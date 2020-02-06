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Все про:аэропорт (1278) Жуляны (69) пограничники (1234) Россия (74910)

 За посещение оккупированного Крыма пограничники не впустили в страну россиянку, прилетевшую в Киев выходить замуж

Пограничники не пустили в Украину гражданку России, которая посещала оккупированный Крым. Женщина уговаривала пропустить ее, поскольку она прилетела в Украину, чтобы выйти замуж.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Россиянка прилетела в аэропорт "Жуляны", но во время беседы пограничники выяснили, что она недавно посещала окупированный Крым.

"По ее словам, в Киев прибыла, чтобы выйти замуж. Были ли намерения россиянки правдивыми, пока не установлено ", - говорится в сообщении.

Кроме этого, она еще и пыталась подкупить пограничников и предлагала им 500 долларов, таким образом второй раз нарушив украинское законодательство.

В итоге россиянке  запретили въезд в Украину на три года и отправили обратным рейсом.

Источник: https://censor.net.ua/n3174305
 
   
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і що вона так і буде 3 роки незаймана ходити? За посещение оккупированного Крыма пограничники не впустили в страну россиянку, прилетевшую в Киев выходить замуж - Цензор.НЕТ 234
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і що вона так і буде 3 роки незаймана ходити? За посещение оккупированного Крыма пограничники не впустили в страну россиянку, прилетевшую в Киев выходить замуж - Цензор.НЕТ 234
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В Києві з"явилися 3Д-принтери... Хай наречений зробить на ньому "копію" "інструмента"... А сперму можна переслать "Новою поштою"...
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Може у нареченого проблеми? Наприклад такі:

За посещение оккупированного Крыма пограничники не впустили в страну россиянку, прилетевшую в Киев выходить замуж - Цензор.НЕТ 2542
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Бува гірше... У одній в/ч "азартна мадам", під час оргазму, "вояці" половину верхньої губи відкусила... Так прийшлося йому "морожові" вуса відпустить... Так і ходить...
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уж замуж нефтерпеж...раз 500 баксов дает-значит нехилый такой жених.видать из зеленой ылиты
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може це яременко планував з неї леді зробити За посещение оккупированного Крыма пограничники не впустили в страну россиянку, прилетевшую в Киев выходить замуж - Цензор.НЕТ 7027
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та не...нерентабельно.отдать 500 шоб получить 100?еще и без табу
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А может шпиенка? Такая новая Анька Чапман
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В тому бардаку який тепер робиться,одні прикордонники залишаються патріотично налаштовані і поступають розумно
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Невесты уже сами Едут , наверное ткацкая фабрика розсыпалась и невеста какая то несвежая.
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Ну значит таварисчь жених скоро переедет
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Тоже отличный вариант. Счастливого пути!
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Странная барышня. Совсем не обязательно было рассказывать пограничникам про Крым.
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