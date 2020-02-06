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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4502) обыск (1419) 1+1 (107)

 Зеленский об обысках на "1+1" по делу о прослушке Гончарука: "Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обыски на канале "1+1" в рамках расследования дела о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом он сказал во время визита во Львовскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос журналистов, что он думает об обысках в офисе "1+1", Зеленский сказал: "Что я могу думать? Я об этом знаю информацию почти как вы - из новостей".

Президент отметил, что позвонил в СБУ, чтобы узнать о ситуации с обысками в офисе группы "1+1 Медиа".

"Я знаю следующую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была запись", - сказал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру и дипломатам

По его словам, "эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект".

Кроме того, по словам главы государства, следственные действия в рамках дела о незаконном прослушивании прошли у всех, кто может быть причастен к этому. "Кстати, это 25 обысков в УГО. Чтобы вы поняли, что вчера происходило", - подчеркнул он.

"К сожалению, у "Денег" (редакция программы "Деньги" на телеканале "1+1". - Ред.) обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил", - отметил он.

Также на Цензор.НЕТ: Никакого давления на "1+1" не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Также глава государства отметил, что ему "очень жаль", что у журналистов прошли обыски, однако он подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия. "Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия - это уже перебор", - подчеркнул он.

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. В спецслужбе пояснили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала и проходят в рамках расследования дела о прослушке в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Компания "1+1 медиа" опубликовала открытое письмо, обвинив СБУ в политическом шантаже и давлении на свободу медиа. В СБУ отвергают обвинения журналистов.

В установке прослушки и передаче записи журналистам СБУ подозревает сотрудников Госохраны, те опровергают обвинения.

Источник: https://censor.net.ua/n3174284
 
 
 Топ комментарии
 
Але виявилося, що то були не волонтери, не атошники і не націоналісти, а така ж сама зелена шобла. Саме це стало для Зєлєнского одкровенням.
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Уявляю, що там можна було накопати за часів роботи каналу над знищенням репутації попереднього президента.
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Але виявилося, що то були не волонтери, не атошники і не націоналісти, а така ж сама зелена шобла. Саме це стало для Зєлєнского одкровенням.
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Это для вас. А для Зе-зе это явный прогресс. Он пытается думать!!!
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уже нашли виновных, и это озвучивает през, презумпция невиновности пошла по пе-зе-де
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През озвучил приговор? Назвал фамилии? Я что-то пропустил?
Или это Ваши больные фантазии?
Кстати, почему утихли вопли адептов Порошенко, что Коломойский рулит Украиной?
Или уже не рулит?
А может и не рулил?
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Уявляю, що там можна було накопати за часів роботи каналу над знищенням репутації попереднього президента.
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Ні, ні... Квартал та плюси, особисто Зеля дуже постаравсь. Саме тому, знаючи про результати, він намагається прикрити рота журналістам, обмежити розповсюдження інформації через соцмережі.
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"знищенням репутації попереднього президента"..)) Это можно рассказывать как анекдот! Не представляю, что у потроха можно "знищити", если на нем негде пробу ставить...
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Фрося, мене провокувати марно.
Гуляй.
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Это успех!
Теперь нет смысла искать кто записал (такая мелочь).

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да уж аваков пролетел с премьерством
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а разве это была не гостайна? такие откровение, что государством управляет профан и глупец в экономике, это разве не засекреченно, что теперь робить 70% зебилов?
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Судя по тому, как суетится бенина соска- дубинский.., это его рук дело.100500.
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Львовский метрополитен@natohawks

Уже никто ничего не скрывает. "Премьер-министром ДНР" назначен гражданин РФ, вице-губернатор
Иркутской области Пашков.
Г...командувач молчит. Сивохи и Пристайки молчат.
Нормальный президент давно бы уже созвал СНБО и Совбез ООН.
Но только не зе... Спасибо 73% д...в
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Радились як легалізувати цього рашиста на виборах, які вони збираються проводити в ордло восени?
Мабудь терміново нададуть йому та іншим рашкованам на Донбасі громадянство України за спрощеною процедурою.

Кабмин намерен упростить и ускорить процедуру получения украинского гражданства, - Дубилет.
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Как это сивоха молчит? А это: - Сивохо о неголосовании "Слуг народа" за пенсии для жителей ОРДЛО: "Верх цинизма! Саботаж политики президента!"
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Ай-яй-яй ..., злочиці,ті, хто вказав на обісравшихся...Кинути на злочинців непотреб-силовиків Зеленский об обысках на "1+1" по делу о прослушке Гончарука: "Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил" - Цензор.НЕТ 1848
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Зеленский, ты правильно понимаешь- выгоняй всяких Гончаруков и Рябошапок и типо них! Эти тебя отправят на "свалку истории"- петро там тебя ждёт!
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И он сам, и всё отребье почитателей зе-ишака уже давно в жопе (пока что моральной но с ускоренной материализацией... )
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ну ему ещё до этого, как минимум, четыре с лишним года. А его "отребье почитателей" точно не хотят угодить туда, где находятся "отребье" Порошенко, как вы верно выразились- "в жопе!"
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Кто его будет терпеть 4,5 года?) даже зебанаты терпеть не готовы -во всю зебобе замену ищут
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Он сейчас в Верховной Раде, как и величайшие политики современности Разумков, Арахамия и т.д.
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Где вас грамотеи- журнализды обучают ? Собственные имена НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ. Есть исключения, но не в случае с программой "ГРОШI"! Это тоже самое, если журнализды станут город Дюссельдоф станут называть "Древней на болоте" То, что так произнес неграмотный Зеленский не повод приводить собственную справку( "программа "Деньги")
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Абсолютно правильное замечание. Иногда их из-за этого читать тошно.
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"Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия - это уже перебор", - подчеркнул он.Источник: https://censor.net.ua/n3174284

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А как же тогда слова о "моём генпрокуроре"? Как всегда жидовское враньё. Ть-ху.
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Зеленский: "Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил"
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет"
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли, кто это в"
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли, кто это"
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли, кто"
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли"
Зеленский: "Я так понимаю, что..."
Зеленский: "Я так понимаю..."

Зеленский: "Я так..."

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Ему не интересно, что его за глаза дэбилом кличут, важнее кто в сеть выложил.
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Чтобы вы поняли(с)
Вот типично быдло-ватное выражение паразит. В Харькове часто слышу такое.
Презик наш быдлан и лжец.
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Що смішно, коли він казав "мнє сорак два", йому було 41 з хвостиком. Хлопчик хоче здаватись старшим))
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Какая ж всё таки он гнида. Сам всё организовал для пиара
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