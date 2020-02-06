EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  2835  104
Материалы по теме:
Все про:ВР (24371) земля (1658) Тимошенко (24403)

 Закон о земле хотят принять на следующей сессионной неделе, - Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что закон о земле хотят принять на следующей сессионной неделе.

Об этом она сказала в кулуарах Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"По срокам, они хотят окончательно проголосовать за этот закон на следующей сессионной неделе", - сказала политик.

Тимошенко считает, что обсуждение вопроса земли на заседании ВР было фейковым, "потому что ни одна правка в зале не принимается сознательно".

Также смотрите: "Только всенародный референдум может решить, что делать с землей", - Тимошенко. ВИДЕО

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.

Также смотрите: Тимошенко повредила микрофон Разумкова и ранила свой палец до крови. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3174299
 
 
 Топ комментарии
 
Какого закона? Тебе до сих пор не понятно, что соросята, уханокавшие экономику, не будут заниматься восстановлением справедливости. Они здесь для того, чтобы ухандокать тебя. Им нужна земля и деньги, а ты им на@уй не нужен. Собственно, я так понимаю, ты и сам себе не нужен, если так "мыслишь".
 показать весь комментарий
 
Главное после этого закона сделать полную инвентаризацию и посадить тех кто разворовал земли, незаконно купил и т.д. вплоть до нотариусов, судей и т.д.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ошибкой будет не проводить реформы.
 показать весь комментарий
 
Прикиньте!Золушка,ехала к принцу беременной!Карета перевернулась,и принцесса родила недошённого,якого зожрали собаки!
-Це ти к чему куме?
-Та так мысли ...... Закон про землю хочуть ухвалити наступного сесійного тижня, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1769
 показать весь комментарий
 
Да пусть продают. Народ, просравший все, заслужил остаться без земли. На нашу землю, есть много желающих, как с Востока, так и с Запада.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх