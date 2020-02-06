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Все про:Одесса (5898) убийство (5496)

 Адвокат отказался защищать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области

Адвокат подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко отказался защищать его, в связи с чем первое судебное заседание по рассмотрению дела перенесли.

Об этом отец убитой девушки рассказал Виктору Лобачу, председателю Ивановского поселкового совета в Одесской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на фейсбук Лобача.

Так, заседание перенесли на 24 февраля, начало в 10:30.

"От подозреваемого отказался защитник, а новому нужное время на изучение материалов дела. А если 24 февраля и этот откажется", - отметил Лобач.
На заседании 28 января суд оставил под стражей подозреваемого Николая Тарасова.

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Напомним, 19 июня полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки.

В полиции заявили, что рассматривают сексуальную почву в качестве основной версии убийства.

21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в городе Ивановке Одесской области.

В этот же день суд отправил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3174315
 
   
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Ну если это он убил то всё понятно а если не он ...а таких случаев в истории навалом ..
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Как и случаев с "адвокат Януковоща" - в нашем дурном обществе лучше не быть вообще адвокатом правонарушителя, даже назначеным.
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то так! адвокат януковоща - жертва та заручник свого сумління!
ну ти, оленеводе, вже дотрахався до мишей!
ги
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"Ги", а в тебе по суті є що сказати?
Я дивуюся, як ви, розумово обдаровані, ще адвоката Онопрієнко до цього часу не четвертували.
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тобто, оте, що ти викакало - це по суті?
мені на твій висір рівнятись?
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дуже йому співчуваю і підтримую: якщо ти вважаєш свого клієнта винним у тяжкому злочині, що ображає людську гідність, то не етично братись за його захист ІМХО
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Згадав оце оповідання вже американського автора Юрія Нестеренка. Рекомендую.
Молодий адвокат погодився захищати серійного вбивцю у начебто чисто формальному судовому засіданні з остаточного затвердження вироку... але раптом...
Глотка
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