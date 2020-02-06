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Все про:ВР (24371) Слуга народа (642) рынок земли (99) Цыба (1)

 "Слуга народа" готова рассмотреть все 4 тысячи поправок к законопроекту о рынке земли, - нардеп Цыба

Подсчеты о том, что на рассмотрение всех поправок к документу понадобится 2 месяца, являются очень грубыми. В "Слуге народа" хотят верить, что оппозиция может отказаться от части своих поправок.

Об этом депутат от "Слуги народа" Татьяна Цыба сказала в комментарии hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что подсчеты о том, что на рассмотрение всех поправок понадобится два месяца, "очень грубые". Сама она не стала делать прогнозов.

"Мы сейчас не можем сказать, все ли поправки будут выставляться на голосование, или кто-то их не будет ставить на утверждение. Но, конечно, это не быстрый процесс", — сказала Цыба.

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На вопрос, возможно ли, что оппозиция откажется от части своих поправок, депутат ответила: "Нам бы хотелось в это верить".

"Рассмотрение поправок будет продолжаться, пока не будет какого-то другого решения", — подчеркнула она.

Также Цыба заверила, что во фракции "Слуга народа" есть голоса, чтобы принять закон о рынке земли, хотя некоторые депутаты и категорически против. Количество таких парламентариев она не назвала, отметив, что "абсолютное большинство" — за этот законопроект.

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Кроме этого, депутат рассказала, о чем президент Владимир Зеленский говорил с фракцией в контексте голосования законопроекта о рынке земли.

"Просил нас поддержать рынок земли, говорил о том, что мы, когда шли (в Раду. — Ред.), мы обещали эту реформу, и мы должны выполнять обещания", — сказала Цыба.

Отметим, на заседании 6 февраля парламент рассмотрел 184 поправки к законопроекту о рынке земли. Всего их 4018.

Источник: https://censor.net.ua/n3174306
 
 
 Топ комментарии
 
"Слуга народа" готова рассмотреть все 4 тысячи поправок к законопроекту о рынке земли, - нардеп Цыба - Цензор.НЕТ 9137 Ага, зроблять вигляд, що розглянули, в "турборежимі"
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Не убей, не укради. Депутаты уже 30 лет работают над поправками
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4 тысячи поправок? Вы вообще там *бнулись? Ето же на один закон нужно строить отдельный университет юристов чтобы изучать только етот один закон. Представляю сколько возможностей будет перекручивать етот закон нашими ворами и коррупционерам в одну или другую сторону
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не волнуйся, никто ничего изучать не будет, подмахнут не глядя, а какие принимать скажут
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Нет, *бнулись те кто считает, что такой суперважный для страны Закон надо принимать в турборежиме. В таком законе надо выписать не то что каждый абзац, а каждую буковку. И пусть там будет хоть 24000 поправок, чтоб потом не плакать.
Но кажется страна сошла с ума и разрушается руками самих украинцев под руководством хитросделаных
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Ага, зроблять вигляд, що розглянули, в "турборежимі"
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Бєня хоче побільше отримати, поки його цуцик грається у президента
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Не готов, уродец зеленый. Неважно, к чему ты готов или не готов. Ты обязан это сделать.
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в столовке под шампусик с коньячком....
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Та шо там какієто 4 тис.поправок! Зе-дебіли такі цифри тільки в конвертах від баби бені бачили!)
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эта цифра 4000 просто наваждение для "СН"...зарплата учитилей ,постройка новых дорог, затем ремонт старых а теперь вот правки..."мистика"... "Слуга народа" готова рассмотреть все 4 тысячи поправок к законопроекту о рынке земли, - нардеп Цыба - Цензор.НЕТ 1800
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Готова розглянути - не обов'язково прийняти, чи навіть взяти до уваги, чи хоча б замислитися. Співпраця - вулиця з двостороннім рухом.
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Воры и коррупционеры буду крутить этот закон в любуюю сторону и без поправок. Поправки как раз и призваны выписать этот закон так, чтобы его как можно меньше могли использовать воры и коррупционеры
Поэтому воры и коррупционеры спешат как голый в баню. Деньги ляжку жгут.
А дурноватые селяне наивно думают, что закон для них.
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Дослухались таки . Бо третього майдану країна не переживе .
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Знаем как и что "слуги" рассматривают "Слуга народа" готова рассмотреть все 4 тысячи поправок к законопроекту о рынке земли, - нардеп Цыба - Цензор.НЕТ 1522! Депутат Яременко соврать не даст "Слуга народа" готова рассмотреть все 4 тысячи поправок к законопроекту о рынке земли, - нардеп Цыба - Цензор.НЕТ 7289.
"Слуга народа" готова рассмотреть все 4 тысячи поправок к законопроекту о рынке земли, - нардеп Цыба - Цензор.НЕТ 7328
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Если я приучаю слугу лгать ради моего блага, не резонно ли предположить, что при этом он неоднократно солжет и ради своего блага?
Сэмюэл Джонсон
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За украинскую землю готовы сложить голову «лучшие из лучших»: Тимошенко и Медведчук, Рабинович и Дубинский, Шуфрич и Суркисы, рынок земли в Украине блокируют в основном проросийские силы. Совпадение?
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