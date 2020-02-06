 В Китае построили вторую спецбольницу для изолированного лечения зараженных коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Новую больницу, рассчитанную на 1500 мест, построили через несколько дней после того, как первая больница на 1000 мест, с современным медицинским оборудованием и специальными боксами для изоляции, начала принимать пациентов.
Ожидается, что на первой группе пациентов больницы будут осуществлять клинические испытания нового противовирусного средства.
Напоминаем, лабораторно подтверждено 28 274 случаев нового коронавируса, 28 059 случаев произошли на территории Китая, другие - на территории 25 стран, 565 человек скончались в результате осложнений коронавируса 2019nCoV, более 1 тыс. человек выздоровели.
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і зовсім скоро тисячі перетворених від нових ліків на зомбі китайців бігатимуть за вцілілими щоб їх загризти
А в Украине даже одной за 30 лет не построили
"...В пригороде Пекина открылась фабрика, которая будет производить десятки миллионов медицинских масок. Уникальность ситуации состоит в том, что один из китайских предпринимателей написал о том, что у него есть оборудование, но его негде поставить. Производство медицинских масок имеет очень серьезные требования к безопасности, нужна уникальная очистка воздуха. Но для фабрики нашли место, установили оборудовние и провели сложнейшие работы. Все это - документация, согласование, строительство и запуск «под ключ» - потребовало ровно 7 дней. Фабрика уже работает и выпускает миллионы масок. Но самое уникальное, что все это произошло в разгар Китайского нового года. У всех были праздники!"
Жители Ухани могли заразиться вирусом, попробовав местный деликатес
Исследователи предполагают, что вспышка коронавируса в китайском городе Ухань могла начаться из-за местного деликатеса - супа с летучими мышами. Об этом сообщает The Sun.
Согласно новому исследованию, опубликованному в Китайском научном бюллетене, обнаруженный у людей вирус имеет много общего с тем, что встречается у фруктовых летучих мышей.
Также известно, что первыми заразившимися новым вирусом были жители Ухани, которые посещали или работали на местном рынке морепродуктов. В свою очередь, суп из летучих мышей считается популярным блюдом, особенно в Ухани, его также готовят в качестве уличной еды. (не пойму я их. жрать им там нечего, или что?)