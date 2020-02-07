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 В УГО опровергли информацию о вооруженном мужчине в президиуме Рады во время споров по земельному законопроекту. ФОТО

В Управлении государственной охраны опровергли информацию о том, что во время спора по законопректу о рынке земли в президиуме Верховной Рады находился вооруженный мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу УГО в Фейсбук.

В УГО опровергли информацию о вооруженном мужчине в президиуме Рады во время споров по земельному законопроекту 01

В Управлении госохраны пояснили, что мужчина, на которого обратили внимание нардепы и журналисты, является военнослужащим УГО, у которого под пиджаком нет огнестрельного оружия.

"На самом деле, на его поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи", - говорится в сообщении.

В УГО опровергли информацию о вооруженном мужчине в президиуме Рады во время споров по земельному законопроекту 02

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Напомним, во время противостояния в президиуме Верховной Рады из-за законопроекта о рынке земли народный депутат Сергей Рудык заявил, что в зале, якобы, находился вооруженный мужчина. После этого первый зампредседателя Рады Руслан Стефанчук поручил регламентному комитету выяснить, кто был этот человек и что он делал в президиуме.

В УГО опровергли информацию о вооруженном мужчине в президиуме Рады во время споров по земельному законопроекту 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3174320
 
 
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Это шутка? На фото разные люди, сравните пиджак и брюки. Эти гниды народ за быдло держат и не безосновательно.
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Ну кобура не мала б такий вигляд під полою. Занадто квадратна якась і її він би не причепив на пояс.
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Воткнул экранную лупу, на 300% зуума. Таки просматривается клетка, на лацкане пиджака, на фото вверху. Попробуйте...
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Радиостанцию и турникет- вижу! А почему у него так подозрительно оттопыривается карман джинсов??? Как раз по размеру короткоствола?! Бдительный нардеп Сергей Рудык наверняка эту деталь проморгал.
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А коли він піджак встиг змінити? Чому нема морди на фото? Вам все одно ніхто вже не вірить, але ж прикольно брешете, як дихаєте.
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На первом фото пиджак не в клетку видно невооруженным глазом.
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