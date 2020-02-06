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Все про:взятка (4874) откат (65) чиновник (1393) ГБР (929)

 Чиновник Секретариата Кабмина, попавшийся на взятке 2,5 млн грн, арестован с возможностью залога 1 млн грн, - ГБР

Печерский районный суд Киева по ходатайству следователей Государственного бюро расследований избрал меру пресечения начальнику одного из управлений Секретариата Кабинета Министров в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн 552 гривны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Накануне должностному лицу Секретариата Кабмина сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Напомним, 4 февраля 2020 г. правоохранители  задержали чиновника при получении 2 млн гривен взятки от представителя субъекта предпринимательской деятельности. Общая сумма взятки, которую требовал подозреваемый - 2,5 млн гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Источник: https://censor.net.ua/n3174297
 
 
 Топ комментарии
 
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А кому достаются залоговое деньги когда арестант свалит после освобождения из-под стражи? Судье и прокурору в качестве "делись давай!"?
Может если брал взятку 2,5 млн, то залог должен быть если не 5, то хотя бы 3?
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Воровать вагонами намного безопаснее - это ещё Антибиотик говорил.
Чиновник Секретариата Кабмина, попавшийся на взятке 2,5 млн грн, арестован с возможностью залога 1 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 7569
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А кому достаются залоговое деньги когда арестант свалит после освобождения из-под стражи? Судье и прокурору в качестве "делись давай!"?
Может если брал взятку 2,5 млн, то залог должен быть если не 5, то хотя бы 3?
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Воровать вагонами намного безопаснее - это ещё Антибиотик говорил.

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Крадіж вагонами це вже політична діяльність.
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Сейчас так ведется: получил на лапу, отстегни на залог.
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Да вы уже задрали судейские-"бизнесмены", хай сидит в общей камере и бережет свое очко, от вторжения инопланетян.
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Як це вони йому строгий виговор не дали.
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надо писать когда посадили, а ни когда поймали
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При таких суммах взяток, залог в один млн грн-вообще фигня.Очень хороший бизнес, платишь залог 1,5 млн, платишь ссученному судье за оправдательный приговори 0,5 млн,чистая прибыли 0,5 в кармане.
А почему, собственно, залог меньше суммы взятки? Я считаю,что должен быть больше и составлять где-то от 3 до 5 размера полученной взятки.
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Попался на 2.5мл , - а до Этого сколько было взяток и1.5 залог, - что то не клеется.
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класс , воруй но делись , да жизнь у тварей зашибись!!!!!
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