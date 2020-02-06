 На Сумщине задержана несовершеннолетняя наркоторговка, изъято"товара" на 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе обыска полицейские изъяли около 40 расфасованных доз разного веса с веществом, похожим на "амфетамин"; 9 пакетов с расфасованными 42 таблетками вероятно "экстази"; 6 расфасованных пакетов с каннабисом, веса и тому подобное.

"Все изъятое свидетельствует о том, что девушка не первый день занимается реализацией наркотических и психотропных веществ, - отметили правоохранители. - Она и раньше попадала в поле зрения полиции - за совершение двух краж. Теперь следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт особо опасного наркотического средства) УК Украины ".

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По предварительным оценкам, стоимость всех изъятых наркотических и психотропных веществ составляет около тысячи долларов.

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Сейчас девушка задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.