 За посещение оккупированного Крыма пограничники не впустили в страну россиянку, прилетевшую в Киев выходить замуж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Россиянка прилетела в аэропорт "Жуляны", но во время беседы пограничники выяснили, что она недавно посещала окупированный Крым.
"По ее словам, в Киев прибыла, чтобы выйти замуж. Были ли намерения россиянки правдивыми, пока не установлено ", - говорится в сообщении.
Кроме этого, она еще и пыталась подкупить пограничников и предлагала им 500 долларов, таким образом второй раз нарушив украинское законодательство.
В итоге россиянке запретили въезд в Украину на три года и отправили обратным рейсом.
В сумасшедшем доме праздник каждый день!
За козлорылого нах...