 Адвокат отказался защищать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области

Об этом отец убитой девушки рассказал Виктору Лобачу, председателю Ивановского поселкового совета в Одесской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на фейсбук Лобача.
Так, заседание перенесли на 24 февраля, начало в 10:30.
"От подозреваемого отказался защитник, а новому нужное время на изучение материалов дела. А если 24 февраля и этот откажется", - отметил Лобач.
На заседании 28 января суд оставил под стражей подозреваемого Николая Тарасова.
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Напомним, 19 июня полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки.
В полиции заявили, что рассматривают сексуальную почву в качестве основной версии убийства.
21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в городе Ивановке Одесской области.
В этот же день суд отправил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога.
ну ти, оленеводе, вже дотрахався до мишей!
ги
Я дивуюся, як ви, розумово обдаровані, ще адвоката Онопрієнко до цього часу не четвертували.
мені на твій висір рівнятись?
Молодий адвокат погодився захищати серійного вбивцю у начебто чисто формальному судовому засіданні з остаточного затвердження вироку... але раптом...
Глотка