 Террористы "ЛНР" "приговорили" мужчину к 12 годам за "шпионаж"

Об этом сообщили в "генпрокуратуре "ЛНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Мужчину осудили за "госизмену" — его обвиняли в том, что он собирал и передавал информацию о расположении "объектов военной и гражданской инфраструктуры "ЛНР". Действовал осужденный якобы по указанию "иностранной разведки".
Также мужчину обвинили в том, что он изучал, как охраняют "государственные объекте" и обеспечивают безопасность главаря "ЛНР" Леонида Пасечника.
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И менять это дерьмо на пленных кацапов?
По всем параметрам, это - иностранная оккупация.
У исполняющего обязанности Президента Украины есть два варианта:
1) Немедленно подать протест в Совет Безопасности ООН, с требованием принять меры к агрессору.
2) Ничего не делать, то есть нарушить Конституцию и статью 110 УК Украины.
Во втором варианте, режим теряет легитимность, а его представители подлежат аресту и суду по статьям 110 и 111 УК Украины.
Разве что на сало.