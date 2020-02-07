 Мужчина, изнасиловавший 14-летнего подростка, задержан в Харькове, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции.
Сообщение о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего поступило в полицию 6 февраля в 14:30.
"Выездом на место происшествия было установлено, что мужчина в собственном доме изнасиловал несовершеннолетнего. При проведении оперативно-розыскных действий оперативниками Основянского отдела полиции был задержан 45-летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения.
пацана изнасиловали,
зоозащитники собирает пожертвования для голодающих животных, вместо того, чтобы вызвать полицию
але, что там еще у вас, ребята, не стесняйтесь, пишите
І навіть педофіл, якщо є гроші, там може бути "уважаємим чєловєком".
А, "кстаті", - он же "за парєбріком",- "яркій прімєр" !!!
Возьми, убей - в чём проблема? Отвечать не хочется?
І це є проблема.
Хоть во времени, хоть в пространстве...
Как захочет...