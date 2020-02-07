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 Из-за угрозы распространения коронавируса в Одесском порту начали проводить медконтроль экипажей прибывших судов. ФОТО

Из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV в Одесском морском порту врачами-эпидемиологами санитарно-карантинного отдела проводится медосмотр членов экипажей прибывших судов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу порта.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Одесском порту начали проводить медконтроль экипажей прибывших судов 01

"Мы вынуждены перейти почти на 100-процентный контроль экипажей с учетом специфики работы моряков. Случаи завоза коронавируса зафиксированы уже в 26 странах. Даже если моряк не посещал Китай в последнее время, мы не знаем, каким рейсом он летел на очередную смену экипажа, с кем контактировал в самолете", - пояснила вынужденные меры врач-эпидемиолог Нина Старова.

В случае выявления больного с подозрением на коронавирус, он будет изолирован в судовой изолятор, или изолятор порта с последующей госпитализацией в береговую госпитальную базу, а само судно будет поставлено на карантин.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Одесском порту начали проводить медконтроль экипажей прибывших судов 02

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По состоянию  на 6 февраля медосмотр провели на 25 морских судах, из которых 5 прибыли из Китая (4 из них покинули порты Китая до вспышки эпидемии коронавируса).

Из-за угрозы распространения коронавируса в Одесском порту начали проводить медконтроль экипажей прибывших судов 03

"Вчера вечером к причалу №42 в Хлебной гавани пришвартовался контейнеровоз COSCO SHIPPING SEINE (L = 99,9 м, флаг - Гонконг). Судно прибыло в Одессу после захода в порты Китая во время инкубационного периода нового коронавируса 2019-nCoV. Сразу после швартовки на контейнеровозе осуществлен медицинский (санитарный) осмотр всех членов экипажа и другие профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.

Читайте: На борту круизного лайнера, из-за коронавируса стоящего на карантине возле берегов Японии, находятся 25 граждан Украины, - МИД

Напоминаем, лабораторно подтверждено 28 274 случаев заражения новым коронавирусом 2019nCoV, 28 059 случаев произошли на территории Китая, другие - на территории 25 стран. 565 человек скончались, более 1 тыс. человек выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3174322
 
 
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почесывая репы после того как....?

других действий от ЗЕльоных рукокрылых я не жду В Одесском порту начали проводить медконтроль экипажей прибыших судов - Цензор.НЕТ 9947
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Показуха.
На определённой стадии размножение вируса протекает без температуры.
Как минимум, анализ мочи нужно брать - он показывает повышенные лимфоциты...
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Показуха.
На определённой стадии размножение вируса протекает без температуры.
Как минимум, анализ мочи нужно брать - он показывает повышенные лимфоциты...
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Ты в курсе, что ты идиот? Сухогруз не самолёт, из Китая идёт от 20 до 45 дней.
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Вісті з українсько-путінського фронту. "Іхтамнєт"-200.


https://youtu.be/SjXQkDYRQmI
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У меня есть мерзкая чуйка, что когда я прилечу в Одессу, в конце февраля, то вполне вероятно, что меня тоже потащат на диагностику... И, хотя Гана подальше от Китая, чем Одесса, не дай мне Бог чихнуть, ненароком...
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Главное не паниковать: от термометра, слава Богу, ещё никто не умирал.
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Та подождите! Ещё не вечер, в смысле- не конец февраля. Я ожидаю неминуемое развитие всяких мер...
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почесывая репы после того как....?

других действий от ЗЕльоных рукокрылых я не жду
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та нормально все будет...
в Гане китаянки есть?
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Нет. А вот китайцы- будут 20-го. Делегация бизнесменов. Будут решать судьбу магнезитового терминала, с местным правительством. А значит- мою тоже. Бывает же... я стал заложником торговой войны США и Китая. Реально.
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а не сходить на берег никак нельзя?
хотя, если кто с вашего судна там с китайчатами пообщается, то гарантии точно никакой...
без шуток сейчас. (((
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А я и не схожу. У меня такой контракт- впервые в жизни. Я не перевез ни одной тонны груза. Стоим на якоре, ждем решения Большого Бизнеса. Я тут, усилием воли, отказался от услуг бизнесменов, бо можно спиться нахрен, реально. Просто тупо стоим на якоре...
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ну шо сказать? - будь осторожен, а так же - общителен, здрав и весел...
по любому тебе там на месте видне... )))
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держать этот гон-конг на внешнем рейде под прицелом артиллерийских бронекатеров !


занесут ведь недоделки зельоные заразу в Украину
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Кстати! Этот пароходик, на самом деле- балкер, а не контейнеровоз. А ещё: его длина не 99,9 метров, а 199,9 метров. Странные и детские ошибки.
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На Бруклине в хлебной гавани действительно Коско Сейн со вчера с 4-х часов стоит. Самый что ни на есть кошерный контейнеровоз. Тут фото другого судна прилепили.
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Ага! Так вот оно что. Однако, длина у того контейнера- не может быть 99,9 метра. Никак! Потому, в инфе- мешанина! Не может быть такого совпадения- 99,9 и 199,9. А у балкера, который также компании Коско- таки 199,9 м. И ещё: фотка у трапа- сделана на балкере, а не на контейнеровозе. Причал- навалочные грузы плюс к этому- архитектура надстройки- балкерная. Это- точнейше.
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Контейнеровозы к нам почти все приходят под 300 метров - свыше трёхсот там заморочки с проходом проливов турецких сильно усложняются - ну вы, наверное, знаете) так что 290 с копейками - экономически оптимум.
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Понимаю. Но интересно кто-то перепутал два судна компании Коско Шипинг. Бывает.
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Кажется только теперь до меня начал доходить смысл фразы: "Страна непуганых идиотов"...
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ну если как в самолетах - один градусник на всех то вирус точно не пройдет,
надежный заслон бо...
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До жопы!,инкубационный период две недели!,носитель даже не знает что он заражает вокруг всех в течении двух недель!,хорошее бак оружие 21века!,не то что газом травили в первую мировую
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Из Китая контейнеровоз 40 дней до настоящего чапает, пока во все порты зайдёт согласно ротации.. если что, то там уже явно мор на борту будет, не утаишь.
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