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 На Сумщине задержана несовершеннолетняя наркоторговка, изъято "товара" на 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Сумской области 16-летняя жительница Ахтырки была задержана сотрудниками полиции при продаже дозы каннабиса. Наркотики и психотропные вещества также нашли при обыске у нее дома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Сумщине задержана несовершеннолетняя наркоторговка, изъято товара на 1 тыс. долл., - Нацполиция 01

В ходе обыска полицейские изъяли около 40 расфасованных доз разного веса с веществом, похожим на "амфетамин"; 9 пакетов с расфасованными 42 таблетками вероятно "экстази"; 6 расфасованных пакетов с каннабисом, веса и тому подобное.

На Сумщине задержана несовершеннолетняя наркоторговка, изъято товара на 1 тыс. долл., - Нацполиция 02

"Все изъятое свидетельствует о том, что девушка не первый день занимается реализацией наркотических и психотропных веществ, - отметили правоохранители. - Она и раньше попадала в поле зрения полиции - за совершение двух краж. Теперь следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт особо опасного наркотического средства) УК Украины ".

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На Сумщине задержана несовершеннолетняя наркоторговка, изъято товара на 1 тыс. долл., - Нацполиция 02
На Сумщине задержана несовершеннолетняя наркоторговка, изъято товара на 1 тыс. долл., - Нацполиция 04

По предварительным оценкам, стоимость всех изъятых наркотических и психотропных веществ составляет около тысячи долларов.

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Сейчас девушка задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3174308
 
 
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Таких наші можуть ловити і саджати.А от наркомафію,ні.
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Девушку, брат, девушку! Дай-ка предположу: чернявая, смоляной немытый волос приобрел серый оттенок, несколько слоев пестрых юбок, косынка на голове, фикса под гуюой, сильный одор немытого тела, хрипловатый прокуренный голос... она???
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майже стовідсотково з нащадків недоторканої касти Індії..
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