EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 За рубежом, Здоровье
  1371  28
Материалы по теме:
Все про:вирус (264) Китай (1128) строительство (1684)

 В Китае построили вторую спецбольницу для изолированного лечения зараженных коронавирусом

В Китае 6 февраля завершили строительство второй специализированной больницы, чтобы изолировать и лечить пациентов, зараженных новым коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Новую больницу, рассчитанную на 1500 мест, построили через несколько дней после того, как первая больница на 1000 мест, с современным медицинским оборудованием и специальными боксами для изоляции, начала принимать пациентов.

Ожидается, что на первой группе пациентов больницы будут осуществлять клинические испытания нового противовирусного средства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число зараженных и умерших значительно выше, чем называется, - врач о ситуации в эпицентре китайского коронавируса

Напоминаем, лабораторно подтверждено 28 274 случаев нового коронавируса, 28 059 случаев произошли на территории Китая, другие - на территории 25 стран, 565 человек скончались в результате осложнений коронавируса 2019nCoV, более 1 тыс. человек выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3174317
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
если шо. не дай Бог. нам никто ничего не построит. будет естественный отбор.
 показать весь комментарий
 
 
В Китае существуют пустые города-новострои.Для чего они никто не знает.Там токо обслуживающий персонал.Через росийскую границу один из них видно,есть фото.
 показать весь комментарий
 
Ну коммунизм с воробьями они уже строили . Теперь что , бактериологическое оружие , если не пошла нормально электроника ?
 показать весь комментарий
 
не вам а вы. вы ничего не построите. от границы с польшей до камчатки - вся эта полоса ничего себе построить не сможет. ума нет у биомассы.
 показать весь комментарий
 
На самом деле после инфы, что власти Китая секретят реальное положения дел... что то все новости по этой теме уже воспринимаются иначе...
 показать весь комментарий
 
Ожидается, что на первой группе пациентов больницы будут осуществлять клинические испытания нового противовирусного средства.

============================
і зовсім скоро тисячі перетворених від нових ліків на зомбі китайців бігатимуть за вцілілими щоб їх загризти У Китаї побудували другу спецлікарню для ізольованого лікування заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 8501
 показать весь комментарий
 
В Китае построили вторую спецбольницу для изолированного лечения зараженных коронавирусом

А в Украине даже одной за 30 лет не построили У Китаї побудували другу спецлікарню для ізольованого лікування заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 5058
 показать весь комментарий
 
 
українці більшість вірусних хвороб лікують самогоном та салом з цибулею. Нам лікарні не потрібні! Ми ж не китайці.
 показать весь комментарий
 
 
Надо отдать должное:
"...В пригороде Пекина открылась фабрика, которая будет производить десятки миллионов медицинских масок. Уникальность ситуации состоит в том, что один из китайских предпринимателей написал о том, что у него есть оборудование, но его негде поставить. Производство медицинских масок имеет очень серьезные требования к безопасности, нужна уникальная очистка воздуха. Но для фабрики нашли место, установили оборудовние и провели сложнейшие работы. Все это - документация, согласование, строительство и запуск «под ключ» - потребовало ровно 7 дней. Фабрика уже работает и выпускает миллионы масок. Но самое уникальное, что все это произошло в разгар Китайского нового года. У всех были праздники!"
 показать весь комментарий
 
А не надо было всякую гадость жрать!
Жители Ухани могли заразиться вирусом, попробовав местный деликатес
Исследователи предполагают, что вспышка коронавируса в китайском городе Ухань могла начаться из-за местного деликатеса - супа с летучими мышами. Об этом сообщает The Sun.
Согласно новому исследованию, опубликованному в Китайском научном бюллетене, обнаруженный у людей вирус имеет много общего с тем, что встречается у фруктовых летучих мышей.
Также известно, что первыми заразившимися новым вирусом были жители Ухани, которые посещали или работали на местном рынке морепродуктов. В свою очередь, суп из летучих мышей считается популярным блюдом, особенно в Ухани, его также готовят в качестве уличной еды. (не пойму я их. жрать им там нечего, или что?)
 показать весь комментарий
 
 
Mganga,та можна було би повірити,що кажани винуваті,якби цей вірус не був би коктейлем з SARS і ВІЛ.Надто,цей mix є гримучим..
 показать весь комментарий
 
 
А чем летучие мыши хуже французских лягушек/улиток к примеру, или наших зайцев/куропаток, если про дичь? Внешним видом?
 показать весь комментарий
 
 
ну во первых, я такое есть бы не стал, разве что с голоду подыхал. во-вторых возможно такой вирус водится среди именно этого зверья. в-вторых, все возможно. может это и искуственно выведенный штам. ничего не утверждаю.
 показать весь комментарий
 
Летучих мышей они ели на протяжении сотен лет и норм. А лягушку не отличишь от курицы при определенном способе приготовления.
 показать весь комментарий
 
У каждого народа свои традиции - в Японии это смертельно опасный деликатес - рыба Фугу!
У Китаї побудували другу спецлікарню для ізольованого лікування заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 2233
 показать весь комментарий
 
Ну,дивлячись на карту розповсюдження вірусу і,враховуючи,що Китай має півтора мільярда населення,то ці дві лікарні,це як»в море плюнути,щоб води добавити».
 показать весь комментарий
 
 
Оживленные трассы мегаполисов превращаются в пустыню

 показать весь комментарий
 
Картинки оттуда не для слабонервных, это точно. Апокалиптические.
 показать весь комментарий
 
 
Значит Китай , что то Знает Больше , раз он так всполошился. Утечка произошла с вирусной лаборатории , а затем птичку Сьели.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх