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Все про:ВР (24371) Тимошенко (24403) рынок земли (99) Качура (25)

 Тимошенко заблокировала президиум, несмотря на то, что председатели фракций договорились работать на своих местах, - "слуга народа" Качура

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заблокировала президиум Верховной Рады несмотря на то, что перед этим председатели фракций договорились работать на своих местах.

Об этом Качура рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На заседании председателей фракций согласовали следующую процедуру: сейчас заходим все в зал, размещаемся на своих местах и находимся там до 8 вечера. Мы предлагали до 23:00 или 00:00 сегодня голосовать, но представители других фракций сказали, что у них еще планы, встречи и не выспятся", - рассказал он.

Тогда, по словам нардепа, договорились работать до 20-00. При этом отдельно было оговорено, что сейчас все заходят в зал, садятся на свои места и начинают голосовать за каждую поправку.

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"Потом Юлия Владимировна вышла в президиум, стала там и без каких-либо объяснений начала ломать микрофон. Палец, кстати, себе порезала. Я ей пластырь принес, чтобы она себе заклеила палец. И даже депутаты от "Батькивщины" подходили к ней и спрашивали, что случилось, а она говорила: "Блокируем сейчас трибуну и президиум Верховной Рады", - рассказал Качура.

Он добавил, что председатель парламента Дмитрий Разумков не смог продолжить заседание, поскольку микрофон был сломан, а президиум - заблокирован.

Также на Цензор.НЕТ: Единственное возможное сотрудничество со "слугами народа" после принятия рынка земли - это исправление ошибок, - нардеп от "Батькивщины" Шкрум

Источник: https://censor.net.ua/n3174290
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленая мерзота, геть с украинской земли!
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Эти зеленые мрази все отпетые и конченые. Нельзя им разрешать землю разбазаривать. Убьют Украину без пистолета.
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Что будет никто не знает, а сейчас она молодец ,хоть одна нормальная и вменяемая в этом зеленом стаде.Она хорошо знает к чему приведет этот закон. Если партия Вакарчука не будет так же блокировать трибуну и позволит зеленым мразям принять закон, я пожалею, что за них голосовала.
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Древний Рим погубил Закон о продаже земли. Римские воины не стали воевать и защищать землю римских олигархов и вельмож.
Какой смысл будет украинским Воинам защищать землю Коломойского или других олигархов???
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Вот оно женское коварство! То в любви признается, то связать предлагает, а дальше что? Штамп в паспорт , зарплату на стол, заначку с носок..... и не подходи ко мне, у меня голова болит
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Мне интересно сколько стоит один день работы ВРУ? И сколько ВРУ работает пленарном режиме по году .Эти деньги надо вычесть из бюджета партий, блокирующих работу ВРУ 4000 бесполезных поправок и просто драками.Мы содержим ВРУ и я не согласен на тратить деньги на бесполезные побрехеньки ЮВТ.Недаром в ПАСЕ моментально поламали Тактику ЮВТ и Медведчука и послали и в пять букв.
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Вообще надо разогнать ВР, оставить только кабмин и ОП, они бы и без депутатов могут все законы принимать.
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Тимошенко в президенты!!!
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Правильно говорит. Всю партию СН надо было гнать сразу как они заявили о своём желании продавать землю по 210 000 га.
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Слова Кучера надо перевести на понятный для зе-билоа язык 95 подворотни: - Мы тут насрали в уголке, а вы не пускаете нас выйти.
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мужчина женщиной живёт
а женщина другой народ
они с венеры или с марса
в них не земное есть коварство
они мужчинам вопреки
не видят логики и лжи
они лишь чувствами играют
и мужики при этом тают
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хотелось бы, но эта зараза устоичиво сидят зибилятам в головах, а если он отменит призыв в армию, то .....
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Ну, результаты многолетнего сидения в нардеповских креслах батькивщинцев и других системных "некухарок" всем известны: олигархизация страны, тотальная коррупция, нищие пенсионеры и покидающая страну молодежь.
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А тюрьма от олигархов тоже нардеповское кресло?
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Если все же закон о продаже земли во время войны будет протянут этой бандой самого большого мошенника современности Коломойского, то с большой вероятностью этих слуг спалят прямо в ВР. Что что, а коктейли народ научился делать.
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есть надежда что кто то плюнул какую то устойчевую заразу в тот микрофон, заразу проникающую через рану.
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