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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4502) отставка (2507) Пристайко (384)

 Пристайко прокомментировал слухи о своей отставке

Министр иностранных дел считает, что разговоры о его возможной отставке сегодня безосновательны, и отмечает, что это решение может принять только Зеленский.

Об этом глава МИД сказал на брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается моей возможной отставки, я – профессиональный дипломат, я был в разных странах, работал, менял работу. И моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезен. Тут нет никаких проблем, если кто-то меняет, то это должен быть президент Зеленский", — Пристайко.

"Разговоры о том, что кто-то где-то что-то хочет поменять, я считаю, что они на сегодняшний момент не имеют под собой никаких… По крайней мере, я и президент Зеленский об этом не говорили", — добавил он.

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Пристайко также, шутя, отметил, что даже знает возможные кандидатуры на свою замену. "Например, мой друг (глава МИД Дании Йеппе Кофод. — Ред.) был бы прекрасным министром иностранных дел Украины", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3174274
 
 
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- Да что такое в самом деле! Что, я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

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замінити єврея Дристайко на цій посаді може тільки інший єврей....
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Пристайко - фиговый листок на причинном месте Ермака.
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Да ладно , бабки на лавочке всё знают
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