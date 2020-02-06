 Адвокат отказался защищать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области

Об этом отец убитой девушки рассказал Виктору Лобачу, председателю Ивановского поселкового совета в Одесской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на фейсбук Лобача.

Так, заседание перенесли на 24 февраля, начало в 10:30.

"От подозреваемого отказался защитник, а новому нужное время на изучение материалов дела. А если 24 февраля и этот откажется", - отметил Лобач.

На заседании 28 января суд оставил под стражей подозреваемого Николая Тарасова.

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Напомним, 19 июня полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки.

В полиции заявили, что рассматривают сексуальную почву в качестве основной версии убийства.

21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в городе Ивановке Одесской области.

В этот же день суд отправил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога.