EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество, Технологии
  3026  29
Все про:Укрзализныця (1811) диджитализация (42) Дія (1)

 В поезд теперь пускают по электронным правам из приложения "Дія", - Укрзализныця. ИНФОГРАФИКА

С 6 февраля пользователи приложения "Дія" могут предъявлять электронное удостоверение при посадке в поезд.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

При этом нужно будет предъявить не скриншот, а открытое на телефоне приложение с удостоверением, подчеркнули в "Укрзализныце".

"В случае, если на е-удостоверении не будет фото или возникнут технические проблемы, оно не будет считаться действительным. Пассажиру необходимо будет предъявить обычный документ, удостоверяющий личность", — сказано в сообщении.

В поезд теперь пускают по электронным правам из приложения Дія, - Укрзализныця 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Вскоре мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины, - Аваков

Удостоверение в приложении будет доступно оффлайн, но для сверки данных важным фактором будет дата последнего обновления документа.

Напомним, сегодня состоялась презентация мобильного приложения "Дія", которое позволяет хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Скачать приложение можно по следующим ссылкам для Google Play и Apple Store.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3174288
 
 
 Топ комментарии
 
Це замість квитка ? А якщо телефон загубиться ? Чи не багато інформації ми вкладаємо в ненадійний девайс ?
 показать весь комментарий
 
NFC в помощь.
Телефона нет но и отпечатка пальцев/скана физиономии, тоже нет.
 показать весь комментарий
 
я бы посмотрел как проводница будет отличать скриншот от приложения... можно и свое написать которое будет говорить паспорт настоящий, мамой клянусь...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
спрашивал электорат про достижения слуг народа,первое и последнее электронные права(правда как эксперимент в Киевской обл)как раньше обходились,не пойму!?
 показать весь комментарий
 
 
Ну слушай, наши и, в частности твои предки раньше подтерали зад наверное листочками, потом газетами, и не особо понимали зачем туалетная бумага, так что крути в трубочку свой тупой юмор о том, что ты и где спрашивал на своей свиноферме. Время покажет.
 показать весь комментарий
 
 
тебя тоже никто не спрашивал а ты сюда прилез
 показать весь комментарий
 
Чмо лахтинське, ти забув що тут тобі не там?
Сиди у спамі і боронь боже щось бовкрути у вілповідь.
 показать весь комментарий
 
дыжытализация !! теперь по скриншоту можна ВСЁ
 показать весь комментарий
 
Браво, Укрзалізниця! Жить нужно в ногу со временем: ВИДЕО
 показать весь комментарий
 
Блин я не часто езжу но проводники ещё ни разу не замарачивались с документами!
 показать весь комментарий
 
Не зрозумів ?? А навіщо що б сісти у потяг тре показувати ід ?? Я такого ще не бачив ) А на вокзалі що б до туалета зайти те ж тре посвідчення водія показувати ?)
 показать весь комментарий
 
Зависит от твоего желания.
Если есть, что показать, показывай.
 показать весь комментарий
 
в (з)е-стране да, ко всему доступ строго по смартфону
 показать весь комментарий
 
В туалете можно просто показать свой зад, если ты такой тупой.
 показать весь комментарий
 
 
Це замість квитка ? А якщо телефон загубиться ? Чи не багато інформації ми вкладаємо в ненадійний девайс ?
 показать весь комментарий
 
 
NFC в помощь.
Телефона нет но и отпечатка пальцев/скана физиономии, тоже нет.
 показать весь комментарий
 
 
а чем поможет nfc в потерянном телефоне
 показать весь комментарий
 
Возможно я не совсем правильно выразился.
Но если в телефоне установлена биометрическая защита, сомневаюсь, что он поможет кому либо в качестве платежного средства или как электронный билет.
 показать весь комментарий
 
Та якось і раніше не запитували. Та в нас тут туман. Нічого не видно....
 показать весь комментарий
 
я бы посмотрел как проводница будет отличать скриншот от приложения... можно и свое написать которое будет говорить паспорт настоящий, мамой клянусь...
 показать весь комментарий
 
 
И как мы без этого все жили? Прямо вспомнить страшно))) Дуже дякую, теперь заживём!!!
 показать весь комментарий
 
Раньше были поддельные паспорта, теперь будут делать поддельные "Дії"
 показать весь комментарий
 
 
В поезд теперь пускают по электронным правам из приложения "Дія", - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 7236

И шоб никто не говорил, шо приложение фуйня...) От шо выдало Андрею Луганскому... В поезд теперь пускают по электронным правам из приложения "Дія", - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 1061
 показать весь комментарий
 
УВАГА!
До додатку "Дія" необхідно скачувати додаток "Де я?",
що містить скан довідки про реєстрацію місця проживання.
 показать весь комментарий
 
не работает это фуфло, там документы только с 14 года попадают, все что раньше не загрузишь.бокоплавы разработчики
 показать весь комментарий
 
Там Приват банка нет для авторизации...самого крупного банка в Украине...карта которого есть чуть ли не у каждого...
 показать весь комментарий
 
А на всех ли станциях есть интернет? Так отож...все это имитация бурной деятельности в турборежиме...
 показать весь комментарий
 
в перечне банков bank ID нет привата - феерично!!!)))
 показать весь комментарий
 
- Інспектор Петренко. Прошу ваше посвідчення водія і страховий поліс.
- Все у смартфоні. Ой, розрядився. Можна підключитися до вашої зарядки?.. Вмикаю... Ой, забув код розблокування, дружина щось намудрувала. Ось на SD-картці є усі дані та скріншоти. Можна засунути до вашого гаджету? І веб-банкінг для сплати штрафу теж на смартфоні... І ще: чи не позичите мені 3 літри бензину доїхати до найближчої АЗС?..
 показать весь комментарий
 
Ну если ты обычный туповатый порохобот, то вози все бумажные документы
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх