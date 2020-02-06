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 Террористы "ЛНР" "приговорили" мужчину к 12 годам за "шпионаж"

Представители незаконного вооруженного формирования "ЛНР" отправили жителя оккупированной части Донбасса за решетку на 12 лет по обвинению в "шпионаже".

Об этом сообщили в "генпрокуратуре "ЛНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Мужчину осудили за "госизмену" — его обвиняли в том, что он собирал и передавал информацию о расположении "объектов военной и гражданской инфраструктуры "ЛНР". Действовал осужденный якобы по указанию "иностранной разведки".

Также мужчину обвинили в том, что он изучал, как охраняют "государственные объекте" и обеспечивают безопасность главаря "ЛНР" Леонида Пасечника.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174311
 
 
 Топ комментарии
 
"Премьер-министром ДНР" назначен гражданин РФ.

По всем параметрам, это - иностранная оккупация.
У исполняющего обязанности Президента Украины есть два варианта:
1) Немедленно подать протест в Совет Безопасности ООН, с требованием принять меры к агрессору.
2) Ничего не делать, то есть нарушить Конституцию и статью 110 УК Украины.

Во втором варианте, режим теряет легитимность, а его представители подлежат аресту и суду по статьям 110 и 111 УК Украины.
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Цього теж треба міняти нам і забути про українських військовополонених?
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Теперь, этого типичного обитателя Лугандонии, который вероятно целовал гусеницы кацапских танков и бухал с кацапскими боевиками, следует объявить героем Украины, попавшим в плен?
И менять это дерьмо на пленных кацапов?
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Цього теж треба міняти нам і забути про українських військовополонених?
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Теперь, этого типичного обитателя Лугандонии, который вероятно целовал гусеницы кацапских танков и бухал с кацапскими боевиками, следует объявить героем Украины, попавшим в плен?
И менять это дерьмо на пленных кацапов?
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Надо было, говорить, что работал на ЦРУ и МИ-6, и это гарантия шо обменяем(подписывает угол и бумажку)
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"Премьер-министром ДНР" назначен гражданин РФ.

По всем параметрам, это - иностранная оккупация.
У исполняющего обязанности Президента Украины есть два варианта:
1) Немедленно подать протест в Совет Безопасности ООН, с требованием принять меры к агрессору.
2) Ничего не делать, то есть нарушить Конституцию и статью 110 УК Украины.

Во втором варианте, режим теряет легитимность, а его представители подлежат аресту и суду по статьям 110 и 111 УК Украины.
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Я х.й его знает,откуда такие сроки..Но у долбо.б.в нет регулеровки в сроках и правах на работу.Им это обозначает оккупант
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A oн там кому-то нужен ?
Разве что на сало.
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