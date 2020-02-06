 "Слуга народа" готова рассмотреть все 4 тысячи поправок к законопроекту о рынке земли, - нардеп Цыба

Об этом депутат от "Слуги народа" Татьяна Цыба сказала в комментарии hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что подсчеты о том, что на рассмотрение всех поправок понадобится два месяца, "очень грубые". Сама она не стала делать прогнозов.

"Мы сейчас не можем сказать, все ли поправки будут выставляться на голосование, или кто-то их не будет ставить на утверждение. Но, конечно, это не быстрый процесс", — сказала Цыба.

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На вопрос, возможно ли, что оппозиция откажется от части своих поправок, депутат ответила: "Нам бы хотелось в это верить".

"Рассмотрение поправок будет продолжаться, пока не будет какого-то другого решения", — подчеркнула она.

Также Цыба заверила, что во фракции "Слуга народа" есть голоса, чтобы принять закон о рынке земли, хотя некоторые депутаты и категорически против. Количество таких парламентариев она не назвала, отметив, что "абсолютное большинство" — за этот законопроект.

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Кроме этого, депутат рассказала, о чем президент Владимир Зеленский говорил с фракцией в контексте голосования законопроекта о рынке земли.

"Просил нас поддержать рынок земли, говорил о том, что мы, когда шли (в Раду. — Ред.), мы обещали эту реформу, и мы должны выполнять обещания", — сказала Цыба.

Отметим, на заседании 6 февраля парламент рассмотрел 184 поправки к законопроекту о рынке земли. Всего их 4018.