 Чумак подает в суд на Киву

Об этом Виктор Чумак написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мне рассказали, что на заседании комитета по правоохранительной деятельности народный депутат Илья Кива на всю страну заявил, что я крышую проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева а, возможно, и страны. Пересмотрел сегодня запись. Точно, таки говорил. Стыдно Киве не знать, кто крышует наркоторговлю 🙂", — написал Чумак.

По его словам, на такие слова от простого гражданина он не обратил бы внимания.

"В связи с тем, что это сказало публичное лицо, народный депутат, выступая на комитете в парламенте в отношении заместителя генерального прокурора, чем причинил мне страшные душевные волнения, мне не остается ничего, кроме как защищаться от клеветы в судебном порядке. Готовлю иск", — пояснил Чумак.

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В связи с этим заместитель генпрокурора сообщил, что ищет адвоката. Выигранные в суде деньги Чумак обещает передать на нужды волонтерской группы "Операция Маэстро".