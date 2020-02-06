 В поезд теперь пускают по электронным правам из приложения "Дія", - Укрзализныця. ИНФОГРАФИКА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

При этом нужно будет предъявить не скриншот, а открытое на телефоне приложение с удостоверением, подчеркнули в "Укрзализныце".

"В случае, если на е-удостоверении не будет фото или возникнут технические проблемы, оно не будет считаться действительным. Пассажиру необходимо будет предъявить обычный документ, удостоверяющий личность", — сказано в сообщении.

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Удостоверение в приложении будет доступно оффлайн, но для сверки данных важным фактором будет дата последнего обновления документа.

Напомним, сегодня состоялась презентация мобильного приложения "Дія", которое позволяет хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Скачать приложение можно по следующим ссылкам для Google Play и Apple Store.

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