 Чумак подает в суд на Киву

Об этом Виктор Чумак написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера мне рассказали, что на заседании комитета по правоохранительной деятельности народный депутат Илья Кива на всю страну заявил, что я крышую проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева а, возможно, и страны. Пересмотрел сегодня запись. Точно, таки говорил. Стыдно Киве не знать, кто крышует наркоторговлю 🙂", — написал Чумак.
По его словам, на такие слова от простого гражданина он не обратил бы внимания.
"В связи с тем, что это сказало публичное лицо, народный депутат, выступая на комитете в парламенте в отношении заместителя генерального прокурора, чем причинил мне страшные душевные волнения, мне не остается ничего, кроме как защищаться от клеветы в судебном порядке. Готовлю иск", — пояснил Чумак.
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В связи с этим заместитель генпрокурора сообщил, что ищет адвоката. Выигранные в суде деньги Чумак обещает передать на нужды волонтерской группы "Операция Маэстро".
Max Linski
"A Аваков пройшов випробувальний термін?" - Зеленський: "Ха-ха,я не знааю!"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=eD2LWnxorrk&feature=emb_logo
В 1992-2004 годах работал на руководящих должностях в Государственной пограничной службе Украины, в 1981-1992 годах - на командных должностях в Вооружённых Силах СССР. С 2010 года - директор Украинского института публичной политики.
12 декабря 2012 года стал народным депутатом Украины VII созыва, баллотируясь и будучи избранным от партии Виталия Кличко «УДАР».
27 ноября 2014 года во второй раз был избран народным депутатом Украины VIII созыва по спискам Блока Петра Порошенко по избирательному округу № 214 (Киев), набрав 51,52 % голосов избирателей. 11 декабря 2015 Кабинет министров Украины назначил Виктора Чумака членом Национального агентства по предотвращению коррупции. В парламенте был членом фракции «БПП», которую покинул 4 февраля 2016 года по собственному желанию.
В 2017 году - избран лидером общественного объединения «Гражданское движение "Хвыля"»
Почитайте біографію: офіцер-вихователь в прикордонній академії... А до того - офіцер-артилерист в ГСВГ
А бесстыжая горилла
Сидя в Раде член дрочила !
Таки лучше драконить при людях, заниматься беспорядочными половыми связями, самим быть политической проституткой и носить с собой справку из дурки, - это поймет Кива, но будет поздно.
шие госпосты и насквозь погрязшим в коррупции мафиозном госаппаратом можно выигрывать
войны и развивать экономику ???