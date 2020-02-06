 Рынок земли: депутаты рассмотрели 184 поправки и продолжат работу завтра

Первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук закрыл вечернее заседание Верховной Рады в 19:30. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Депутаты успели за сегодняшний день рассмотреть 184 поправки из более чем 4 тысяч.
Была принята поправка которая обязывает владельцев и пользователей земельных участков предоставлять право прохода и проезда по принадлежащей им территории. Все остальные поправки были отклонены.
Как пояснил председатель парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, эти поправки преимущественно или повторяли друг друга, или содержатся в других подзаконных актах.
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Кто из вас имеет в частной собственности земли сельскохозяйственного назначения?
Як гадаєш, я тобі повірив
нагадаю тобі
могу сказать в защиту тех 73%....
Они не знали что их будут трахать так жестко...
Крымский Укроп
@telec63
·2 ч
Отклонили поправки,в которых запрещалось покупать землю иностранцам 73 %*********,надеюсь скоро придет время когда вас лишат избирать и быть избранными!
Вы тупые твари,продающие землю,в то время как истинные украинцы, граждане своей страны,воюют за каждый сантиметр этой земли!
Делают это с удручающей регулярностью.
пахать... работать... кнопки нажимать будут
Северная Корея,Таджикистан,Конго,Венесуэла,Куба и Украина.
По данным украинского Госгеокадастра площадь государственных и коммунальных хозяйств составляет на 1 октября 2019 г. 9,4 млн. га., и 37 млн. га сельскохозяйственных угодий,из них под мораторием всего 7 млн.га...
Давайте продадим китайцам в концессию на 49 лет,как это сделала с Сибирью россия.И все будут счастливы и с бабками.Хи