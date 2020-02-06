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 Экономика
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Все про:монеты (99) НБУ (4553)

 За 4 месяца Нацбанк изъял 23 миллиона мелких монет, которые будут отправлены на переплавку

За 4 месяца со дня прекращения обращения монет мелких номиналов (номиналом 1, 2 и 5 копеек) Национальный банк Украины изъял около 23,2 миллиона таких монет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацбанке в ответ на запрос hromadske.

Общая номинальная стоимость таких монет составляет около 1 миллиона гривен.

В Нацбанке напоминают, что с 1 октября 2019 монеты мелких номиналов перестали быть деньгами, то есть ими больше нельзя рассчитываться. В то же время их все еще можно обменять на деньги действительных номиналов.

"Банки Украины будут осуществлять обмен физическим лицам монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек на монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам, без взимания платы за проведение такого обмена - до 30 сентября 2020 года", - отметили в Нацбанке и добавили, что до 30 сентября 2022 обменять монеты мелких номиналов без дополнительных плат и комиссий можно в отделениях НБУ и уполномоченных банков.

Кроме этого, Нацбанк сообщил, что с октября 2019 начал постепенно изымать монеты номиналом 25 копеек. Всего за 4 месяца изъяли 27,9 миллиона таких монет. Общая номинальная стоимость таких монет составляет почти 7 млн гривен.

Изъятые из обращения монеты НБУ утилизирует.

"Утилизация монет осуществляется путем уничтожения изображений (с оставлением видимой признаки номинала) на монетах, изменения их формы и размеров деформационной обработкой с помощью специального оборудования (установки уничтожение). Изъятые из обращения монеты Национальным банком Украины утилизируются по мере их накопления. Лом монет отправляется на переплавку ", - добавляют в НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монета номиналом 5 грн вводится в оборот с 20 декабря, - Нацбанк

Источник: https://censor.net.ua/n3174270
 
 
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Все хорошо... Но какой идиот додумался монету в 1грн и в 2грн сделать размером и цветом, как бывшая "1копейка"?
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Чтобы с желтыми не путались, скоро ты забудешь что были белые копейки и привыкнешь. А вообще все эти монеты 1,2 грн. такие потому что временные так как после следующего девала и их уберут.
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Сдача в 1-2 грн монетами сейчас реально напрягают
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ага, у нас экономика прям держалась на двухкопеечных монетах.
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ага, инфляция, обесценивание денег и результат
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поблагодари гонтареву и ее генальную финансовую политику
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мелкие монеты конечно в топку, но новые 1,2 грн сделали такими убогими что они выглядят дешевле старых 1,2,5 копеечных.
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в стране где коробка спичек стоит 50 копеек зачем чеканить монеты их производство дороже номинала
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