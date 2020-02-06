 Зеленский об обысках на "1+1" по делу о прослушке Гончарука: "Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил"

Об этом он сказал во время визита во Львовскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос журналистов, что он думает об обысках в офисе "1+1", Зеленский сказал: "Что я могу думать? Я об этом знаю информацию почти как вы - из новостей".

Президент отметил, что позвонил в СБУ, чтобы узнать о ситуации с обысками в офисе группы "1+1 Медиа".

"Я знаю следующую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была запись", - сказал Зеленский.

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По его словам, "эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект".

Кроме того, по словам главы государства, следственные действия в рамках дела о незаконном прослушивании прошли у всех, кто может быть причастен к этому. "Кстати, это 25 обысков в УГО. Чтобы вы поняли, что вчера происходило", - подчеркнул он.

"К сожалению, у "Денег" (редакция программы "Деньги" на телеканале "1+1". - Ред.) обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил", - отметил он.

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Также глава государства отметил, что ему "очень жаль", что у журналистов прошли обыски, однако он подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия. "Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия - это уже перебор", - подчеркнул он.

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. В спецслужбе пояснили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала и проходят в рамках расследования дела о прослушке в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Компания "1+1 медиа" опубликовала открытое письмо, обвинив СБУ в политическом шантаже и давлении на свободу медиа. В СБУ отвергают обвинения журналистов.

В установке прослушки и передаче записи журналистам СБУ подозревает сотрудников Госохраны, те опровергают обвинения.