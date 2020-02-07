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Все про:изнасилование (662) несовершеннолетние (70) Нацполиция (10864) правоохранительные органы (907) Харьков (4569)

 Мужчина, изнасиловавший 14-летнего подростка, задержан в Харькове, - Нацполиция

В Харькове по подозрению в изнасиловании 14-летнего подростка задержан 45-летний мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего поступило в полицию 6 февраля в 14:30.

"Выездом на место происшествия было установлено, что мужчина в собственном доме изнасиловал несовершеннолетнего. При проведении оперативно-розыскных действий оперативниками Основянского отдела полиции был задержан 45-летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году в Украине зарегистрировано 148 изнасилований несовершеннолетних, - Офис генпрокурора

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3174321
 
 
 Топ комментарии
 
Обережно зі словами . Це погроза убивства Президента . " Всі ми президенти " - В.О.Зеленський .
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А якби його не зловили, то він би брав участь у гей-параді.
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до спыны его ориентация - насиловать не имеет право, а тем более подростка, не правда ли?
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А якби його не зловили, то він би брав участь у гей-параді.
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100%. Под почетным сопровождением мусоров
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Та ні, такі в гей-парадах не ходять. Ті, що ходять - у них же "па сагласію". А иакі, як цей - в основному по тюрмах сидять, "па малалеткє", - там же й здобувають "пєрвий сексуальний опит" - такий собі, специфічний..
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Харьков сегодня веселый город -

пацана изнасиловали,
зоозащитники собирает пожертвования для голодающих животных, вместо того, чтобы вызвать полицию

але, что там еще у вас, ребята, не стесняйтесь, пишите
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ідіотизм з такою статею йти на зону) півень буде 12 років.
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Сейчас все покупается увы. В т.ч. и там.
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це якщо просто гвалтівник, а якщо підлітка ще й гомосек, то місце біля параші заброньовано.
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Примеры приводить глупо, но один случай вопиющий, который за педофилию сидел спокойно там пребывал. Это все мифы, сейчас все покупается.
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та відкрийте кримінальні новини: "педофіл з Харкова 51 рік повісився у петрівський колонії 49, 2018 рік, перед тим було 2 спроби суіциду у сізо.." і т.д.
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И шо? У него было 100 штук евро чтобы купить зону?
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навіть не смішно. Маячня. 100 000 € = 2 720 000 грн. Поцікавтеся розміром "застави".
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Какой залог? Ты живешь в параллельном мире? Чтобы педофила не трогали нужно примерно 100 штук евро на полгода. Под залог такого пассажира выпустить себе дороже, и судье занести нужно будет раза в 2 больше. Мужчина, изнасиловавший 14-летнего подростка, задержан в Харькове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8100
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спробуй пройти цим тернистим шляхом а потім розповідай свої мемуари ¥
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Та да, я теж читав в інеті, що зараз там уже тих "панятій" нема.
І навіть педофіл, якщо є гроші, там може бути "уважаємим чєловєком".

А, "кстаті", - он же "за парєбріком",- "яркій прімєр" !!!
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якщо це дійсно він - вбийте вже того подонка...
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А чего б тебе самому не убить?
Возьми, убей - в чём проблема? Отвечать не хочется?
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Обережно зі словами . Це погроза убивства Президента . " Всі ми президенти " - В.О.Зеленський .
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Таки да. Президента вбивати нізя, навіть, якщо він - Ху#ло.
І це є проблема.
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За что его убивать? Он такой же человек как и ты. Каждый имеет право на свою ориентацию, не правда ли?
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до спыны его ориентация - насиловать не имеет право, а тем более подростка, не правда ли?
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Правильно. Шарики - клац-клац, - и пущай себе "ориентируется"
Хоть во времени, хоть в пространстве...
Как захочет...
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Сподіваюся там цю тварюку зустрінуть як треба
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Не пам'ятаю, навіть назву фільму не пам'ятаю, але колись дививс цей фільм
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Фільм "Беспредел". персонаж Пістон. Тільки цю фразу говорить не він, а головпівень (главпетух) Мойдодир.
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их черт, казнить его нахер! это реально нужно смертную казнь применить!
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нужно ввести за такое смертную казнь, чтобы человек понимал, что если он совершит данное действие, то цена за это будет лишение его жизни!!! надеюсь его на зоне зеки казнят и предварительно его так загнобят, чтобы он прочухал все тяготы жизни!
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Це реальне дно, закон о кастрації провален Зе депутатами тому що вони від цього дна далеко не відійшли Мужчина, изнасиловавший 14-летнего подростка, задержан в Харькове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9730
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По коментарях всі такі прошарені по зонах,прямо як московити.Видно що наше населення невідпускає московитський ген.
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