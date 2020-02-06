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 Общество, Здоровье
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 Правительство утвердило тарифы на медицинские услуги в 2020 году

Кабинет министров 5 февраля утвердил проект постановления "Некоторые вопросы совершенствования реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году" с изменениями. Проект был размещен на официальном сайте Минздрава для общественного обсуждения 28 января 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, издание ZN.UA отмечает, что постановление с изменениями пока что не опубликовано ни на правительственном портале, ни на сайте Министерства здравоохранения, и предлагает читателям утвержденный документ.

Как утверждают эксперты, изменения не являются существенными и не касаются опубликованных ранее тарифов на медицинские услуги, а лишь некоторых формул расчета, без изменений общей суммы.

Впрочем, некоторые тарифы все же изменились. В частности, тариф по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях вырос с 26 087,72 грн до 29 678,86. 

Напоминаем, постановление определяет тарифы и механизмы оплаты медуслуг для экстренной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

Порядок реализации программы включает такие тарифы, как:

4 563,64 грн – базовая ставка за пролеченные случаи, которые включены в пакеты "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций". Тариф устанавливается как комбинация глобальной ставки и базовой ставки на пролеченный случай, к которому применяются весовые коэффициенты, учитывающие сложность клинических случаев и интенсивность использования ресурсов;

19 332,31 грн – тариф по оказанию помощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай);

16 001,43 грн – тариф по оказанию помощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай);

8 136,03 грн – тариф на роды, предусмотренные спецификациями;

– от 29 678,86 грн 102 124,96 грн – тариф по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях (в зависимости от сложности оказываемой услуги).

В тарифы, предусмотренные проектом постановления, не включена стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ госбюджета.

Кроме того, тариф на медицинские услуги по первичной медицинской помощи устанавливается как базовая капитационная ставка за обслуживание одного пациента, который подал декларацию о выборе врача, оказывающего первичную медпомощь, и составляет 600,48 гривень в год.

К тарифу обслуживания одного пациента, который подписал декларацию о выборе врача, применяются (путем умножения) следующие корректирующие коэффициенты в зависимости от возрастной группы пациента: от 0 до 5 лет – 2,465; от 6 до 17 лет – 1,356; от 18 до 39 лет – 0,616; от 40 до 64 лет – 0,739; старше 65 лет – 1,232.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174319
 
 
 Топ комментарии
 
Також можна оплатити собаками, котами і зеприхильниками.
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Пройшла епоха бідності для зекотів. Тепер кожному зекотові дадуть зекішку😹
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Також можна оплатити собаками, котами і зеприхильниками.
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Пройшла епоха бідності для зекотів. Тепер кожному зекотові дадуть зекішку😹
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Цей кіт вважає зебілів страшнішими за кацапів.
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Українці будуть тихо вмирати, не зважаючи на те, що медицина нині - всесильна, але дуже дорога. Не хворійте, шановні колеги.
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женоненавистницы - это такие природой обиженные бабы с неудачной судьбой. жалкие, хрычовки, одиночки. они долго не живут по своей злобе. медицина здесь бессильна.
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- от 29 678,86 грн 102 124,96 грн - тариф по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях (в зависимости от сложности оказываемой услуги). Источник: https://censor.net.ua/n3174319
Мне нравятся эти 0,86, а особенно 0,96, после запятой! Это для пущей истинности суммы, как я понял? Интересно, кто-то потребует 4 копейки сдачи, заплатив 102 125 гривен?
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А если и потребует, то какими монетами, все до 5 копеек уже вне оборота
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Вот-вот! Я бы, наверное- потребовал. Пусть ищут, блин!
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Правительство утвердило тарифы на медицинские услуги в 2020 году

А у меня грошей нема на такие тарифы . Буду сдыхать тихо , як мышь .
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тарифы такие, что рожать перестанут. В Италии пребывание в госпитале бесплатное (лечение, обследования, питание). И семейный врач - бесплатно.
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Бабусі з пенсією 1800 грн. пораділи і поїхали у Відень каву пити.
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а ну, зебільня, будь послідовною, кажи, що зедрисня зруйнувала систему охорони здоров'я
чи це знову перемога найвеличнішої команди зенелохів?
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Зенелохи для того і прийшли до влади, щоб знищити українську націю. Подивіться на ці тарифи, бо ними все сказано.
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"Когда медучреждения рассчитали будущую оплату по этим тарифам и сравнили ее с реальной стоимостью медицинских услуг, которые они предоставляют, оказалось, что покрытие затрат по этим тарифам составляет от 20% до 60%. Потому сейчас руководители учреждений здравоохранения сокращают медицинский персонал, а в некоторых случаях органы местного самоуправления уже выносят проекты решений о ликвидации медучреждений. К примеру, завтра сессия Черновицкого областного совета, где под нож пустят детский противотуберкулезный санаторий. Дети с туберкулезом не в приоритете у областных депутатов. Кроме того, разработанные тарифы не обеспечивают повышение зарплат медработникам", - написала на своей странице в Facebook медицинский юрист, президент Всеукраинской ассоциации физической медицины, реабилитации и курортологии Ирина Сысоенко.


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все как при Порохе, только помощь новорожденным немного подорожала. Умирайте на здоровье. Впрочем, у всех кандидатов в президенты в программе стояла страховая, то бишь платная медицина. И у Зели в том числе. Уряд затвердив тарифи на медичні послуги в 2020 році - Цензор.НЕТ 5873
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янелох совместно с зебобиками имбецилами продолжают дело бабы смерть супрун ))))
геноцид продолжается, а эпоха бедности уже закончилась))))
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По сути за бумажку с отсоциацией, отдали Европе рынок росии на 70-100 млрд принадлежавшей Украине, получили в замен все эти тарифы и квоты которые заканчиваются через три недели после нового года. Всё равно что продавец в магазине, введёт санкции против всех своих покупателей и будет визжать как это классно, как много свободы и лишнего времени.
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Так что порохоботы, кому кому, но не вам страдать от всей этой опы.
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