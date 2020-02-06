 Трамп об импичменте: мы прошли через ад

Об этом он сказал собравшимся в Белом доме конгрессменам-республиканцам, юристам, советникам и журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Без справедливой на то причины мы прошли через ад", - заявил Трамп.
Он показал аудитории газету The Washington Post с заголовком "Трамп оправдан".
"Это единственный хороший заголовок, который я когда-либо читал в The Washington Post", - отметил президент.
По его словам, выступление в четверг в Белом доме "это не пресс-конференция, не речь, не что-то другое; это - празднование".
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При этом президент также упомянул расследование о предполагаемых связях его предвыборного штаба с Россией и о докладе по этому вопросу тогдашнего спецпрокурора Роберта Мюллера.
"С нами обращались неимоверно нечестно. И вы понимаете, вначале у нас была Россия, Россия, Россия. Это все была полная чушь", - подчеркнул он.
Он добавил, что столкнулся с "грубой кампанией" против себя во время предвыборной гонки, а после победы на выборах в 2016 году имел дело с "колоссальной коррупцией", направленной против него.
Присутствующие неоднократно аплодировали президенту стоя.
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Накануне американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.
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грустная История...
https://defence-line.org/2020/02/impichment-tochka-ili-zapyataya/
Импичмент. Точка или запятая?
Вчера случилось то, что должно было случиться, Трамп оправдан по обоим пунктам обвинения, и будь он моложе лет на 30-40, то мог бы запостить фрагмент своего тела, которой он положил не только на конституцию, но и на отцов-основателей США, вместе взятых. Думаю, что поддерживающая его публика с восторгом приняла эти фото и даже с личными комментариями автора фрагмента о том, на что тот его положил.
Что же теперь можно сказать в режиме свершившегося факта? В США создан прецедент, при котором партия правящего президента, имея большинство в верхней палате Конгресса США, не только не пропустит импичмент своего президента, но даже не решится на то, чтобы не пропустив импичмент - исследовать все имеющиеся доказательства, и по каждому из них дать мотивированный, отрицательный ответ, чтобы у нации не осталось открытых вопросов.
Поскольку вся судебная система США основана на прецедентах и ничего другого там никогда не было, то важность прецедента там даже невозможно переоценить. И вот он сформирован. По сути, Конгресс пришел к выводу, что действующий президент неподсуден и в принципе, становится равноопостольным таким товарищам как Путин, Ким, Си и так далее в том смысле, что демонтирован основной механизм системы сдержек и противовесов, который и сохранял демократию в известном нам виде. Теперь принцип равенства имеет первое изъятие, которое гласит: «Все равны перед законом, но Трамп - равнее всех».
Республиканцам, даже если они действительно не верили в вину Трампа, следовало допустить к рассмотрению не просто всех свидетелей и все документы, которые хотели подать оппоненты, но после того, как они у тех кончатся, сделать паузу и спросить: «Это все? Ничего не забыли? Точно?» И дождавшись положительного ответа, переходить к их оценке и окончательному вердикту.
В таком случае, можно было бы спорить о выводах, которые они сделали, о правильности или неправильности оценки собранных доказательств, но не возникло бы даже тени сомнения в том, что хитрыми уловками, к рассмотрению не были допущены доказательства, которые могли бы похоронить шансы действующего президента, даже при условии наличия большинства в верхней и в данном случае - судебной палате Конгресса. Но республиканцы сделали то, что сделали, и поставили на себя клеймо преступивших фундаментальные принципы государственной власти США.
В этой связи, как приговор, выглядел пост Трампа в Твиттере, где он писал о том, что его поддерживает более 90% республиканцев и более 50% всех американцев. Это было написано с гордостью и бахвальством. А ведь такая партийная поддержка именно в ситуации импичмента, все больше напоминает единство и монолитность коммунистов. Он даже не понял, что хвастаться этим не стоит, поскольку это указывает на то, что демократический дух уже полностью уничтожен в рядах самих республиканцев и что по сути, партия выродилась в вождистский придаток типа «единой россии».
Даже не зная то, как обстоит дело внутри республиканской партии, разве что сожалея о безвременной смерти Джона Маккейна, который презирал Трампа именно за то, чем он хвастается, можно увидеть то, как Трамп зачистил Белый Дом и выдавил из него всех, кто хоть в мизере допускал его критику. Рядом с ним остались люди, лично преданные ему. Похоже на то, что и вся республиканская партия прошла этот цикл зачистки и теперь от нее осталось только название, без внутренней сути, по которой ее всегда узнавали.
Ну что же, теперь осталось посмотреть на то, что это было в более широком смысле, точка или запятая?