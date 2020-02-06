 За 4 месяца Нацбанк изъял 23 миллиона мелких монет, которые будут отправлены на переплавку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацбанке в ответ на запрос hromadske.

Общая номинальная стоимость таких монет составляет около 1 миллиона гривен.

В Нацбанке напоминают, что с 1 октября 2019 монеты мелких номиналов перестали быть деньгами, то есть ими больше нельзя рассчитываться. В то же время их все еще можно обменять на деньги действительных номиналов.

"Банки Украины будут осуществлять обмен физическим лицам монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек на монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам, без взимания платы за проведение такого обмена - до 30 сентября 2020 года", - отметили в Нацбанке и добавили, что до 30 сентября 2022 обменять монеты мелких номиналов без дополнительных плат и комиссий можно в отделениях НБУ и уполномоченных банков.

Кроме этого, Нацбанк сообщил, что с октября 2019 начал постепенно изымать монеты номиналом 25 копеек. Всего за 4 месяца изъяли 27,9 миллиона таких монет. Общая номинальная стоимость таких монет составляет почти 7 млн гривен.

Изъятые из обращения монеты НБУ утилизирует.

"Утилизация монет осуществляется путем уничтожения изображений (с оставлением видимой признаки номинала) на монетах, изменения их формы и размеров деформационной обработкой с помощью специального оборудования (установки уничтожение). Изъятые из обращения монеты Национальным банком Украины утилизируются по мере их накопления. Лом монет отправляется на переплавку ", - добавляют в НБУ.

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