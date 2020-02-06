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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11583) Дмитрий Дубилет (93)

 "Уплотнение" в Кабмине: в здании правительства нашли место еще для 300 сотрудников, - Дубилет

Почти все дополнительные места заняли сотрудники Министерства цифровой трансформации.

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сказал в интервью hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

"Главное, что мы нашли - то, что здесь был потенциал для того, чтобы занимать государственными служащими, чтобы увеличить количество мест в здании (Кабмина. - Ред). Мы примерно 300 дополнительных мест, 300 человек дополнительно посадили, вместо того, чтобы какие-то здания по Киеву снимать ... Почти все места пошли на Минцифру, поскольку это новое министерство и много новых людей", - сказал Дубилет.

Он добавил, что сейчас проходит большая инвентаризация размещения министерств по Киеву. По словам Дубилета, было бы правильно, чтобы все чиновники правительства работали под одной крышей, а освободившуюся недвижимость можно было бы "отдать на рынок".

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"Я не могу сказать, что это мой топ-проект, но ввиду того, что эффективность работы правительства - это моя парафия, я за этим аспектом тоже слежу", - отметил чиновник.

Напомним, ранее Дубилет рассказал о том, что в здании Кабинета министров закрыли парикмахерскую. В освобожденном помещении, по его словам, оборудуют места для "инвестиционных нянь".

Источник: https://censor.net.ua/n3174313
 
 
 Топ комментарии
 
"А вы друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь"
И.А. Крылов
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Триста! Эта магическая цифра... А если серьёзно, то Дубилет это специально. Он- тварь-провокатор, как очевидно. Триста чертей, в одном месте. Батальон тупых чертей... Шо происходит, блин???!!!
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Вполне логичное решение!
Какая разница, что сокращать: количество чиновников, или площадь, которую они занимают.

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А на зарплаты и премии тоже нашлись возможности,может врут про дыру в бюджете?
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Цей Дуб і лет носиться з діджі... джіді... як дурень з дверима.
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"А вы друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь"
И.А. Крылов
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Собрали, молодцы ! Теперь перевезите эту банду обратно в Кривой Рог ! 😎
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было бы правильно, чтобы все чиновники правительства работали под одной крышей.

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хто їх кришувати буде-Юзік? Чи сам ЗЕ ? "Ущільнення" в Кабміні: у будівлі уряду знайшли місце ще для 300 співробітників, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8628
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Триста! Эта магическая цифра... А если серьёзно, то Дубилет это специально. Он- тварь-провокатор, как очевидно. Триста чертей, в одном месте. Батальон тупых чертей... Шо происходит, блин???!!!
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300 засранцев За спиной готовых биться
Ты встал на пути увидел злые лица
300 засранцев Тут удача вас покинет знай
Кто придет с зебіламі от ідіотізма он погибнет сам...
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В машинное отделение с ходового мостика кричат МОТОРЫ! В ответ: 300!
- шо 300?
- а шо моторы?
Онехдот.))
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Тобто штат так роздули, що вже не поміщаються. І тут Дубілет ще одну реформу - найшов 300 місць. І головна "фішечка" - майже всі під мінцифру. Ну це вже МІНЦИФРИЩЕ! Тепер вони навіть тараканів зможуть порахувати...
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Что это за грохот у кабмина? Друзья и родственники вислючка и квартальных себе кресла в кабмин тянут!
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Дмитрий



БарбериМакс отжигает на зарплату таможенника. Честный госслужащий в окружении сладких булочек
https://twitter.com/i/status/1225425729007050753



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"Мы примерно 300 дополнительных мест, 300 человек дополнительно посадили, вместо того, чтобы какие-то здания по Киеву снимать ..."
Мийте у кабміні руки бактеріцидним милом,кількість мікробів хоч зменшиться, # яка різниця мікроб то чи посадовець.
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Да. Видать деньги то в бюждете есть! А вы все ноете-невыполнен на четверть,невыполенен... "Это тоже старушки? Спросил Остап! -Это сироты!"
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Если места в Кабмине не будет хватать - организуйте работу в две смены...
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Це означає, що через 9 місяців будуть подавати заявку на будівництво додаткового корпусу для Кабінету Міністрів. І дитячого садочку.
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Чергова надпотужна реформа уряду зебілів
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Их скоро будут пиз...ить свои же сотрудники.
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А как же клоун критиковал Порошенка за большой штат сотрудников? Шо зебобы ваш лидер не полупокер после этого? Позорище.
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Не полупокєр, а полукрекер чи полубрехер...
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Обращаюсь к грамотным поклонникам Зеленского , объясните мне , что , пля , происходит ?
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Ты сам понял, что спросил? Вопрос должен звучать так: зебилы, обоснуйте!
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Минцифра? 300 человек? А не охренели ли вы, господа? А не проще ли Кабмину без всякой минцифры формулировать задачу и платить IT-компании за ее решение? Чем программный продукт отличается от того же стола или стула с точки зрения маркетинга? А может Министерство столярных дел для изготовления мебели организовать и Министерство окон для производства стекла? Вот откуда этих идиотов понабирали?
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министр кабинета министров не хватило министерства и он сделал себе министерство..... кошерно "Ущільнення" в Кабміні: у будівлі уряду знайшли місце ще для 300 співробітників, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3770
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- Мы, сотрудники Министерства цифровой трансформации. - с ненавистью заговорил человек в кожанке , - пришли к вам после общего собрания , на котором стоял вопрос об уплотнении помещений Кабмина …
- Кто на ком стоял? - крикнул Гончарук , - потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
- Общее собрание Минцифры просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.
- Даже у Айседоры Дункан, - звонко крикнула женщина. .

"Ущільнення" в Кабміні: у будівлі уряду знайшли місце ще для 300 співробітників, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2222.
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