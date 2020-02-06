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 Гражданин, представлявшийся сотрудником СБУ, задержан при получении 5 тыс. долл. взятки за трудоустройство в спецслужбу, - военная прокуратура. ФОТО

6 февраля правоохранителями задокументирован факт получения денежных средств гражданином, который представлялся сотрудником СБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Гражданин, представлявшийся сотрудником СБУ, задержан при получении 5 тыс. долл. взятки за трудоустройство в спецслужбу, - военная прокуратура 01

По данным следствия, 5 тыс. долларов предназначались за решение вопроса о назначении гражданина на должность в Службу безопасности Украины. Взятка обнаружена и изъята в ходе проведения осмотра места происшествия.

Гражданин, представлявшийся сотрудником СБУ, задержан при получении 5 тыс. долл. взятки за трудоустройство в спецслужбу, - военная прокуратура 02

Смотрите: Пограничник за $500 обещал "устроить" на военную службу в Госпогранслужбу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержанный действовал в сговоре с сотрудником СБУ (личность последнего устанавливается).

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы о задержании правонарушителя, сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Также смотрите: Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3174271
 
 
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органы кто больше наловит,суды кто больше выпустит!"Е-страна!"
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а чим відрізняється Засцика від цього "мужчини"? він теж працевлаштував у спецслужбу корєша мимо протоколу
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так вроде военную прокуратуру ликвидировали?
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