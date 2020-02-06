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 В Китае умер врач, первым сообщивший о коронавирусе, - СМИ

34-летний Ли Венлиян работал офтальмологом. В конце декабря он в чате предупредил коллег о вспышке неизвестной болезни. Через несколько дней к нему пришли из Бюро общественной безопасности и заставили отказаться от своих слов.

О смерти врача сообщают китайские СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Би-би-си".

В декабре прошлого года доктор Ли обнаружил семь случаев вируса, который, по его мнению, был похож на SARS, — коронавирус, который привел к глобальной эпидемии 2003 года.

30 декабря он написал сообщение друзьям-врачам в чат-группе, предупредив о вспышке болезни. Ли Веньлян также советовал им носить защитную одежду, чтобы избежать заражения.

Тогда доктор Ли еще не знал, что обнаруженная болезнь была абсолютно новым коронавирусом.

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Через несколько дней к нему пришли агенты Бюро общественной безопасности Китая и заставили подписать письмо с отказом от своих слов.

"Мы официально предупреждаем вас: если вы будете упорно и нагло продолжать эту незаконную деятельность, вы предстанете перед судом. Это понятно?", — сказано в письме.

Внизу рукой доктора Ли было написано: "Да, разумеется".

Он был одним из восьми человек, которые, по словам полиции, находились под следствием за "распространение сплетен".

В конце января доктор Ли опубликовал копию письма в китайском сервисе микроблогов Weibo и объяснил, что произошло. Местные власти извинилась перед ним, но сделала это слишком поздно.

В первые несколько недель января чиновники настаивали, что коронавирус может передаваться только от животного к человеку. Поэтому не было никаких инструкций для защиты врачей.

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Только через неделю после визита полиции доктор Ли лечил женщину с глаукомой, которая уже была больна новый коронавирус. Он об этом, конечно, не знал.

В своей заметке на Weibo врач описывает, как 10 января во него начался кашель, на следующий день повысилась температура, а через два дня его уже госпитализировали. Его родители также заболели и попали в больницу.

Через 10 дней, 20 января, Китай объявил чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса.

Доктор Ли говорит, что его несколько раз тестировали на коронавирус, и все результаты были отрицательные.

30 января он снова написал в чате: "Сегодня тест показал положительный результат. Наконец, болезнь подтвердили".

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3174279
 
 
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Вот так и сейчас они официальную статистику публикуют.
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Не дай Бог эпидемия станет пандемией.
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Прям как Чернобыль. Пока не засрали пол Европы не признавались.
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Нет в этом мире справедливости. Вместо благодарности - клевета , а потом и смерть
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Китай із зовні здаеться могутнім та успішним. Проте чого варта та могутність якщо життя пересічного громадянина всередені Китаю нічого не варте. Нікчемна країна...
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