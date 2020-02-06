 Пристайко прокомментировал слухи о своей отставке

Об этом глава МИД сказал на брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается моей возможной отставки, я – профессиональный дипломат, я был в разных странах, работал, менял работу. И моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезен. Тут нет никаких проблем, если кто-то меняет, то это должен быть президент Зеленский", — Пристайко.
"Разговоры о том, что кто-то где-то что-то хочет поменять, я считаю, что они на сегодняшний момент не имеют под собой никаких… По крайней мере, я и президент Зеленский об этом не говорили", — добавил он.
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Пристайко также, шутя, отметил, что даже знает возможные кандидатуры на свою замену. "Например, мой друг (глава МИД Дании Йеппе Кофод. — Ред.) был бы прекрасным министром иностранных дел Украины", - сказал он.
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- Как это так? - искренне удивился Шариков.
- Вон из квартиры - сегодня, - монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.
Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его и срок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:
- Да что такое в самом деле! Что, я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.