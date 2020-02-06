 В поезд теперь пускают по электронным правам из приложения "Дія", - Укрзализныця. ИНФОГРАФИКА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
При этом нужно будет предъявить не скриншот, а открытое на телефоне приложение с удостоверением, подчеркнули в "Укрзализныце".
"В случае, если на е-удостоверении не будет фото или возникнут технические проблемы, оно не будет считаться действительным. Пассажиру необходимо будет предъявить обычный документ, удостоверяющий личность", — сказано в сообщении.
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Удостоверение в приложении будет доступно оффлайн, но для сверки данных важным фактором будет дата последнего обновления документа.
Напомним, сегодня состоялась презентация мобильного приложения "Дія", которое позволяет хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Скачать приложение можно по следующим ссылкам для Google Play и Apple Store.
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Сиди у спамі і боронь боже щось бовкрути у вілповідь.
Если есть, что показать, показывай.
Телефона нет но и отпечатка пальцев/скана физиономии, тоже нет.
Но если в телефоне установлена биометрическая защита, сомневаюсь, что он поможет кому либо в качестве платежного средства или как электронный билет.
И шоб никто не говорил, шо приложение фуйня...) От шо выдало Андрею Луганскому...
До додатку "Дія" необхідно скачувати додаток "Де я?",
що містить скан довідки про реєстрацію місця проживання.
- Все у смартфоні. Ой, розрядився. Можна підключитися до вашої зарядки?.. Вмикаю... Ой, забув код розблокування, дружина щось намудрувала. Ось на SD-картці є усі дані та скріншоти. Можна засунути до вашого гаджету? І веб-банкінг для сплати штрафу теж на смартфоні... І ще: чи не позичите мені 3 літри бензину доїхати до найближчої АЗС?..