 "Уплотнение" в Кабмине: в здании правительства нашли место еще для 300 сотрудников, - Дубилет

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сказал в интервью hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

"Главное, что мы нашли - то, что здесь был потенциал для того, чтобы занимать государственными служащими, чтобы увеличить количество мест в здании (Кабмина. - Ред). Мы примерно 300 дополнительных мест, 300 человек дополнительно посадили, вместо того, чтобы какие-то здания по Киеву снимать ... Почти все места пошли на Минцифру, поскольку это новое министерство и много новых людей", - сказал Дубилет.

Он добавил, что сейчас проходит большая инвентаризация размещения министерств по Киеву. По словам Дубилета, было бы правильно, чтобы все чиновники правительства работали под одной крышей, а освободившуюся недвижимость можно было бы "отдать на рынок".

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"Я не могу сказать, что это мой топ-проект, но ввиду того, что эффективность работы правительства - это моя парафия, я за этим аспектом тоже слежу", - отметил чиновник.

Напомним, ранее Дубилет рассказал о том, что в здании Кабинета министров закрыли парикмахерскую. В освобожденном помещении, по его словам, оборудуют места для "инвестиционных нянь".