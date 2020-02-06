 Суд в России продлил арест фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об рассказал проекту Радио Свобода Крим.Реалії адвокат Назим Шейхмамбетов.

"Прокурор сослался на то, что оснований для изменения меры пресечения нет. Также он указал на то, что наши подзащитные могут влиять на свидетелей, скрыться от суда или тем или иным образом препятствовать правосудию. Это по сути формальное цитирование положений УПК, однако наряду с этим закон требует, чтобы эти положения были подтверждены реальными фактическими обстоятельствами. Никаких примеров прокурор не приводит, он себя не утруждает этим, поскольку этого достаточно для суда, чтобы удовлетворить его ходатайство", - подчеркнул адвокат.

15 ноября 2019 Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе Бахчисарайское "дело Хизб ут-Тахрир".

В октябре 2017 российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

21 мая 2018 в Крыму задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилова. Обвинения против них привлекли к бахчисарайскому" делу Хизб ут-Тахрир.

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