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 Сообщено о подозрении экс-следователю полиции Киева, причастному к уголовному преследованию участников Революции Достоинства, - ГБР. ФОТО

Следователи отдела расследования "дел Майдана" Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщено о подозрении экс-следователю полиции Киева, причастному к уголовному преследованию участников Революции Достоинства, - ГБР 01

"Следствием установлено, что бывший правоохранитель незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности 4 человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центральной части города Киева", - говорится в сообщении.

Экс-правоохранителю инкриминируют ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением), ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконное задержание), ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности совместном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи ГБР готовят к передаче в суд одно из дел Майдана, - пресс-служба

На данный момент решается вопрос о мере пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3174285
 
 
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