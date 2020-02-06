 Суд увеличил до 40 млн грн залог для бывшего замдиректора "Укрбуд Девелопмент", фигуранта дела о квартирах для Нацгвардии, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Суд апелляционной инстанции, частично удовлетворив требования прокурора и детектива, определил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

Ранее следственный судья ВАКС избрал для Мармыша меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 млн грн. САП и НАБУ настаивали на содержании под стражей подозреваемого с залогом в размере 77 млн грн.

Напоминаем, 21 января прокуроры САП сообщили бывшему замдиректора "Укрбуд Девелопмент" о подозрении в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии Украины.

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В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

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В мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании, а в октябре к ним присоединился и народный депутат VІІІ созыва Максим Микитась, которого следствие считает организатором коррупционной схемы..