 Рынок земли: депутаты рассмотрели 184 поправки и продолжат работу завтра

Первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук закрыл вечернее заседание Верховной Рады в 19:30. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Депутаты успели за сегодняшний день рассмотреть 184 поправки из более чем 4 тысяч.

Была принята поправка которая обязывает владельцев и пользователей земельных участков предоставлять право прохода и проезда по принадлежащей им территории. Все остальные поправки были отклонены.

Как пояснил председатель парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, эти поправки преимущественно или повторяли друг друга, или содержатся в других подзаконных актах.

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