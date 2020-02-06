 Закон о земле хотят принять на следующей сессионной неделе, - Тимошенко

Об этом она сказала в кулуарах Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"По срокам, они хотят окончательно проголосовать за этот закон на следующей сессионной неделе", - сказала политик.

Тимошенко считает, что обсуждение вопроса земли на заседании ВР было фейковым, "потому что ни одна правка в зале не принимается сознательно".

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Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.

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