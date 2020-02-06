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 Политика Украины
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Все про:суд (22873) Чумак (149) Кива (137)

 Чумак подает в суд на Киву

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак собирается подать в суд на народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву. Тот якобы заявил, что Чумак "крышует" проституцию и торговлю наркотиками.

Об этом Виктор Чумак написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мне рассказали, что на заседании комитета по правоохранительной деятельности народный депутат Илья Кива на всю страну заявил, что я крышую проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева а, возможно, и страны. Пересмотрел сегодня запись. Точно, таки говорил. Стыдно Киве не знать, кто крышует наркоторговлю 🙂", — написал Чумак.

По его словам, на такие слова от простого гражданина он не обратил бы внимания.

"В связи с тем, что это сказало публичное лицо, народный депутат, выступая на комитете в парламенте в отношении заместителя генерального прокурора, чем причинил мне страшные душевные волнения, мне не остается ничего, кроме как защищаться от клеветы в судебном порядке. Готовлю иск", — пояснил Чумак.

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В связи с этим заместитель генпрокурора сообщил, что ищет адвоката. Выигранные в суде деньги Чумак обещает передать на нужды волонтерской группы "Операция Маэстро".

Чумак подает в суд на Киву 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174309
 
   
 Топ комментарии
 
Витя, бесполезно судиться с Кивой.он на суде справку из полтавской дурки покажет и скажет что был рецидив))
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Наскільки мені відомо, Чумак пропрацював у органах військової прокуратури більше тридцяти років... ТОДІ, аби-кого, туди не брали... Уявляю, як він цього "балабола"-недоучку, у суді "мордою по столу возить" буде... Та вже й пора... Бо Киву стало уже "заносить, як зайця на слонячих яйцях"... Пора йому "язика виделкою до столу приколоть...".
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если Киву внезапно напугать, то Кива начинает агресивно дрочить и материться..
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Мля, кто о чем- а вшивый про баню! кива , наркота и проститутки- это общее понятие, можете себе представить не обдолбанного и не озадаченного ( в сексуальном смысле ) извращенца киву? Я не могу, для меня это тождественные понятия((( Рак мозга кивы просто не излечим никогда, только гильотиной.
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Витя, бесполезно судиться с Кивой.он на суде справку из полтавской дурки покажет и скажет что был рецидив))
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Судить надо бы Авака, который своего в доску "ценного кадра" убедительно попросил ОПЗЖ подобрать с помойки, ну а те "баш-на-баш", согласились
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Два крышевателя крышу не поделили. Теперь суд будет определять, кому и что крышевать. Но чего только в биологии не случается.
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если Киву внезапно напугать, то Кива начинает агресивно дрочить и материться..
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Та можно ещё из за угла арматурой-рифлёнкой на 6 что-----то же интересно потом посмотреть!
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Наскільки мені відомо, Чумак пропрацював у органах військової прокуратури більше тридцяти років... ТОДІ, аби-кого, туди не брали... Уявляю, як він цього "балабола"-недоучку, у суді "мордою по столу возить" буде... Та вже й пора... Бо Киву стало уже "заносить, як зайця на слонячих яйцях"... Пора йому "язика виделкою до столу приколоть...".
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А здесь то, что ведомо всем...

В 1992-2004 годах работал на руководящих должностях в Государственной пограничной службе Украины, в 1981-1992 годах - на командных должностях в Вооружённых Силах СССР. С 2010 года - директор Украинского института публичной политики.

12 декабря 2012 года стал народным депутатом Украины VII созыва, баллотируясь и будучи избранным от партии Виталия Кличко «УДАР».

27 ноября 2014 года во второй раз был избран народным депутатом Украины VIII созыва по спискам Блока Петра Порошенко по избирательному округу № 214 (Киев), набрав 51,52 % голосов избирателей. 11 декабря 2015 Кабинет министров Украины назначил Виктора Чумака членом Национального агентства по предотвращению коррупции. В парламенте был членом фракции «БПП», которую покинул 4 февраля 2016 года по собственному желанию.

В 2017 году - избран лидером общественного объединения «Гражданское движение "Хвыля"»
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Чумак пропрацював у органах військової прокуратури більше тридцяти років???
Почитайте біографію: офіцер-вихователь в прикордонній академії... А до того - офіцер-артилерист в ГСВГ
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Так кто в оконцовке киван - драчун или дрочун?
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АБИЗЯНА - ДРОЧЕР !
А бесстыжая горилла
Сидя в Раде член дрочила !
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А что,пусть журналисты поедут и посмотрят в каких условиях живет этот чудак,сразу все станет ясно.
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Сколько уже преступлений раскрыл и отправил нарушителей на нары Чумак? Нету? Значит крышует!
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А РАЗВЕ АБИЗЯНУ МОЖНО СУДИТЬ ? ЧТО СКАЖЕТ ЗЕЛЁНАЯ ШМАРКЛЯ ?
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Совкодрочеры нарисовались, когда делом займетесь слуги?
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Для Кивы наступает момент истины или час "Ч". Это не по морде получить в киевском ресторане.
Таки лучше драконить при людях, заниматься беспорядочными половыми связями, самим быть политической проституткой и носить с собой справку из дурки, - это поймет Кива, но будет поздно.
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А хто кришує? Шановний пане Чумак, заступник генпрокурора, оприлюдніть інформацію.
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З повагою відношусь до Чумака. Але сказавши: Стыдно Киве не знать, кто крышует наркоторговлю 🙂" соромно повинно бути йому, що досі нікого не притягнули до відповідальності.Источник: https://censor.net.ua/n3174309
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больше всего прикололо "стыдно не знать КТО крышует"..... с преступниками занимающими выс
шие госпосты и насквозь погрязшим в коррупции мафиозном госаппаратом можно выигрывать
войны и развивать экономику ???
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Ківа - недоторканий. Бо він тільки сам себе торкає.
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хабарник на контрабандиста. Хороша парочка. В кожного - по бідону честі та достоїнства
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