицию, из которой Украина вынужденна вести переговоры, когда российские силы контролируют часть ее суверенной территории".
"Печально и обидно, если российский народ поддерживает этот акт агрессии против соседнего государства", - добавил глава миссии США при ОБСЕ.
(http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH5IZ00A.html).
То, что процентов 30 нашей быдломассы, включая некоторых депутатов и членов СНБО, до сих пор так не считают - это проблема умственной неполноценности этих людей.
Оттуда:
У Донецькій та Луганській областях тимчасово окупованими територіями визнаються:
1) сухопутна територія та її внутрішні води у межах окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, де збройні сили Російської Федерації і окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють окупаційну владу та загальний контроль Російської Федерації;
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Межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України.
Законопроект № 7163.
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"США не недооценивают сложность этих дискуссий. Для Украины, суверенного государства, которое стало объектом многолетнего и продолжающейся российской агрессии, ставки очень высоки", - заявил Гилмор.
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ни добавить ни прибавить нечего..
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