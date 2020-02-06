 В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты. ИНФОГРАФИКА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".
"Несмотря на тренд диджитализации, мы видим запрос на снятие наличных. Поэтому после успешного пилота услуги на Львовщине, сейчас ее тиражируем по всей стране, и клиенты могут снять наличные без комиссии в Укрпочте", - отметила директор департамента финансового бизнеса компании Юлия Мороз.
За одну операцию можно снять от 50 до 10 000 гривен.
"Комиссия за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях отсутствует, однако возможна комиссия банка, выпустившего карту", — добавили в "Укрпочте".
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Ранее "Укрпочта" установила POS-терминалы для приема оплаты платежных карт в наиболее загруженных почтовых отделениях Украины в областных центрах и населенных пунктах, в которых проживает более 2000 жителей. Компания входит в топ-5 участников платежных систем по количеству торговых терминалов.
какая разница)))
(кто снимет с нас комиссию)
Hände hoch... короче )))) ну и капут...кое-кому)))
Виртуальный газ от укрпочты по невиртуальным ценам!
готов снимать с комиссией
Тоді який сенс в цій послузі ???
и тв спутниковое заблокировали , зато на каждом повороте гадючники открыты с паленкой и чамаром
Зеленский не такой дурак, он все продумал.
Уж если нет банкомата или банка по близости...то я лучше на Новую почту зайду...и там сниму деньги с карты....