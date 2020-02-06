 Единственное возможное сотрудничество со "слугами народа" после принятия рынка земли - это исправление ошибок, - нардеп от "Батькивщины" Шкрум

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, как фракция будет сотрудничать с монобильшиством после принятия закона о земле.
"После принятия законопроекта единственное сотрудничество, которое может быть - как исправить ситуацию, которая сложится. К сожалению, уже вынуждены думать, как исправлять через год или полгода те страшные ошибки, которые будут происходить", - ответила Шкрум.
По словам нардепа, приватизация земли отличается от приватизации предприятия.
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"Продали предприятие, а если продали его незаконно, коррупционно и неправильно, то потом можно предприятие реприватизировать, компенсировать, национализировать, и что-то еще. С землей так не получится. Потому что землю уберут в руки, и, фактически, концентрируют в одних руках (так как здесь нет предохранителей против концентрации, убрали невозможность приобретения связанными лицами) и далее землю будут истощать", - предположила Шкрум.
Депутат считает, что приватизация земли нужна власти только для пополнения бюджета.
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"Поскольку здесь идея только заработать деньги, а не создать малые фермерские хозяйства, то, фактически, уже через год можно настолько истощить землю людьми, которым на нее наплевать, что ее нельзя будет спасти", - подытожила нардеп.
Это как проститутка скажет что-бі провести со мной ночь надо на мне женитца!
Точно Родине лавры 95 квартала покоя не дают
Типа мы не против нарушить Конституцию,если после "исправления" нам что-то перпадет!
Народний депутат України від "Слуги народу" Максим Ткаченко влаштував лайливу суперечку з колегою із "Батьківщини" Олексієм Кучеренком просто в залі Верховної Ради.
Эти даже на инструменте типа балалайка играть не могут и даже похабные частушки .
Вот и гавкают Алексей Кучеренко ведь реально похож на седого профессора ... как на такого не гавкать ?!
Три підора.
В Верховной Раде VII созыва работала на платной основе помощницей у депутата от «КПУ» Игоря Алексеева[3], также была помощником депутата «УДАР» Ирины Геращенко по юридическими вопросам. В этот период была в экспертной раде Министерства инфраструктуры[1].
В 2011-2012 году училась в Кембриджском университете по 9 месячной программе «Кембриджская стипендия», получила диплом магистра международного права[1]. 40 % стипендии Алёне Шкрум дал фонд Виктора Пинчука «Всесвітні студії».
Мимо рта ложку не пронесет.
Як будуть «слуги» заробляти?
Святому Писанні: «Землю не слід продавати назавжди, бо Моя земля: ви прибульці
і поселенці у Мене» (Лев. 25:23). Тому людина, яка живе тут на землі, є лише
користувачем землею та повинна оберігати та дбати про неї, як про дар Божий.
До БОЮ
ВСІХ паРашних тролів-УБЛЮДКІВ в ІГНОР .. тих що ПОСІБНИКИ ТЕРОРИСТІВ в Україні - на ОБЛІК .. досить панькатися з ТЕРОРИСТАМИ