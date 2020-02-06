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Все про:деньги (788) Укрпочта (142) электронные деньги (2)

 В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты. ИНФОГРАФИКА

Такая возможность есть более чем в трех тысячах почтовых отделений. За одну операцию можно снять от 50 до 10 000 гривен. "Укрпочта" комиссию не берет, но ее может снять банк, который выпустил карту.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Несмотря на тренд диджитализации, мы видим запрос на снятие наличных. Поэтому после успешного пилота услуги на Львовщине, сейчас ее тиражируем по всей стране, и клиенты могут снять наличные без комиссии в Укрпочте", - отметила директор департамента финансового бизнеса компании Юлия Мороз.

За одну операцию можно снять от 50 до 10 000 гривен.

"Комиссия за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях отсутствует, однако возможна комиссия банка, выпустившего карту", — добавили в "Укрпочте".

В отделениях Укрпочты теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Будем искать альтернативных поставщиков газа населению: ими могут стать облэнерго или Укрпочта, - Оржель

Ранее "Укрпочта" установила POS-терминалы для приема оплаты платежных карт в наиболее загруженных почтовых отделениях Украины в областных центрах и населенных пунктах, в которых проживает более 2000 жителей. Компания входит в топ-5 участников платежных систем по количеству торговых терминалов.

Источник: https://censor.net.ua/n3174296
 
 
 Топ комментарии
 
В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты - Цензор.НЕТ 2152

какая разница)))
(кто снимет с нас комиссию)
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"Укрпочта" комиссию не берет, но ее может снять банк, который выпустил карту. Источник: https://censor.net.ua/n3174296
В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты - Цензор.НЕТ 3688 В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты - Цензор.НЕТ 3688 В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты - Цензор.НЕТ 3688
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комиссия которую не снимет укрпочта, а снимет банк, пойдёт в виде премии ген директору укрпочты В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты - Цензор.НЕТ 7804
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"Укрпочта" комиссию не берет, но ее может снять банк, который выпустил карту. Источник: https://censor.net.ua/n3174296

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И это будет написано мелким шрифтом в терминалах... Пенсионеры вряд ли прочитают про это и следовательно будут верить что нет комиссии и терять деньги. Официальный развод от "Е-государства"
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нехай уважно читають договір зі своїм БАНКОМ. Банк не благодійна організація, кінцева мета банку - отримання прибутків.
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Идиоты. На отделениях марок в продаже нет и очередя. Совдем в алгоритмах работы, а они терминалы для бесплатного окешивания ставят. Просто идиоты...
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Деньги будут доставлены из ближайшего отделения ощадбанка в течение двух месяцев У відділеннях "Укрпошти" тепер можна без комісії зняти гроші з банківської картки - Цензор.НЕТ 8902
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нихт шмалятен пистолен - bullet fool - faust gut gemacht!
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Oh, ja ja.... nicht schießen !

Hände hoch... короче )))) ну и капут...кое-кому)))
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Капец , раздуплились ... . Интересно , кто на это повлиял ... .
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А когда уже можно будет газ получать в отделениях УкрПочты? Ну министр ранее рассказывал ведь, про альтернативных поставщиков...
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В УкрПочту идёт одна газовая труба , как и всем . Но все как-то уже отказываются от газа , а УкрПочта , получается , об этом только и мечтает .. . ))
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Да хоть сейчас!
Виртуальный газ от укрпочты по невиртуальным ценам!
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Такая же махинация как и цена на газ без пдв,конечно же банк снимет свои проценты.
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комиссия которую не снимет укрпочта, а снимет банк, пойдёт в виде премии ген директору укрпочты В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты - Цензор.НЕТ 7804
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деньги Смелянского
готов снимать с комиссией
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вот такое лицо я сделал при прочтении У відділеннях "Укрпошти" тепер можна без комісії зняти гроші з банківської картки - Цензор.НЕТ 7660 (шо? о б*же)
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Комисии не будет но она будет а кто не верит тот ЛОШАРА!!
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Злые языки говорят, что если зайти на украинские сайты для заказа продукции, то ссылки ведут на зеркала с российскими доменами и телефоны российские. Звонишь в Россию и заказываешь украинскую продукцию чрез третью страну. Вот и весь разрыв экономических отношений.
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В смысле - на украинские сайты зайти из России
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Це агресивний маркетинг для лохів. Притомні люди жодним кацапським сервісом не скористаються. Навіть... фірмами таксі, які нібито "українські". але кінцевий бенефіціар - кацап.
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а на якого грома тре ця укрпошта коли гроші можна зняти у любому відділенні свого банку або банкоматі..
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Укрпочта владеет таким количеством помещений. что ни одному банку или сети банкоматов и не снилось)))
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"Укрпочта" комиссию не берет, но ее может снять банк, который выпустил карту
Тоді який сенс в цій послузі ???
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нет смысла, лишний раз тратится на установку отдельного банкомата, платить за аренду куска пола, привязывать его к системе, оплачивать инкассацию. А комиссия будет. Укрпочте тоже кинут маленький процент да и усьо))) Деньги из воздуха))).
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Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто.©
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по деревням че в Петриковском р-н , в этом году половину почтовых отделений позакрывали
и тв спутниковое заблокировали , зато на каждом повороте гадючники открыты с паленкой и чамаром
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Там же оставить собаку без комиссии, так как Укрпошта скоро будет продавать газ.
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А кота отнесу на Укрзализныцю, которая скоро запустит по трубам воду.

Зеленский не такой дурак, он все продумал.
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Укрпочта...это такое заведение которое я посещаю только в случае крайней необходимости...ну типа как бесплатный туалет на вокзале....от нее совком прем за километр....
Уж если нет банкомата или банка по близости...то я лучше на Новую почту зайду...и там сниму деньги с карты....
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С ума сойти!В чём зрада,бо мне пох все манипуляции Укрпочты.Хотелось бы конкретики У відділеннях "Укрпошти" тепер можна без комісії зняти гроші з банківської картки - Цензор.НЕТ 9992
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Хотелось бы, что бы сперва отделения Укрпочты довели до единого стандарта обслуживания, а то в некоторые сельские отделения доставка от интернет магазинов не осуществляется. А транспортные компании туда отказываются доставлять товары. Сидишь и чувствуешь себя гоблином каким то, деньги для заказа есть, а для получения отправления надо ехать к себе на квартиру из своего зажопинска. А потом с коробками обратно. Кому то все, а кому то дуля с маком...
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Враньё!!! В сельских отделениях денег практически нет никогда, только под заказ. А работают отделения "УкрПошти" в сёлах два дня в неделю... Абзац!!!
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Совковый банк лепит очередную совковую пургу
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