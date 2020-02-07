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Все про:ОБСЕ (3918) США (16128) Донбасс (20614) минские соглашения (2740) Гилмор Джеймс (2)

 Россия и ее марионетки захватили Донецкий аэропорт и Дебальцево после подписания Минских соглашений, - глава миссии США при ОБСЕ Гилмор

Россия и управляемые ею вооруженные формирования захватили Донецкий аэропорт, Дебальцево и другие стратегические места на Донбассе уже после того, как были подписаны Минский протокол и Минский меморандум в сентябре 2014 года.

Об этом напомнил глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 6 февраля, в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не следует забывать, что Россия и ее марионетки захватили Донецкий аэропорт, Дебальцево и другие стратегические места уже после подписания Минского протокола 5 сентября 2014 и Меморандума о взаимопонимании по созданию зон безопасности от 19 сентября 2014 года", - заявил дипломат.

Обращаясь к новому спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау, американский посол подчеркнул важность того, чтобы Россия и ее марионетки прекратили тактику затягивания на переговорах в Трехсторонний контактной группе.

Читайте: Выборы в ОРДЛО должны проходить только после вывода российских войск, - глава миссии США при ОБСЕ Гилмор

"США не недооценивают сложность этих дискуссий. Для Украины, суверенного государства, которое стало объектом многолетнего и продолжающейся российской агрессии, ставки очень высоки", - заявил Гилмор.

Американский посол призвал нового спецпредставителя ОБСЕ в Украине и ТКГ "помнить о той сложной позицию, из которой Украина вынужденна вести переговоры, когда российские силы контролируют часть ее суверенной территории".

"Печально и обидно, если российский народ поддерживает этот акт агрессии против соседнего государства", - добавил глава миссии США при ОБСЕ.

Читайте: Российское "ихтамнет" не воспринимается ни в ОБСЕ, ни за ее пределами, - постпред Украины Цимбалюк

Источник: https://censor.net.ua/n3174323
 
   
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самую малость!!качественный отсос,что и демонстрирует ,,бармалей"а не поведись нация на ,,слуг народа"этот отсос был бы приоритетным и даже элитным(со стороны оккупанта)как то так!!(если не влазить в дебри,,политические") Россия и ее марионетки захватили Донецкий аэропорт и Дебальцево после подписания Минских соглашений, - глава миссии США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 8686 Россия и ее марионетки захватили Донецкий аэропорт и Дебальцево после подписания Минских соглашений, - глава миссии США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 702
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Похоже, что Трамп решил сорвать нормандский междусобойчик и капитуляцию Украины
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Надо же. Даже в Украине власти 5 лет стараются не вспоминать как ***** их обманул и захватил новые территории вопреки подписанным договоренностям.
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Что ты мелешь? Об этом всегда говорилось. И, кстати, это серьезный причина не устраивать новые участки разведения. На всякий случай напомню, что В Украине за Рашкой закреплен статус агрессора на законодательном уровне:

(http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH5IZ00A.html).

То, что процентов 30 нашей быдломассы, включая некоторых депутатов и членов СНБО, до сих пор так не считают - это проблема умственной неполноценности этих людей.
Оттуда:
У Донецькій та Луганській областях тимчасово окупованими територіями визнаються:

1) сухопутна територія та її внутрішні води у межах окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, де збройні сили Російської Федерації і окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють окупаційну владу та загальний контроль Російської Федерації;
...
Межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України.
Законопроект № 7163.
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теперь уже то полуголодное стадо как бы меньше поддерживает агресию рассеики против Украины, но дай им чуть запах крови и малеишую победу в каком то месте, так сразу проснёться ихнии - дави хохлов, укропов и фошиздов-бандеровцов.
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_Как-то стыдливо замалчивается всеми тема предоставления зелёной дороги колонне гиркина из Славянска в милионный Донецк. Кто и какую понёс за это ответственность?!
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"Не следует забывать, что Россия и ее марионетки захватили Донецкий аэропорт, Дебальцево и другие стратегические места уже после подписания Минского протокола 5 сентября 2014 и Меморандума о взаимопонимании по созданию зон безопасности от 19 сентября 2014 года"

.....
"США не недооценивают сложность этих дискуссий. Для Украины, суверенного государства, которое стало объектом многолетнего и продолжающейся российской агрессии, ставки очень высоки", - заявил Гилмор.

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ни добавить ни прибавить нечего..
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Главная марионетка росисси сейчас заняла пост президента Украины .

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Там есть еще фракция ЗаЖиття . Тоже марионетки рашки . И Украинскому народу пофиг .

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